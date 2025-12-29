Peso mexicano a dólar hoy, 29 de diciembre: retrocede desde su mejor nivel en año y medio

La moneda cotizaba en 17.95 unidades, con una pérdida de 0.35% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, cuando llegó a negociarse en 17.87, un nivel no visto desde julio del año pasado.

"Para hoy lo más probable es un peso estable con oscilaciones técnicas, mientras el mercado revisa lo que viene en la semana", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Entre otros datos, está previsto que más tarde en el día se publiquen cifras estadounidenses de las ventas de casas pendientes, el martes se darán a conocer las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal y el miércoles las solicitudes semanales de apoyo por desempleo.