El peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en año y medio

Los indicadores económicos en EU marcarán los movimientos del mercado en la última semana de 2025.
lun 29 diciembre 2025 09:01 AM
Peso mexicano a dólar hoy, 29 de diciembre: retrocede desde su mejor nivel en año y medio
La moneda mexicana cotizaba en 17.95 unidades este lunes, con una pérdida de 0.35% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, cuando llegó a negociarse en 17.87, un nivel no visto desde julio del año pasado. (Foto: Jose Luis Gonzalez/REUTERS. )

El peso mexicano se depreciaba el lunes ante un ligero avance del dólar, en el arranque de la última semana de 2025, que si bien se espera con un bajo volumen de negocios estará marcada por una robusta agenda de indicadores económicos clave de Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 17.95 unidades, con una pérdida de 0.35% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, cuando llegó a negociarse en 17.87, un nivel no visto desde julio del año pasado.

"Para hoy lo más probable es un peso estable con oscilaciones técnicas, mientras el mercado revisa lo que viene en la semana", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Entre otros datos, está previsto que más tarde en el día se publiquen cifras estadounidenses de las ventas de casas pendientes, el martes se darán a conocer las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal y el miércoles las solicitudes semanales de apoyo por desempleo.

En tanto, el oro al contado amplió pérdidas al caer más de 3%, con un precio de 4,385 dólares por onza, y la plata cayó más de 8% con un precio de 72.20 dólares por onza.

