Cross-border 2026. Eliminar barreras con datos e Inteligencia Artificial en Logística

Durante el año pasado, las exportaciones a ese mercado alcanzaron un valor de 42.4 mil millones de dólares y aterrizado a la logística terrestre, en octubre de 2025, ingresaron a Estados Unidos 687,577 camiones con carga desde México (1.4% más que el mismo mes del año previo).

Con este contexto —y con la revisión del T-MEC en la agenda política y empresarial para 2026— es tentador pensar que el principal riesgo para ese dinamismo está “en la frontera”: inspecciones, carriles, capacidad. Mi experiencia me dice lo contrario: el cuello de botella más frecuente no está en la garita; está en la calidad de los datos y la tecnología que empleamos al comercializar.

El papel de la IA: eliminar variabilidad antes de que aparezca

En un corredor que mueve más de 70,000 millones de dólares mensuales, el error no es físico: es digital.

Una descripción incompleta en la factura comercial; un código HTS (usado en EU para clasificar mercancías importadas) mal clasificado; un valor inconsistente entre documentos; un campo mal capturado en la transmisión electrónica, son errores que entorpecen una operación logística que no puede darse el lujo de detenerse.

Aquí es donde la tecnología deja de ser “nice to have” y se convierte en infraestructura estratégica. La competitividad ya no depende únicamente de costos o cercanía geográfica, sino de la capacidad de las empresas para producir envíos digitalmente consistentes.

La Inteligencia Artificial (IA) aplicada a comercio exterior puede intervenir en tres niveles críticos: