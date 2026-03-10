Si 2026 tiene una palabra para el comercio México–Estados Unidos es intensidad. Los flujos no solo son altos; son constantes y sensibles a cualquier variación. México cerró 2025 como socio comercial #1 del país vecino del norte con una carga transfronteriza total (freight) entre ambos países que alcanzó los 71.1 mil millones de dólares en noviembre de 2025 y creció 2.9% anual.
Cross-border 2026. Eliminar barreras con datos e Inteligencia Artificial en Logística
Durante el año pasado, las exportaciones a ese mercado alcanzaron un valor de 42.4 mil millones de dólares y aterrizado a la logística terrestre, en octubre de 2025, ingresaron a Estados Unidos 687,577 camiones con carga desde México (1.4% más que el mismo mes del año previo).
Con este contexto —y con la revisión del T-MEC en la agenda política y empresarial para 2026— es tentador pensar que el principal riesgo para ese dinamismo está “en la frontera”: inspecciones, carriles, capacidad. Mi experiencia me dice lo contrario: el cuello de botella más frecuente no está en la garita; está en la calidad de los datos y la tecnología que empleamos al comercializar.
El papel de la IA: eliminar variabilidad antes de que aparezca
En un corredor que mueve más de 70,000 millones de dólares mensuales, el error no es físico: es digital.
Una descripción incompleta en la factura comercial; un código HTS (usado en EU para clasificar mercancías importadas) mal clasificado; un valor inconsistente entre documentos; un campo mal capturado en la transmisión electrónica, son errores que entorpecen una operación logística que no puede darse el lujo de detenerse.
Aquí es donde la tecnología deja de ser “nice to have” y se convierte en infraestructura estratégica. La competitividad ya no depende únicamente de costos o cercanía geográfica, sino de la capacidad de las empresas para producir envíos digitalmente consistentes.
La Inteligencia Artificial (IA) aplicada a comercio exterior puede intervenir en tres niveles críticos:
1. Clasificación arancelaria asistida por IA
La clasificación de tarifas no es trivial. Requiere interpretación técnica y consistencia histórica. Sistemas entrenados con bases de datos arancelarias pueden sugerir códigos, validar coherencia con descripciones y detectar desviaciones respecto a patrones previos.
2. Validación predictiva de documentación
Antes de transmitir información al sistema de la Oficina de Aduanas de EU, los algoritmos pueden detectar inconsistencias entre factura, packing list y datos históricos de exportación. Esto reduce rechazos automáticos y tiempos muertos.
3. Modelos de riesgo y buffers inteligentes
Con más de 687,000 cruces mensuales, el riesgo no es uniforme. La analítica permite identificar ventanas críticas, puertos saturados o patrones de inspección más frecuentes, optimizando tiempos de salida y asignación de transporte.
Durante años, el cross-border se gestionó con experiencia y relaciones. Hoy, el volumen obliga a algo más estructural: logística predictiva basada en datos.
Sobre todo, en un año de revisión del T-MEC, la necesidad de precisión operativa se vuelve más visible. En un entorno donde México consolida su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, la profesionalización digital del comercio exterior será un diferenciador estratégico que adoptar con urgencia.
Nota del editor: Ilan Epelbaum es Director General de Mail Boxes Etc. en México (MBE), posición desde la que se encarga de liderar la relación y negociación con socios comerciales y estar al frente del posicionamiento de la empresa en el país. También es responsable de la relación con los franquiciatarios de MBE en México y en general de la expansión de la compañía en toda la república. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
