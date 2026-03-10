Cada cuatro años, el mercado publicitario entra en una especie de frenesí táctico: presupuestos concentrados, CPM inflados y una carrera por asegurar inventario Premium durante la Copa del Mundo. Pensar que el Mundial 2026 se juega solo en 30 días es una simplificación peligrosa. Para las marcas, el verdadero partido comienza años antes y termina mucho después.
Mundial 2026. El negocio real empieza mucho antes del silbatazo inicial
En 2024, la inversión publicitaria digital en México representó el 58% del gasto total en medios, de acuerdo con el Estudio Valor Total Media 2025 de IAB México: más de 81,720 millones de pesos y un crecimiento de 2.3% frente al año anterior.
De ese total, 10,109 millones de pesos provienen de la digitalización de medios tradicionales que hoy integran capacidades digitales en su oferta. Estos datos confirman que lo digital es el eje central de la comunicación de marca y exige estrategias que trasciendan momentos puntuales.
El Mundial no es solo un evento deportivo, es una plataforma cultural que amplifica la conversación con contenidos en redes, debates, apuestas y rituales de consumo. Esta “pasarela cultural” genera datos y señales que pueden convertirse en ventaja competitiva si se capturan y activan estratégicamente.
Las marcas que concentran su inversión únicamente durante el torneo compiten en el momento más caro y saturado. En cambio, aquellas que se anticipan, acceden a tres beneficios críticos: aprendizaje, al probar creatividades y audiencias antes de que los costos se disparen; eficiencia, por un acceso menos volátil a inventario; y momentum, porque inician el torneo optimizaciones implementadas.
En 2026 veremos una presión sin precedentes sobre el inventario Premium, especialmente en CTV y plataformas de streaming. La demanda superará a la oferta, y el volumen dejará de ser una ventaja. En este contexto, la precisión será el nuevo poder: planificación temprana, frecuencia inteligente y coordinación entre canales serán obligatorias. Impactar a un usuario en CTV y luego reactivarlo en display, video online o social; modelar audiencias similares; optimizar creatividades según respuesta. Ese es el nivel de sofisticación que marcará la diferencia.
Aquí entra en juego la automatización basada en inteligencia artificial. En entornos de alta volatilidad, donde el inventario fluctúa y los precios cambian en tiempo real, la automatización no sustituye la estrategia; la protege. Permite redistribuir presupuesto dinámicamente según desempeño, equilibrar alcance y frecuencia entre dispositivos y reducir desperdicio sin sacrificar escala. En un Mundial donde cada impresión puede costar significativamente más que en condiciones normales, maximizar el valor de cada impacto será esencial.
Otro factor estructural rumbo a 2026 es el papel de los datos propios. La desaparición progresiva de identificadores de terceros y el endurecimiento regulatorio obligan a volver a los fundamentos: confianza, consentimiento. Las marcas que inviertan hoy fortalecer su first party data estarán mejor posicionadas para activar audiencias en entornos Premium mañana. En mercados como México, donde la confianza en el uso de datos aún enfrenta desafíos, esto representa tanto un reto como una oportunidad.
Quizás sería un error asumir que el Mundial pertenece exclusivamente al fanático hardcore del futbol. La audiencia es más amplia y diversa. Conviven quienes siguen estadísticas y análisis tácticos con quienes consumen estilo de vida, moda, gastronomía o entretenimiento vinculado al torneo. Estas audiencias contextuales pueden ser más rentables: con menor saturación y señales de intención de compra claras.
Entender esta diversidad no es solo un tema de segmentación creativa, sino de arquitectura de medios. Si el consumo es fragmentado, la estrategia debe acompañarlo. Ahí CTV se vuelve un punto de convergencia entre emoción, atención y acción. Durante el Mundial, el consumo es altamente comprometido compartido. Pero, muchos espectadores ya no estarán frente a la televisión lineal. Verán partidos, resúmenes y contenidos relacionados en aplicaciones, FAST channels y plataformas digitales.
En ese entorno CTV permite impactar tanto al fanático hardcore como a las audiencias contextuales dentro de un mismo ecosistema Premium. Integrada con datos, segmentación avanzada y medición de desempeño, deja de ser solo awareness y se convierte en generadora de señales que detonan comportamiento en otros dispositivos. Esto lo confirma el estudio Global Ad Spend Forecast 2025 que estima que para 2026, la inversión publicitaria global superará el billón de dólares, impulsada por grandes eventos y formatos digitales, lo que obliga a pensar en ciclos más largos y no solo en un mes de campaña.
El mensaje es claro: el Mundial 2026 no será una batalla de presupuestos, sino de preparación. En marketing, como en el futbol, los campeonatos no se definen en una sola jugada. Se construyen con estrategia, disciplina y lectura del contexto. Será un espectáculo de 30 días. Pero para quienes sepan jugarlo correctamente, será una oportunidad de negocio de varios años.
Nota del editor: Martin Perelmuter es Agency Developer Manager, LATAM de StackAdapt. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
