Revista Digital
Mercados

El peso cotiza estable y la BMV sube casi 2% tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

Las emisoras vinculadas con materias primas, como Peñoles y Grupo México, encabezan el avance bursátil. El tipo de cambio vuelve a los 17.89 pesos por dólar, pese a retroceso en la apertura.
lun 05 enero 2026 10:37 AM
tipo de cambio hoy
El tipo de cambio cotiza en 17.89 pesos por dólar a las 10:00 am (hora local), una apreciación de 0.06% para la divisa mexicana. (TURGUT ERKISI/Getty Images)

El tipo de cambio reaccionó con volatilidad ante el aumento de la aversión al riesgo global. Antes de la apertura, el dólar se movió entre un mínimo de 17.90 y un máximo de 18.03 pesos en el mercado spot. A la apertura de la sesión americana, el peso se colocó entre las divisas emergentes con mayores pérdidas frente al dólar, presionado por el fortalecimiento del billete verde y la búsqueda de activos de refugio, en un contexto marcado por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

De acuerdo con Monex, el dólar avanzó a nivel global, con el índice DXY alcanzando un máximo de dos semanas en 98.86 puntos, mientras que en el mercado de deuda los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron en los plazos largos, reflejando mayor demanda por seguridad.

El mercado también mantuvo la atención en próximos datos económicos de Estados Unidos —empleo, balanza comercial y PMI— para ajustar expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. En el mercado cambiario del G10, predominaron pérdidas, destacando el retroceso del dólar canadiense y el franco suizo, mientras que el yen mostró ligeras ganancias por su carácter defensivo.

Banco Base explicó que el peso inició la sesión con una depreciación de 0.66%, cotizando alrededor de 18.02 pesos por dólar, con un rango entre 17.9080 y 18.0366 unidades. El movimiento respondió al nerviosismo generado tras la captura de Nicolás Maduro y a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a lanzar señalamientos sobre México y otros países de la región, elevando la percepción de riesgo geopolítico.

En el frente local, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier posibilidad de intervención estadounidense y subrayó la colaboración bilateral en materia de seguridad y migración, lo que contribuyó a moderar la tensión en el mercado. Hacia las 10:00 horas, el tipo de cambio regresó a niveles de 17.89 pesos por dólar, con una ligera apreciación de 0.06%.

En contraste con la volatilidad cambiaria, el mercado accionario mostró un mejor desempeño. El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores subía 1.98% a media mañana, impulsado por las acciones de Peñoles, Grupo México y Cemex, en un entorno donde el apetito por riesgo regresó parcialmente tras disiparse las presiones más agudas en el mercado cambiario.

