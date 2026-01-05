Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Suiza ordena bloquear los posibles activos de Maduro en el país alpino

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor "con efecto inmediato" y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.
lun 05 enero 2026 10:32 AM
Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA.
Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos exfiltró el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69 años, ambos acusados de "narcoterrorismo" en Nueva York. (Foto: X.)

El gobierno suizo ordenó este lunes bloquear "con efecto inmediato" los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de "impedir cualquier fuga de capitales".

Publicidad

"Otras personas vinculadas a él" también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado.

"Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está corcernido", precisó.

En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana
gobierno suizo.

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor "con efecto inmediato" y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Lee más

Alza del petróleo pone en peligro acuerdo para el precio de la gasolina
Mercados

Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela

Con esta decisión, el gobierno dice que quiere "asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual".

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

"Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora", afirma el gobierno.

Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos exfiltró el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69 años, ambos acusados de "narcoterrorismo" en Nueva York.

Lee más

Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura
Internacional

Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura

Muchos países cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, presentada por Washington como una "operación policial".

En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país alpino.

Con el bloqueo de los activos, Suiza permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales.

Pero son las autoridades judiciales del Estado en cuestión quienes deben iniciar los trámites penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.

Lee más

¿Cómo Venezuela llegó a la madrugada del 3 de enero, el día que EU captura a Maduro?
Internacional

La ruta de Trump en tres etapas: Cómo se llegó a la madrugada del 3 de enero, día en el que EU captura a Maduro

Publicidad

Tags

Economía Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad