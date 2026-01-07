Estados Unidos incauta un petrolero ruso que huyó del bloqueo a Venezuela

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR, en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT. https://t.co/zJHUDlmBcb — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según su propia legislación.

Una multinacional estadounidense, Chevron, opera en Venezuela en cambio sin problemas, gracias a un permiso especial que la exime de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana.

"Bajo mi control"

Las operaciones se aceleraron súbitamente con el aumento de la presión sobre Venezuela, a partir de septiembre.

Estados Unidos empezó por bombardear presuntas lanchas de narcotraficantes que partían de las costas venezolanas. La treintena de ataques dejaron más de cien muertos.

En diciembre el presidente Donald Trump anunció el inicio del bloqueo petrolero, que Caracas tildó de injerencia. Las incautaciones, protestó entonces el presidente Nicolás Maduro, son un acto de "piratería".

Maduro y su esposa fueron capturados el 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en plena noche en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en la región y en todo el mundo.