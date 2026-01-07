Publicidad

Internacional

Venezuela anuncia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

La Casa Blanca asegura que las decisiones sobre el crudo venezolano serán dictadas por Washington, mientras el secretario de Energía dice que controlarán su comercialización indefinidamente.
mié 07 enero 2026 03:43 PM
Una mujer pasa junto a un mural que muestra una bomba de aceite en una calle de Caracas el 7 de enero de 2026. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, dijo el 7 de enero que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente", un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que los líderes interinos de Venezuela habían acordado la comercialización administrada por Estados Unidos de 30-50 millones de barriles de crudo.
Venezuela anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo, después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará su comercialización "indefinidamente".

Las decisiones de Venezuela serán "dictadas" por Washington, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una declaración de gran calado político que por ahora es rechazada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma de países latinoamericanos y europeos y la ira de Rusia y China, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y "apátrida" según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la audaz operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, ahora encarcelados en Nueva York.

Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. "Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas", declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.

EU "no está improvisando"

Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Estados Unidos.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Poco a poco, Estados Unidos parece ir diseñando el marco para adueñarse de las ventas del crudo venezolano, y luego distribuir los ingresos de la manera que considere pertinente.

Washington "no está improvisando", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que enfrentó las críticas de legisladores demócratas, aseguró que Caracas ya pidió incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales.

Una "inmensa oportunidad"

"Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano", aseguró la vocera Leavitt.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", declaró.

"Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América" añadió.

Unas declaraciones que chocan con las de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, el martes al asumir el cargo.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela", enfatizó Rodríguez.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para aprovechar "la inmensa oportunidad que tienen ante sí", dijo Leavitt.

Los 30 a 50 millones de barriles de crudo representarían entre uno a dos meses de producción, teniendo en cuenta los niveles actuales de extracción de crudo venezolano.

Ese petróleo ya está listo para ser vendido, según una hoja informativa del Departamento de Energía estadounidense.

Una fuente petrolera venezolano dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector. China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos con un precio de descuento, a causa de las sanciones y de la dificultad de transportarlo.

De lograr su propósito, Trump no solamente lograría una nueva fuente de aprovisionamiento de crudo, sino que además obtendría una nueva baza negociadora ante su principal rival económico y geopolítico.

El precio del crudo bajó ligeramente en mercados internacionales este miércoles.

Un difícil equilibrio

Los expertos señalan que, para mantenerse en el poder, Rodríguez tendrá que buscar un difícil equilibrio entre satisfacer las demandas de Trump y reacomodar un chavismo sin Maduro.

Por ahora, ha mantenido en su gabinete a los influyentes ministros de Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, figuras clave en la administración anterior.

El martes hizo sus primeros cambios: nombró como jefe de la guardia presidencial a un exjefe del servicio de inteligencia (Sebin), que a su vez controlará la temida agencia de contrainteligencia militar (DGCIM).

También designó a Calixto Ortega como jefe del equipo económico, posición que dejó vacante la propia Rodríguez al tomar la presidencia.

Su interinato tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendrá que llamar a elecciones.

