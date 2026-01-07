Venezuela anuncia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma de países latinoamericanos y europeos y la ira de Rusia y China, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y "apátrida" según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la audaz operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, ahora encarcelados en Nueva York.

Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. "Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas", declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.

EU "no está improvisando"

Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Estados Unidos.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".