La Bolsa Mexicana de Valores acumula un rendimiento de 6.8% en 2026 y apunta a máximo histórico

El peso mexicano revirtió su avance y cerró casi sin cambios, tras tocar durante la jornada un nuevo mínimo en el año para el tipo de cambio.
lun 26 enero 2026 05:25 PM
bolsa mexicana de valores nuevo maximo
El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores apunta a un récord de 70,000 puntos durante 2026, según Monex. (Octavio Torres)

El mercado accionario local cerró la jornada con tono positivo. El S&P/BMV IPC avanzó 0.72% para ubicarse en 68,683.66 puntos, impulsado por el buen desempeño de emisoras ligadas a metales y a infraestructura, en un contexto de mayor apetito por riesgo en mercados emergentes.

Entre los principales ganadores del día destacaron Pinfra, que subió 4.19%, Grupo México con un alza de 3.47%, y Peñoles, que ganó 3.40%. También destacaron Banco del Bajío (+2.33%) y ASUR (+1.89%).

De acuerdo con Monex, el índice continúa en un proceso de nuevos máximos históricos y acumula un rendimiento cercano a 6.8% en lo que va de 2026.

Economía

La furia de Trump y la mayor aversión al riesgo reviven al súper peso

La firma señaló que el rally de los metales se ha extendido a otras emisoras, en un entorno donde los inversionistas comienzan a reposicionarse ante rezagos sectoriales y a la espera de la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025. Monex incluso revisó su objetivo para el índice hacia 70,000 puntos al cierre de 2026.

En el mercado cambiario, el peso mexicano revirtió las ganancias intradía y cerró con una depreciación marginal de 0.04%, en 17.37 pesos por dólar, prácticamente en línea con el cierre estimado por Banxico del viernes. El movimiento respondió, en parte, a toma de utilidades, pese a que el dólar global siguió debilitándose, con el índice DXY cayendo 0.58%.

En Estados Unidos, Wall Street acompañó el optimismo, el Nasdaq subió 0.43%, el S&P 500 0.50% y el Dow Jones 0.64%.

El entorno internacional también estuvo marcado por el rally de los metales preciosos. El oro superó por primera vez los 5,000 dólares por onza, en medio de la incertidumbre global asociada a las políticas del presidente Donald Trump, la debilidad del dólar y las tensiones geopolíticas, un factor que ha reforzado el apetito por emisoras mineras y activos de refugio.

