Economía

La furia de Trump y la mayor aversión al riesgo reviven al súper peso

La moneda mexicana acumula tres meses consecutivos de apreciación frente al dólar estadounidense y alcanza niveles no vistos desde 2024.
jue 22 enero 2026 02:56 PM
El superpeso está de regreso, pero no es tan buena noticia: qué hay detrás de su apreciación frente al dólar
El peso mexicano ha estado en niveles por debajo de las 18 unidades por dólar estadounidense en el arranque del 2026. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

El súper peso mexicano está de regreso y todo apunta a que estará fuerte una buena parte de 2026. Y es que un mayor apetito por el riesgo y la expectativa de que las tasas de interés ya no bajen en México en el corto plazo han provocado el repunte de la moneda, que en lo que va del año acumula una apreciación de 3.1% frente al dólar estadounidense.

El peso ha ganado terreno debido a la debilidad global del billete verde en los mercados internacionales, ya que se ha visto afectado por las políticas impuestas por el presidente Donald Trump, quien anunció este jueves en Davos el lanzamiento de su nuevo Consejo de Paz.

El peso cerró operaciones el miércoles con una apreciación de 0.60% o 10.5 centavos, cotizando alrededor de 17.49 pesos por dólar, un nivel no visto desde el 3 de junio del 2024. La apreciación del peso ocurrió a la par de un regreso del apetito por riesgo al mercado financiero, permitiendo que las divisas más apreciadas sean principalmente de economías emergentes, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, en un reporte.

Ante este escenario, Banamex ajustó a la baja su pronóstico para el tipo de cambio al cierre del 2026, para dejarlo en 18.36 pesos, desde el 18.70 anterior.

"Desde la segunda mitad de abril del año pasado se comenzó a ver una tendencia de apreciación del peso mexicano, de tal manera que la moneda ha cotizado consistentemente por debajo de 18 por dólar desde finales de diciembre, y ha acumulado una apreciación de 3.1% en los primeros días del año que se ha acentuado durante las jornadas de esta semana", refiere en un reporte la Dirección de Estudios Económicos de Banamex.

¿Por qué está de regreso el súper peso?

La moneda mexicana acumula tres meses consecutivos en apreciación frente al dólar. Esta tendencia obedece, en mayor medida, a la debilidad del billete verde en los mercados internacionales que a factores internos.

"Desde el año pasado diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar con respecto al resto de monedas a nivel global, destacando la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en EU y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal", menciona Banamex.

Añade que en los primeros días de 2026 año, el dólar registró una ligera apreciación, la cual se revirtió por el escalamiento de tensiones comerciales y geopolíticas entre el mandatario estadounidense y los líderes europeos.

Cabe aclarar que el debilitamiento del dólar también ha impactado a otras divisas: el año pasado se registraron movimientos hacia activos diferentes al dólar, favoreciendo en particular a las monedas de Suecia, zona del euro, Suiza y Dinamarca.

Esta mañana, el presidente Trump presentó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Pa z, un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajará con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, para acceder a un puesto permanente habrá que pagar en efectivo 1,000 millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

Inflación rebelde

La mañana de este jueves, el Inegi informó que la inflación general de México fue de 3.77% anual en la primera quincena de enero, impulsada por el índice de precios subyacente, que incluye a la vivienda, refrescos y cigarros.

Siller señala que en este contexto, el Banco de México (Banxico) debería dejar sin cambios la tasa de interés de referencia, en 7%, ya que persisten las presiones inflacionarias para los siguientes meses.

Banamex no descarta que el banco central deje sin cambios su principal instrumento de política monetaria en lo que resta del 2026, e incluso que habría un aumento el año entrante. Este escenario, añade, lleva a una búsqueda de mayores rendimientos por parte de los inversionistas dado el amplio y mayor diferencial que prevalecería con respecto a EU, y a las tasas de otras economías avanzadas.

¿Es bueno el súper peso?

Una apreciación acelerada y sostenida del peso mexicano frente al dólar implica una pérdida de competitividad del país, ya que se encarecen las exportaciones nacionales.

México es uno de los exportadores líderes a nivel mundial y Estados Unidos es su principal socio comercial. Este año, los presidentes de Canadá, EU y México se reunirán para definir las nuevas reglas de su tratado comercial, el cual, a decir de los analistas, es de suma importancia para el futuro de las naciones involucradas.

