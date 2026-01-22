El superpeso está de regreso, pero no es tan buena noticia: qué hay detrás de su apreciación frente al dólar

El peso cerró operaciones el miércoles con una apreciación de 0.60% o 10.5 centavos, cotizando alrededor de 17.49 pesos por dólar, un nivel no visto desde el 3 de junio del 2024. La apreciación del peso ocurrió a la par de un regreso del apetito por riesgo al mercado financiero, permitiendo que las divisas más apreciadas sean principalmente de economías emergentes, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, en un reporte.

Ante este escenario, Banamex ajustó a la baja su pronóstico para el tipo de cambio al cierre del 2026, para dejarlo en 18.36 pesos, desde el 18.70 anterior.

"Desde la segunda mitad de abril del año pasado se comenzó a ver una tendencia de apreciación del peso mexicano, de tal manera que la moneda ha cotizado consistentemente por debajo de 18 por dólar desde finales de diciembre, y ha acumulado una apreciación de 3.1% en los primeros días del año que se ha acentuado durante las jornadas de esta semana", refiere en un reporte la Dirección de Estudios Económicos de Banamex.

¿Por qué está de regreso el súper peso?

La moneda mexicana acumula tres meses consecutivos en apreciación frente al dólar. Esta tendencia obedece, en mayor medida, a la debilidad del billete verde en los mercados internacionales que a factores internos.

"Desde el año pasado diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar con respecto al resto de monedas a nivel global, destacando la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en EU y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal", menciona Banamex.

Añade que en los primeros días de 2026 año, el dólar registró una ligera apreciación, la cual se revirtió por el escalamiento de tensiones comerciales y geopolíticas entre el mandatario estadounidense y los líderes europeos.

Cabe aclarar que el debilitamiento del dólar también ha impactado a otras divisas: el año pasado se registraron movimientos hacia activos diferentes al dólar, favoreciendo en particular a las monedas de Suecia, zona del euro, Suiza y Dinamarca.

Esta mañana, el presidente Trump presentó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Pa z, un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajará con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, para acceder a un puesto permanente habrá que pagar en efectivo 1,000 millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.