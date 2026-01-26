El oro rompe récord histórico: su precio se dispara hasta los 5,000 dólares gracias a estos factores

El precio del oro alcanzó el lunes 5,111.07 dólares por onza, mientras que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegó a 109 dólares la onza.

El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2,000 dólares por onza.