El peso mexicano se acerca a su mayor apreciación mensual desde 2020

"Esta mañana el peso acumula un avance en el mes de 4.73% y se perfila para ser la mayor apreciación mensual desde mayo del 2020, cuando el peso se apreció 8.27% en un ajuste a las fuertes caídas entre febrero y abril de ese año, ante el impacto inicial de la pandemia del coronavirus", señaló Banco Base.

El peso inició la jornada con una ligera depreciación, en una toma de utilidades tras el fuerte avance acumulado en el año. De acuerdo con Monex, durante la sesión overnight el tipo de cambio osciló entre 17.11 y 17.21 pesos por dólar, y a la apertura de la sesión americana el peso se ubica entre las monedas emergentes con mayores pérdidas del día. Hacia las 10:13 horas, el dólar se cotiza en 17.21 pesos, aún por debajo del cierre previo de Banco de México de 17.24.

El movimiento del peso se da en paralelo a una recuperación del dólar. El índice DXY avanza hacia 96.30 puntos, luego de haber tocado un mínimo no visto en casi cuatro años en la sesión previa.

El ajuste responde a expectativas de mayor claridad sobre la trayectoria de tasas de la Fed y a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien minimizó la debilidad del dólar al señalar que busca “su propio nivel”, lo que fue interpretado por el mercado como un mayor margen de depreciación de la divisa para favorecer exportaciones.

En este contexto, la atención de los inversionistas se centra en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, donde se anticipa ampliamente que la tasa de interés se mantenga sin cambios, aunque el mensaje de su presidente, Jerome Powell, será clave para ajustar las expectativas sobre el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

El S&P/BMV IPC arrancó con un alza de 0.68%, para ubicarse en 69,343.13 puntos, apoyado principalmente por el desempeño de Peñoles, que sube 4.33%, seguido de Grupo Financiero Banorte (+3.67%), GCC (+3.41%), Chedraui (+1.85%) y Becle (+1.47%).

En el frente local, el mercado también asimila señales de mayor impulso a la inversión. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y representantes del sector bancario para revisar las perspectivas económicas. De acuerdo con fuentes cercanas, se prevén anuncios la próxima semana sobre proyectos de infraestructura y energía, que podrían apoyar la inversión fija, uno de los componentes más rezagados en 2025.

En Estados Unidos, Wall Street abrió la jornada con avances. En los primeros intercambios, el Dow Jones sube 0.10%, el Nasdaq avanza 0.60% y el S&P 500 gana 0.27%, impulsados por el sector tecnológico y a la espera del comunicado de la Fed.