El euro rompe la barrera de los 1.20 dólares por primera vez desde 2021

Consultado el martes por el valor de la moneda de Estados Unidos, Trump lo calificó de "formidable". El dólar "marcha muy bien", dijo.

Podría hacer que suba y baje como un yoyo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Poco después de las palabras del republicano, el dólar caía un 1.37% frente al euro, hasta 1.2043, su nivel más bajo desde junio de 2021.

"La imprevisibilidad política es indudablemente negativa para el dólar", señalaron en una nota los analistas de Monex USA.

Para Joshua Mahony, de Scope Markets, "la confianza en el dólar como principal garante de la seguridad parece haberse desvanecido bajo la presidencia de Trump".