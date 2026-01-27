Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El euro rompe la barrera de los 1.20 dólares por primera vez desde 2021

Consultado el martes por el valor de la moneda de Estados Unidos, Trump lo calificó de "formidable". El dólar "marcha muy bien", dijo.
mar 27 enero 2026 05:46 PM
moneda de un euro sobre billete de un dolar
El dólar cayó un 1.37% frente al euro, hasta 1.2043, su nivel más bajo desde junio de 2021. (FOTO: iStock)

El euro superó el martes el umbral simbólico de los 1.20 dólares por primera vez desde 2021, después de que el presidente Donald Trump pareciera acoger con agrado el debilitamiento de la moneda estadounidense.

Publicidad

Consultado el martes por el valor de la moneda de Estados Unidos, Trump lo calificó de "formidable". El dólar "marcha muy bien", dijo.

Podría hacer que suba y baje como un yoyo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Lee más

El carry trade fortalece al peso mexicano, pero pone en aprietos a exportadores y las finanzas públicas
Mercados

Carry trade fortalece al peso, pero presiona a exportadores y al fisco

Poco después de las palabras del republicano, el dólar caía un 1.37% frente al euro, hasta 1.2043, su nivel más bajo desde junio de 2021.

"La imprevisibilidad política es indudablemente negativa para el dólar", señalaron en una nota los analistas de Monex USA.

Para Joshua Mahony, de Scope Markets, "la confianza en el dólar como principal garante de la seguridad parece haberse desvanecido bajo la presidencia de Trump".

Publicidad

Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025, el dólar se ha depreciado más de un 15% frente al euro.

Los inversionistas "se están diversificando y quieren reducir globalmente su exposición a los activos estadounidenses, y por tanto al dólar", explicó a la AFP François Dossou, director de gestión de renta variable en Sienna IM.

Lee más

El superpeso está de regreso, pero no es tan buena noticia: qué hay detrás de su apreciación frente al dólar
Economía

La furia de Trump y la mayor aversión al riesgo reviven al súper peso

El desplome de la divisa estadounidense, que suele ser considerada un valor refugio, beneficia a los metales preciosos.

El oro y la plata encadenan récords en los últimos meses. En un año, la cotización de la plata se ha multiplicado por tres y la del oro ha aumentado cerca de un 90%.

Lee más

El oro rompe récord histórico: su precio se dispara hasta los 5,000 dólares gracias a estos factores
Mercados

La onza de oro toca récord de 5,000 dólares

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Euro Dólar Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad