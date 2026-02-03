El peso y la BMV arrancan la semana con ganancias

El movimiento ocurre en un contexto de debilitamiento del dólar. El índice DXY se sitúa en 97.54 unidades, con una ligera tendencia bajista, aunque aún se mantiene por encima del mínimo de cuatro años alcanzado la semana pasada.

La divisa estadounidense recorta parte de las ganancias acumuladas en las dos sesiones previas, impulsadas por datos positivos del sector manufacturero —que se expandió en enero a su mayor ritmo desde 2022— y por el acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos e India.

No obstante, el dólar enfrenta presión este martes ante la incertidumbre política en Washington, donde se cumple el cuarto día de shutdown administrativo y persisten las dudas sobre una reapertura inmediata del gobierno federal.

Se espera que hoy los líderes republicanos de la Cámara de Representantes voten un paquete de financiamiento previamente aprobado por el Senado, lo que mantiene en vilo a los mercados.