El Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestra su fuerza fiscalizadora al imponer más de tres billones de pesos, a través de la determinación de más de 1.7 millones de créditos fiscales en 2025.
Las deudas fiscales de los contribuyentes superan los 3 billones; el SAT endurecerá su fiscalización
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que al cierre del año pasado, el monto total por deudas fiscales de los contribuyentes fue por 3.12 billones de pesos, cuando en 2024 se reportaron 2.85 billones, esto representa un incremento de 269,974 millones de pesos corrientes más, y de 52,290 créditos más determinados por la autoridad fiscal.
Las cifras reflejan las acciones que el SAT refuerza para la fiscalización de recursos y que se plasman en el Plan Maestro de cada año de la autoridad fiscal desde 2019.
Vendrán más en 2026
“Creemos que estos números van a seguir en ese orden, derivado del trabajo diligente y responsable que hacen las entidades como el Servicio de Administración Tributaria, y la propia Agencia Nacional de Aduanas”, explicó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos en la SHCP en conferencia de prensa.
El funcionario detalló que, en continuidad con el Plan Maestro, este 2026 las revisiones se verán fortalecidas por cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) y a la Ley Aduanera, con los objetivos de cazar a quienes venden y compran facturas falsas, además del combate al contrabando y a las malas prácticas de comercio exterior como la subvaluación.
“El Plan Maestro 2026, es una reiteración de lo que ha venido sucediendo en los últimos 2-3 años en auditorías, lo que le llamamos fiscalización del SAT. Todo lo que vino de reforma, que entró en vigor el primero de enero este año, ciertamente, va a fortalecer el trabajo de auditorías, de fiscalización, y por vía de consecuencia, sí van a aumentar el número de créditos fiscales del SAT a liquidar y fincar a los contribuyentes para cobrarlos a las buenas o a las malas. Y a las malas es con requerimientos de pago y embargos, o incluso por la vía penal”, advirtió Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.
¿Qué es un crédito fiscal?
Un crédito fiscal es una supuesta deuda con el SAT, determinada a una persona física o moral con actividad económica, por omisiones en el pago de impuestos como el IVA, ISR, IEPS o a la importación, sus multas y recargos. Mayormente es impuesto después de una revisión para fiscalización.
En pugna más de 65%
Cuando el contribuyente no está de acuerdo, y tiene los medios para comprobar que no debe esos montos, puede imponer medios de defensa o aclarar la situación, a través de medios como un acuerdo conclusivo, juicios de nulidad, recursos de revocación o amparos, a estos créditos se les denomina “controvertidos”, refiere información de Carlos Cárdenas, especialista en materia fiscal.
Las cifras de la SHCP detallan que del total de los créditos fiscales en billones de pesos, el 65% son controvertidos, mientras el 35% son no controvertidos, pero de estos, solo un poco más de la mitad (585,523 millones) son factibles de cobro, el resto de los no controvertidos son con baja probabilidad de cobro, pues mayormente corresponden a contribuyentes no localizados.
¿A cuánto equivalen los créditos fiscales que impuso el SAT?
El total de los créditos fiscales por 3.12 billones de pesos, equivalen a:
- Más del total de todo el ISR recaudado en 2025: 2.88 billones
- Más de dos veces de todo lo recaudado en IVA en 2025: 1.49 billones
- Un tercio de todo el gasto público en 2025: 7.97 billones
- Más de dos veces todos los intereses de la deuda pública en 2025: 1.31 billones