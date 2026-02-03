Vendrán más en 2026

“Creemos que estos números van a seguir en ese orden, derivado del trabajo diligente y responsable que hacen las entidades como el Servicio de Administración Tributaria, y la propia Agencia Nacional de Aduanas”, explicó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos en la SHCP en conferencia de prensa.

El funcionario detalló que, en continuidad con el Plan Maestro, este 2026 las revisiones se verán fortalecidas por cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) y a la Ley Aduanera, con los objetivos de cazar a quienes venden y compran facturas falsas, además del combate al contrabando y a las malas prácticas de comercio exterior como la subvaluación.

“El Plan Maestro 2026, es una reiteración de lo que ha venido sucediendo en los últimos 2-3 años en auditorías, lo que le llamamos fiscalización del SAT. Todo lo que vino de reforma, que entró en vigor el primero de enero este año, ciertamente, va a fortalecer el trabajo de auditorías, de fiscalización, y por vía de consecuencia, sí van a aumentar el número de créditos fiscales del SAT a liquidar y fincar a los contribuyentes para cobrarlos a las buenas o a las malas. Y a las malas es con requerimientos de pago y embargos, o incluso por la vía penal”, advirtió Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

¿Qué es un crédito fiscal?

Un crédito fiscal es una supuesta deuda con el SAT, determinada a una persona física o moral con actividad económica, por omisiones en el pago de impuestos como el IVA, ISR, IEPS o a la importación, sus multas y recargos. Mayormente es impuesto después de una revisión para fiscalización.