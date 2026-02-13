BMV arranca a la baja; peso se fortalece tras menor inflación en Estados Unidos

Entre las emisoras que avanzan en la apertura destacan:

ALSEA (+1.36%)

CEMEXCPO (+0.75%)

MEGACPO (+0.39%)

GRUMAB (+0.37%)

GFINBURO (+0.36%)

En contraste, las mayores bajas son encabezadas por:

CHDRAUIB (-1.60%)

GMEXICOB (-1.59%)

KOFUBL (-1.54%)

GAPB (-1.24%)

ORBIA (-0.52%)

El ajuste en emisoras como Grupo México y GAP ocurre en medio de movimientos mixtos en materias primas y noticias sobre posibles cambios en aranceles estadounidenses al acero y aluminio.

El peso se aprecia a 17.18 por dólar

En el mercado cambiario, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25%, cotizando alrededor de 17.18 unidades por dólar. La divisa mexicana se ubica entre las de mejor desempeño frente al dólar, pese a que el índice DXY muestra un ligero fortalecimiento.

El impulso proviene principalmente de la publicación de la inflación en Estados Unidos, que se desaceleró a 2.39% anual en enero, por debajo de lo esperado. La inflación subyacente también moderó su ritmo, lo que ha llevado a los operadores a elevar la probabilidad de un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en junio.