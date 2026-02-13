BMV arranca a la baja; peso se fortalece tras menor inflación en Estados Unidos

La Bolsa Mexicana de Valores inició la jornada con pérdidas moderadas, en línea con un entorno global marcado por ajustes en el sector tecnológico y expectativas cambiantes sobre la política monetaria en Estados Unidos. En contraste, el peso mexicano gana terreno frente al dólar tras un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado.
El principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, abrió en 70,658.61 puntos, con una baja de 0.32% (-229.43 unidades). El retroceso se da en un contexto de cautela global por valuaciones elevadas en mercados desarrollados, especialmente en tecnología.