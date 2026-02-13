Publicidad

Mercados

BMV arranca a la baja; peso se fortalece tras menor inflación en Estados Unidos

El peso se aprecia a 17.18 por dólar tras una inflación menor a lo esperado en EU que refuerza apuestas por recortes de la Fed.
vie 13 febrero 2026 10:41 AM
apertura bolsa mexicana de valores
El oro y la plata rebotan tras fuertes caídas previas, mientras el petróleo y el aluminio retroceden ante señales de mayor oferta y posibles ajustes arancelarios en EU.
 (Elijah-Lovkoff/Getty Images)

La Bolsa Mexicana de Valores inició la jornada con pérdidas moderadas, en línea con un entorno global marcado por ajustes en el sector tecnológico y expectativas cambiantes sobre la política monetaria en Estados Unidos. En contraste, el peso mexicano gana terreno frente al dólar tras un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado.

El principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, abrió en 70,658.61 puntos, con una baja de 0.32% (-229.43 unidades). El retroceso se da en un contexto de cautela global por valuaciones elevadas en mercados desarrollados, especialmente en tecnología.

Entre las emisoras que avanzan en la apertura destacan:

  • ALSEA (+1.36%)
  • CEMEXCPO (+0.75%)
  • MEGACPO (+0.39%)
  • GRUMAB (+0.37%)
  • GFINBURO (+0.36%)

En contraste, las mayores bajas son encabezadas por:

  • CHDRAUIB (-1.60%)
  • GMEXICOB (-1.59%)
  • KOFUBL (-1.54%)
  • GAPB (-1.24%)
  • ORBIA (-0.52%)

El ajuste en emisoras como Grupo México y GAP ocurre en medio de movimientos mixtos en materias primas y noticias sobre posibles cambios en aranceles estadounidenses al acero y aluminio.

El peso se aprecia a 17.18 por dólar

En el mercado cambiario, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25%, cotizando alrededor de 17.18 unidades por dólar. La divisa mexicana se ubica entre las de mejor desempeño frente al dólar, pese a que el índice DXY muestra un ligero fortalecimiento.

El impulso proviene principalmente de la publicación de la inflación en Estados Unidos, que se desaceleró a 2.39% anual en enero, por debajo de lo esperado. La inflación subyacente también moderó su ritmo, lo que ha llevado a los operadores a elevar la probabilidad de un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en junio.

En derivados, el mercado ya descuenta una política monetaria más flexible en EU, escenario que suele favorecer a monedas emergentes como el peso.

Wall Street abre mixto; Asia y Europa en rojo

En Estados Unidos, los índices arrancan con tono positivo tras una fuerte caída el jueves, el Dow Jones subió 0.30%, el índice tecnológico Nasdaq 100 subió 0.64% y el S&P 500 se fortaleció 0.17%.

El avance tecnológico contrasta con las caídas registradas en Asia, donde el Nikkei perdió 1.21% y el Hang Seng retrocedió 1.72%. En Europa, el STOXX 600 cae 0.51%.

En cuanto a las materias primas, el oro repunta 0.90% tras la fuerte caída de la sesión previa, mientras que la plata avanza 3.08% luego de haber perdido más de 10% ayer. En contraste, el petróleo WTI retrocede 0.41%, ante reportes de que miembros de la OPEP+ evalúan aumentar producción a partir de abril.

El aluminio cae 2.24%, presionado por la expectativa de una posible reducción de aranceles en Estados Unidos.

