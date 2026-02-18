Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Pemex y la ventana de tasas llevan la deuda corporativa a un récord de 65,500 mdp

El apetito refleja búsqueda de mayor rendimiento y respaldo soberano implícito, describen analistas.
mié 18 febrero 2026 04:46 PM
Pemex lleva la deuda corporativa a un récord histórico de 65,500 mpd, pero no es el único factor clave
El récord de colocaciones refleja una combinación de flujos estructurales hacia deuda corporativa y una ventana táctica ante tasas a la baja; en el caso de Pemex, el apetito responde más al respaldo implícito del soberano que a una mejora crediticia de fondo, coinciden analistas. (Foto: Raquel Natalicchio/Houston Chronicle/Getty Images)

La emisión de deuda corporativa en el mercado local rompió récord en febrero al sumar 65,500 millones de pesos apenas a mitad de mes, impulsada por la colocación histórica de 31,500 millones de pesos de Pemex —la mayor en el mercado doméstico— junto con emisiones de Coca-Cola Femsa y Volkswagen Leasing, de acuerdo con datos de Grupo Financiero Banorte.

El monto ya supera el máximo previo de 52,700 millones registrado en noviembre de 2022 y es el más alto desde que Banorte comenzó a dar seguimiento a estas cifras en 2004.

Publicidad

Para Ramsé Gutiérrez, VP y codirector de inversiones de Franklin Templeton, el fenómeno combina dos elementos. Por el lado estructural, destaca los fuertes flujos netos hacia las Afores, con mandatos de largo plazo, en un mercado donde los portafolios siguen altamente concentrados en instrumentos gubernamentales de corto plazo.

Pero también hay un componente táctico ya que el ciclo de recortes de tasas de Banxico ha comprimido los rendimientos de deuda gubernamental, especialmente en instrumentos de corto plazo y bonos flotantes. Esto ha incentivado a los inversionistas a buscar una prima adicional sin salir del mercado local.

“Sí hay espacio para un desplazamiento marginal desde deuda gubernamental hacia corporativa, especialmente en tramos cortos y medios, pero sin que cambie radicalmente el sesgo hacia el sector gubernamental”, explica Gutiérrez.
Yazmín Matus, subdirectora de Mercados de Deuda en VALMEX Casa de Bolsa, coincide en que el récord combina una base estructural sólida con un “timing” oportuno.

Con Banxico cerca de una tasa terminal y ante la revisión del T-MEC, muchos emisores buscan asegurar fondeo antes de que aumente la volatilidad.

Más que una sustitución total de gobierno por corporativo, se trata de una reasignación marginal dentro de portafolios “core” que buscan mejorar el carry sin elevar de forma significativa el riesgo.

Pemex, entre soberano y corporativo

La operación de Pemex, su primera en el mercado local en seis años, fue el principal catalizador del récord. Sin embargo, el apetito no necesariamente refleja una mejora estructural en su perfil financiero.

“No hemos visto cambios profundos en sus utilidades, una reducción clara de su dependencia financiera ni una estrategia sólida de desapalancamiento de largo plazo”, advierte Gutiérrez.

La demanda se explica, sobre todo, por la percepción de respaldo implícito del soberano. En la práctica, muchos inversionistas analizan a Pemex como un crédito altamente correlacionado al gobierno federal, donde el soporte político-fiscal funciona como un “piso” crediticio.

Matus subraya que el eje de la tesis de inversión es la capacidad y disposición del Estado para mitigar escenarios extremos, lo que convierte a Pemex en un híbrido entre riesgo soberano y corporativo que ofrece un spread atractivo sobre la curva gubernamental.

Lee más

Pemex vuelve a emitir bonos en la BMV por 31,500 millones de pesos
Empresas

Pemex vuelve a emitir bonos en la BMV por 31,500 millones de pesos

¿Ventana que puede cerrarse?

Para los inversionistas institucionales, el entorno permite capturar tasas más atractivas que las gubernamentales en emisores de alta calidad, especialmente en plazos cortos y medios o en estructuras a tasa flotante.

Del lado de los emisores, la ventana favorece a empresas con grado de inversión sólido, sectores defensivos y compañías con vencimientos en 2026-2027 que buscan adelantarse a posibles episodios de volatilidad.
Sin embargo, el contexto no está exento de riesgos.

Si la economía muestra un desempeño débil, se deteriora la confianza empresarial o no se consolidan planes estructurales en empresas públicas, la percepción de riesgo crediticio podría cambiar y generar episodios de volatilidad como los observados en el pasado.

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad