Pemex vuelve a emitir bonos en la BMV por 31,500 millones de pesos

La petrolera llevaba siete años de no colocar deuda en el mercado bursátil, derivado de su compleja situación financiera que dificulta la obtención de créditos a tasas competitivas.
jue 12 febrero 2026 02:26 PM
La empresa estatal tendrá que enfrentar vencimientos importantes entre 2026 y 2029. (YURI CORTEZ/AFP)

Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir bonos hasta por 31,500 millones de pesos para hacer frente a sus vencimientos de deuda que están proyectados para este año.

De acuerdo con el aviso de oferta pública, se colocarán tres certificados bursátiles bajo las claves de Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26U con un tiempo de vencimiento de 5.2, 8.5 y 10.5 años respectivamente.

La petrolera tenía siete años sin salir a colocar deuda en la BMV, debido a que la compleja situación financiera que enfrenta dificulta la obtención de créditos a tasas competitivas.

“Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles ingresarán en su totalidad a la tesorería de la Emisora y serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026, y que no fueron contratados en 2025”, apunta el aviso publicado en el BMV.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la estatal tendrá que enfrentar vencimientos importantes entre 2026 y 2029, los cuales corresponden al 46% de la totalidad de la deuda registrada al cierre del tercer trimestre del 2025, la cual ascendía a 1.8 billones de pesos (unos 85,000 millones de dólares).

Tan solo de enero a septiembre de este año, Pemex tiene un vencimiento de deuda de 317,400 millones de pesos corrientes.

¿Qué dicen las calificadoras?

En el caso de S&P Global Ratings, otorgó a dicha emisión de bonos una calificación de “mxAAA”, que es el grado más alto en otrogar, indicando la capacidad de pago de la empresa para cumplir sus compromisos financieros es “extremadamente fuerte en relación con otros emisores del mercado nacional”.

Respecto a Moody’s, la calificación otorgada fue de “AAAmx”, que de igual manera indica emisiones con capacidad crediticia muy fuerte; al igual que HR Ratings.

Solo Fitch México emitió una calificación de “AAmex”, que en este caso indica expectativas con un riesgo de incumplimiento muy bajo. “El riesgo de cumplimiento inherente difiere solo ligeramente de aquel de los emisores u obligaciones con las calificaciones más altas del país”, expone el texto de la BMV.

