Pemex vuelve a emitir bonos en la BMV por 31,500 millones de pesos

La petrolera tenía siete años sin salir a colocar deuda en la BMV, debido a que la compleja situación financiera que enfrenta dificulta la obtención de créditos a tasas competitivas.

“Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles ingresarán en su totalidad a la tesorería de la Emisora y serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026, y que no fueron contratados en 2025”, apunta el aviso publicado en el BMV.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la estatal tendrá que enfrentar vencimientos importantes entre 2026 y 2029, los cuales corresponden al 46% de la totalidad de la deuda registrada al cierre del tercer trimestre del 2025, la cual ascendía a 1.8 billones de pesos (unos 85,000 millones de dólares).

Tan solo de enero a septiembre de este año, Pemex tiene un vencimiento de deuda de 317,400 millones de pesos corrientes.