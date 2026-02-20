BMV, el peso y Wall Street cierran al alza tras revés judicial a los aranceles de Trump

En México, el S&P/BMV IPC cerró en 71,427.07 puntos, con un avance de 0.82% (+581.41 unidades), manteniéndose cerca de los 71,500 puntos. Entre las emisoras con mayores ganancias destacaron Vesta (+5.17%), GAP (+3.31%), Grupo Carso (+3.03%), OMA (+2.46%) y Megacable (+2.35%).

El peso mexicano cerca de lo 16 por dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró en 17.12 unidades por dólar, con una apreciación de 0.74% en la sesión, dentro de un rango de fluctuación entre 17.10 y 17.29 pesos. De acuerdo con analistas, la decisión judicial debilitó al dólar —el índice DXY retrocedió 0.22%— al limitar la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles de forma inmediata y amplia.

Además, el dato preliminar del PIB de Estados Unidos al cuarto trimestre mostró un crecimiento trimestral de 1.4%, por debajo del 2.8% esperado por el mercado, lo que también redujo presiones sobre la divisa estadounidense.

Sin embargo, la incertidumbre comercial no desaparece. Permanecen vigentes aranceles sectoriales —como los aplicados a acero, aluminio, automóviles y semiconductores— y la Casa Blanca adelantó la posibilidad de nuevos gravámenes bajo otras disposiciones legales. También existe la incógnita sobre el eventual reembolso de aranceles ya cobrados y su impacto fiscal.

En el mercado energético, los precios del crudo cerraron prácticamente sin cambios. El Brent subió 0.14% a 71.76 dólares por barril, mientras que el WTI cayó 0.06% a 66.39 dólares, en un contexto de creciente tensión ante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Irán.