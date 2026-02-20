Publicidad

Mercados

BMV, el peso y Wall Street cierran al alza tras revés judicial a los aranceles de Trump

El peso cerró en 17.12 por dólar, impulsado por el fallo de la Suprema Corte de EU contra aranceles de Trump y la debilidad del dólar tras un PIB menor al esperado.
vie 20 febrero 2026 04:28 PM
el peso casi a 16 por dolar
El tipo de cambio se recupera después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales varios aranceles que Trump impuso usando poderes de emergencia, al considerar que excedían su autoridad legal. (Foto: iStock. )

Los mercados financieros cerraron la semana con ganancias, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos declarara inconstitucionales varios de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión fue interpretada como un freno institucional al proteccionismo comercial y dio impulso tanto a Wall Street como a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y al peso.

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el viernes. El Dow Jones subió 0.47%, el Nasdaq ganó 0.90% y el S&P 500 avanzó 0.69%. El movimiento coincidió con un efecto rebote tras semanas de volatilidad, en un entorno de menor presión sobre el dólar.

En México, el S&P/BMV IPC cerró en 71,427.07 puntos, con un avance de 0.82% (+581.41 unidades), manteniéndose cerca de los 71,500 puntos. Entre las emisoras con mayores ganancias destacaron Vesta (+5.17%), GAP (+3.31%), Grupo Carso (+3.03%), OMA (+2.46%) y Megacable (+2.35%).

Lee más

Corte Suprema de EU anula buena parte de la política arancelaria de Trump
Economía

Corte Suprema de EU anula buena parte de la política arancelaria de Trump

El peso mexicano cerca de lo 16 por dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró en 17.12 unidades por dólar, con una apreciación de 0.74% en la sesión, dentro de un rango de fluctuación entre 17.10 y 17.29 pesos. De acuerdo con analistas, la decisión judicial debilitó al dólar —el índice DXY retrocedió 0.22%— al limitar la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles de forma inmediata y amplia.

Además, el dato preliminar del PIB de Estados Unidos al cuarto trimestre mostró un crecimiento trimestral de 1.4%, por debajo del 2.8% esperado por el mercado, lo que también redujo presiones sobre la divisa estadounidense.

Lee más

Economía

México espera la "letra chiquita" de nuevo plan arancelario de 10% de Trump

Sin embargo, la incertidumbre comercial no desaparece. Permanecen vigentes aranceles sectoriales —como los aplicados a acero, aluminio, automóviles y semiconductores— y la Casa Blanca adelantó la posibilidad de nuevos gravámenes bajo otras disposiciones legales. También existe la incógnita sobre el eventual reembolso de aranceles ya cobrados y su impacto fiscal.

En el mercado energético, los precios del crudo cerraron prácticamente sin cambios. El Brent subió 0.14% a 71.76 dólares por barril, mientras que el WTI cayó 0.06% a 66.39 dólares, en un contexto de creciente tensión ante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Lee más

Ni la Corte puede detener los aranceles de Trump: así es como planea sustituir 73% de estos ingresos
Economía

Aun con un revés de la Corte, Trump puede sustituir hasta 73% de los ingresos arancelarios

Bolsa de Nueva York Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Peso Tipo de cambio

