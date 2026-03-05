Publicidad

Mercados

BMV se hunde 2.9% y el peso se deprecia en el sexto día de guerra en Medio Oriente

La escalada de la guerra en Medio Oriente elevó el petróleo hacia 81 dólares, presionó a Wall Street y provocó una caída de casi 3% en la BMV, mientras el peso se depreció a 17.79 por dólar.
jue 05 marzo 2026 04:09 PM
Llamas se encienden en el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Haret Hreik, en las afueras del sur de Beirut, el 5 de marzo de 2026. Un ataque israelí tuvo como blanco los suburbios del sur de Beirut la noche del 5 de marzo, según medios estatales libaneses, tras una advertencia de evacuación israelí. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP) (ANWAR AMRO/AFP)

Las bolsas de Estados Unidos cerraron con pérdidas este jueves, presionadas por la escalada de la guerra en Medio Oriente y el repunte de los precios del petróleo, factores que reavivaron los temores inflacionarios entre los inversionistas y provocaron ventas en los mercados globales.

En el mercado cambiario, el dólar se fortaleció en medio de la aversión al riesgo. El índice DXY avanzó 0.43% hasta 99.21 puntos, mientras que el euro retrocedió 0.44% frente al billete verde, cotizando en 1.158 dólares. Frente al peso mexicano, el tipo de cambio cerró en 17.79 pesos por dólar, con una depreciación intradía de 0.85%.

Bolsa Mexicana de Valores cae 2.93%

La debilidad externa también impactó a la Bolsa Mexicana de Valores. El S&P/BMV IPC cayó 2.93%, hasta 68,362.71 puntos, arrastrado por descensos en emisoras como Peñoles (-7.06%), Banco del Bajío (-6.00%), Grupo México (-5.86%), Cemex (-4.66%) y Volaris (-4.58%).

En Wall Street, el Dow Jones cayó 1.61%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.57% hasta 6,830.56 puntos y el Nasdaq 100 perdió 0.29%, en una jornada marcada por la volatilidad en sectores tecnológicos. De acuerdo con Bloomberg, las acciones de fabricantes de chips encabezaron las caídas después de que Estados Unidos evalúa exigir permisos para exportar chips de inteligencia artificial, lo que presionó al índice de semiconductores.

El nerviosismo del mercado también estuvo ligado a la evolución del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, que este jueves entró en su sexto día. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó que la guerra avanza hacia una nueva fase tras la “fase de ataque sorpresa”, mientras que el canciller iraní Abás Araqchi descartó buscar un cese al fuego con Washington y advirtió que Teherán podría considerar todas las opciones respecto al estratégico estrecho de Ormuz.

Repuntan los precios del petróleo

El aumento de las tensiones impulsó nuevamente los precios de la energía. El petróleo estadounidense cerró alrededor de 81 dólares por barril, ante señales de interrupciones en el flujo de crudo y medidas de ahorro energético en países importadores como China.

La mezcla mexicana de Pemex alcanzó el miércoles un precio de 70.38 dólares por barril, según el último dato disponible; esto implica un aumento de 10.9% en comparación con el precio del viernes pasado, antes de que iniciaran los ataques.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que su gobierno tomaría pronto medidas para "reducir la presión sobre el petróleo", tras la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán.

"Son inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo. El crudo parece haberse estabilizado bastante. Lo teníamos muy bajo, pero tuve que hacer este pequeño desvío, ¿si a todos les parece bien?", dijo en un acto en la Casa Blanca.

El encarecimiento del petróleo también presionó al mercado de bonos y el rendimiento del Treasury a 10 años subió por cuarto día consecutivo hasta 4.13%, reflejando temores de que mayores precios energéticos alimenten la inflación.

Los inversionistas mantienen ahora la atención en el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicará el viernes y podría ofrecer señales sobre la fortaleza del mercado laboral y el margen que tendrá la Reserva Federal para ajustar su política monetaria en un contexto de mayores riesgos inflacionarios ligados a la energía.

Con información de AFP

