¿Irán tiene armamento nuclear? Los países que tienen armas nucleares

"Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", declaró.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este lunes que la institución no tiene "indicios" de que alguna instalación nuclear iraní haya sido dañada o alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes.

El embajador de Irán ante este organismo, Reza Najafi, afirmó que la justificación estadounidense era apenas "el pretexto para atacar e invadir".

La acusación no es nueva. Países occidentales señalan desde hace años a Irán de buscar desarrollar tecnología para dotarse de armas nucleares. Teherán niega tener tales ambiciones militares, pero insiste en su derecho a esta tecnología con fines civiles. Hasta el momento, no hay indicios claros de que este país cuente con armamento nuclear.

A pesar de que se han realizado avances para reducir el armamento nuclear desde la Guerra Fría, se considera que hay aproximadamente 12,241 ojivas (proyectiles) a principios de 2025, de acuerdo el informe Estado de las Fuerzas Nucleares Mundiales de la Federación de Científicos Estadounidenses (Federation of American Scientist, FAS).

Rusia y Estados Unidos son los países con mayor capacidad nuclear y poseen alrededor del 87% del inventario mundial de armas, y el 83% de las ojivas almacenadas disponibles de uso militar. Sin embargo, hay más naciones que tienen en su poder este tipo de armamento.

Países con armas nucleares en 2025

De acuerdo con el informe de FAS, actualmente nueve países tienen armas nucleares bajo su posesión a inicios del año, en el siguiente orden: