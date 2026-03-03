¿Por qué Irán ataca a Dubái, la joya de Emiratos Árabes Unidos?

The Palm Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera con elegantes mansiones y hoteles de lujo, es igual de famosa, en parte por los famosos que han vivido allí, como los Beckham.
Los sábados en Dubái suelen estar copados por los famosos y largos "brunches" cargados de alcohol, un pilar fundamental de la vida social de la ciudad, pero los de esta semana se vieron interrumpidos por una enorme explosión, seguida de un incendio, en el hotel Fairmont.
Golpear un proyecto
Al golpear las joyas económicas de Dubái y los símbolos de su éxito, Irán atacó un proyecto al que le han salido multitud de imitadores, incluyendo Arabia Saudita, que está tratando de atraer turistas, talento y dinero.
Pero pese a la repentina ofensiva, los residentes de Dubái aún no están haciendo las maletas.
"Seguimos viviendo prácticamente en el lugar más seguro del mundo. Esto es algo perturbador, pero no hasta el punto de que vayamos a irnos de Dubái", apuntó su esposo.
¿Qué otros países ha atacado Irán?
Irán ha realizado ataques contra otras de las monarquías del Golfo.
Kuwait
Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó una persona murió y que 32 resultaron heridas a raíz de estos ataques.
Todos ellos eran de "nacionalidades extranjeras", dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al Sanad, en un comunicado.
Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil informó que un dron alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait y que hirió levemente a empleados y provocó "daños materiales limitados en la terminal de pasajeros".
Qatar
Ocho personas resultaron heridas en ataques iraníes llevados a cabo el sábado con 44 misiles y ocho drones contra Catar, dijo un diplomático a la AFP bajo condición de anonimato.
Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región, según la misma fuente.
Catar considera la operación iraní como "una flagrante violación de su soberanía nacional" y se "reserva el derecho pleno de responder a este ataque", anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.