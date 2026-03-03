¿Por qué Irán ataca a Dubái, la joya de Emiratos Árabes Unidos?

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la ofensiva.

Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este domingo las autoridades.

Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero.

Además, "se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos", según el ministerio.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció "una peligrosa escalada”.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Este domingo por la noche, los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prometieron defenderse de los ataques iraníes, e incluso "responder a la agresión" si es necesario, tras una reunión en la que debatieron una "respuesta unificada" a raíz del cierre de los aeropuertos.

"Las acciones de la República Islámica representan una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples estados y amenaza la estabilidad regional. El objetivo de civiles y de países que no participan en hostilidades es un comportamiento imprudente y desestabilizador", indicaron los gobiernos de Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en un comunicado conjunto.

Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, tras la andanada de bombardeos iraníes.