Petróleo presiona a los mercados; el peso se debilita y la BMV abre a la baja

En Wall Street, tanto el S&P 500 como el índice tecnológico Nasdaq abrieron a la baja, con pérdidas de entre 0.20% y 0.11%, respectivamente. El índice Vix de volatilidad ganó 6.43% en los primeros minutos de negociaciones, en la medida que continúan los ataques entre Irán e Israel y se teme por afectaciones a la economía mundial, a través del canal de precios energéticos.

Preocupaciones en torno a los precios del petróleo

El conflicto en Medio Oriente está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", añadió.

El petróleo continúa al alza ante el temor de interrupciones en el suministro global. El WTI sube 4.23% a 77.82 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 2.97% a 83.82 dólares, impulsados por los riesgos en el Golfo Pérsico y por medidas preventivas de países consumidores como China y Japón para asegurar su abastecimiento energético.

La promesa de Donald Trump de escoltar buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz no fue suficiente, pues se desconoce si la operación de este plan es viable. Y algunos países como China y Japón están tomando medidas preventivas para evitar escasez en el suministro local.

De hecho, China pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina porque la guerra plantea el riesgo de una escasez de suministro, informó el jueves la agencia Bloomberg. E incluso solicitó negociar entregas futuras.

Por otro lado, Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de guerra. El barco en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "actualmente está en llamas", anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

