Petróleo presiona a los mercados; el peso se debilita y la BMV abre a la baja

El petróleo continúa al alza ante el temor de interrupciones en el suministro global. El WTI sube 4.23% a 77.82 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 2.97% a 83.82 dólares.
jue 05 marzo 2026 08:49 AM
Un automovilista llena el depósito de gasolina en una gasolinera de Burgos, al norte de España, el 5 de marzo de 2026. Se prevé un aumento de los precios del petróleo tras la paralización casi total del tráfico en el Estrecho de Ormuz tras la amenaza de Irán de atacar a los barcos que intenten cruzar. (Foto de CESAR MANSO / AFP) (CESAR MANSO/AFP)

La escalada militar en Medio Oriente vuelve a presionar a los mercados financieros globales este jueves. El aumento en los precios del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro energético reducen el apetito por riesgo, mientras el peso mexicano se deprecia frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores inicia la sesión con pérdidas.

El tipo de cambio cotiza en 17.62 pesos por dólar, una depreciación para el peso de 0.36% en comparación con el precio de cierre del miércoles. La Bolsa Mexicana de Valores inicia la jornada con una caída de 1.10%, con el S&P/BMV IPC en 69,663.12 puntos.

En Wall Street, tanto el S&P 500 como el índice tecnológico Nasdaq abrieron a la baja, con pérdidas de entre 0.20% y 0.11%, respectivamente. El índice Vix de volatilidad ganó 6.43% en los primeros minutos de negociaciones, en la medida que continúan los ataques entre Irán e Israel y se teme por afectaciones a la economía mundial, a través del canal de precios energéticos.

Preocupaciones en torno a los precios del petróleo

El conflicto en Medio Oriente está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", añadió.

El petróleo continúa al alza ante el temor de interrupciones en el suministro global. El WTI sube 4.23% a 77.82 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 2.97% a 83.82 dólares, impulsados por los riesgos en el Golfo Pérsico y por medidas preventivas de países consumidores como China y Japón para asegurar su abastecimiento energético.

La promesa de Donald Trump de escoltar buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz no fue suficiente, pues se desconoce si la operación de este plan es viable. Y algunos países como China y Japón están tomando medidas preventivas para evitar escasez en el suministro local.

De hecho, China pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina porque la guerra plantea el riesgo de una escasez de suministro, informó el jueves la agencia Bloomberg. E incluso solicitó negociar entregas futuras.

Por otro lado, Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de guerra. El barco en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "actualmente está en llamas", anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

Con información de AFP

