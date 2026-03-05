La mayoría de estos drones han sido utilizados contra Emiratos Árabes Unidos, aunque también se han registrado ataques con este tipo de armamento en Kuwait, Israel, Qatar, Baréin y Jordania. Dos de estos artefactos impactaron en la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, en comparación con el primer día del conflicto el número de drones iraníes usado cayó un 73%, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Los drones, a diferencia de los misiles, ofrecen dos ventajas a Irán: su bajo costo de producción, sobre todo comparado en el de instrumentos más sofisticados, y su dificultad para derribarlos.

Expertos han expresado su preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados, aunque Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que sus fuerzas disponían de suficientes municiones.

"Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas", declaró Caine.

Estados Unidos tampoco se ha quedado quieto y ha desarrollado sus propios drones de un solo uso a semejanza de los iraníes. Esto es lo que sabemos sobre los principales drones de este tipo utilizados en este conflicto.

El Shahed 136, la joya de la corona iraní

Los drones Shahed 136 (shahed quiere decir “testigo” o “mártir" en presa) son los más famosos de los drones kamikazes utilizados por Irán, fueron lanzados en 2021, aunque en realidad saltaron a la fama gracias a uno de sus aliados más cercanos. Rusia ha utilizado este tipo de armamento en sus ataques contra Ucrania desde 2022.

Los drones de la familia Shahed son conocidos por su largo alcance, hasta de 2,500 kilómetros, así como la dificultad para ser derribados. Irán presentó el 21 de septiembre de 2024 una versión mejorada de este dron, el shahed 136, con un alcance de hasta 4,000 kilómetros.