Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Shahed 136 vs. LUCAS, los drones con los que Irán y EU libran su guerra

Los vehículos no tripulados son una de las armas más utilizadas en este nuevo conflicto, gracias a su bajo costo en comparación con otro arsenal y su efectividad.
jue 05 marzo 2026 08:30 AM
This handout satellite image courtesy of Vantor shows damage following a drone attack on a high-rise apartment building in Bahrain's capital Manama on March 2, 2026.
La mayoría de estos drones han sido utilizados contra Emiratos Árabes Unidos, aunque también se han registrado ataques con este tipo de armamento en Kuwait, Israel, Qatar, Baréin y Jordania. (FOTO: AFP)

El arma más poderosa con la que cuenta Irán para responder a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en su contra no es su arsenal de misiles, el más grande de Medio Oriente, sino sus drones kamikazes, que ya han dejado una estela de daño en varios países de la región desde el sábado.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2,000 drones —un gran desafío para los sistemas de defensa aérea desde el sábado—, señaló el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

Publicidad

La mayoría de estos drones han sido utilizados contra Emiratos Árabes Unidos, aunque también se han registrado ataques con este tipo de armamento en Kuwait, Israel, Qatar, Baréin y Jordania. Dos de estos artefactos impactaron en la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, en comparación con el primer día del conflicto el número de drones iraníes usado cayó un 73%, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Los drones, a diferencia de los misiles, ofrecen dos ventajas a Irán: su bajo costo de producción, sobre todo comparado en el de instrumentos más sofisticados, y su dificultad para derribarlos.

Lee

¿Irán tiene armamento nuclear? Los países que tienen armas nucleares
Internacional

Irán no está en la lista, ¿qué países tienen armas nucleares en 2026?

Expertos han expresado su preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados, aunque Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que sus fuerzas disponían de suficientes municiones.

"Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas", declaró Caine.

Estados Unidos tampoco se ha quedado quieto y ha desarrollado sus propios drones de un solo uso a semejanza de los iraníes. Esto es lo que sabemos sobre los principales drones de este tipo utilizados en este conflicto.

Drones_Kamikaze.jpg

El Shahed 136, la joya de la corona iraní

Los drones Shahed 136 (shahed quiere decir “testigo” o “mártir" en presa) son los más famosos de los drones kamikazes utilizados por Irán, fueron lanzados en 2021, aunque en realidad saltaron a la fama gracias a uno de sus aliados más cercanos. Rusia ha utilizado este tipo de armamento en sus ataques contra Ucrania desde 2022.

Los drones de la familia Shahed son conocidos por su largo alcance, hasta de 2,500 kilómetros, así como la dificultad para ser derribados. Irán presentó el 21 de septiembre de 2024 una versión mejorada de este dron, el shahed 136, con un alcance de hasta 4,000 kilómetros.

Publicidad

“Mientras que la mayoría están siendo interceptados, a un ritmo impresionante, eso requiere amplios recursos de contra patrullas aéreas defensivas casi constantes y el uso de sistemas de defensa aérea terrestres que de otro modo serían necesarios para interceptar misiles iraníes entrantes”, explico Dara Massicot, investigadora principal en el Programa Rusia y Eurasia en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Según los analistas de defensa, se cree que el Shahed es una copia de la munición de merodeo Harpy de Israel. El diseño de Harpy ha sido ampliamente replicado por países como China y Taiwán.

El coste de fabricación de uno de estos drones es de entre 20,000 y 50,000; mucho más barato que un misil guiado y eso le puede hacer bastante sostenible su uso en conflicto de este tipo.

Recomendamos

¿La historia se repite en Venezuela? Lista de países invadidos por Estados Unidos y qué ha pasado con ellos
Internacional

Qué ha pasado con los países intervenidos por Estados Unidos: el antes y después

“Defenderse de ellos con activos de alta gama, como aviones de combate o misiles tierra-aire avanzados, es económicamente insostenible a largo plazo. La relación coste-beneficio favorece al atacante si el defensor depende únicamente de sistemas premium”, dice Yasir Atalan, del CSIS.

Kelly A. Grieco, analista del Centro Stimson, indica en un análisis que compartió en X que por cada euro que Irán gastó en drones, Emiratos Árabes Unidos, el país más golpeado, gastó entre 20 y 28 euros.

Quizás su única desventaja es su capacidad ofensiva. En su extremo delantero, el Shahed-136 puede llevar una ojiva explosiva, aunque su capacidad destructiva es relativamente limitada porque la carga útil es de apenas 50 kilogramos.

La mayoría de estos drones han sido utilizados contra Emiratos Árabes Unidos, aunque también se han registrado ataques con este tipo de armamento en Kuwait, Israel, Qatar, Baréin y Jordania.
Según los analistas de defensa, se cree que el Shahed es una copia del Harpy de Israel. (FOTO: Win McNamee/Getty Images)

LUCAS, la respuesta estadounidense

Estados Unidos debutó con éxito un dron suicida de bajo costo en combate en Irán solo ocho meses después de su presentación del Pentágono.

Publicidad

El dron Low-Cost Uncreed Combat Attack System (LUCAS), fabricado por SpektreWorks de Arizona, se exhibió en julio de 2025 cuando el Secretario de Defensa Pete Hegseth caminó por el patio interior del Pentágono con más de una docena de empresas que compitieron para suministrar a los militares nuevos equipos.

El Comando Centra de Estados Unidos dijo que los drones LUCAS están inspirado en los Shahed.

“Muestra que la innovación tecnológica no fluye en una sola dirección de estados más avanzados a otros menos avanzados. Más bien, demuestra que las nuevas innovaciones provienen de una variedad de fuentes”, dice Steve Feldstein, socio principal del Programa de Democracia, Conflicto y Gobernanza de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Recomendamos

Plumas de humo se ollan después del bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por Oriente Medio el 2 de marzo con Hezbolá del Líbano entrando en la refriega y una base aérea británica en Chipre fue atacada.
Internacional

Los aliados de Irán y Estados Unidos en su nuevo conflicto

El dron LUCAS utiliza una arquitectura abierta que permite diferentes cargas útiles y sistemas de comunicaciones, y puede desplegarse para ataques o como dron objetivo, según los materiales de la empresa. Se puede lanzar desde el suelo o desde un camión.

Con alrededor de 35,000 dólares cada uno, es mucho más barato que el MQ-9 Reaper, que cuesta entre 20 y 40 millones de dólares, pero es reutilizable y mucho más sofisticado.

Durante su desarrollo en el Pentágono, el dron LUCAS se emparejaba con sistemas de comunicaciones por satélite, incluidos MUSIC de Viasat y Starlink o Starshield de SpaceX, dijeron dos fuentes a la agencia Reuters.

dron-lucas-estados-unidos.jpeg
El dron LUCAS utiliza una arquitectura abierta que permite diferentes cargas útiles y sistemas de comunicaciones, y puede desplegarse para ataques o como dron objetivo. (FOTO: defensa.com)

Tags

Drones Estados Unidos Irán

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad