Fernando Chico Pardo, dueño de Banamex: hay interés por invertir en México a pesar de ola de violencia

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y ninguno dudó”, contó Chico Pardo.

El 22 de febrero, el gobierno de México capturó al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en coordinación con las autoridades de Estados Unidos. La captura derivó en la muerte Oseguera y en un aumento de sucesos de violencia en estados como Jalisco, Nayarit y Colima.

Bancos, Banamex incluido, tuvieron que cerrar las sucursales el lunes en algunos estados ante la escalada de violencia. Pese a ello, el empresario confía e invierte en México gracias al liderazgo que tiene el país.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respalden a México y crean en sus perspectivas, adicionalmente a la confianza que muestran a nuestra institución”, destacó Chico Pardo frente a empresarios mexicanos de distintas regiones.

Chico Pardo dijo que decidió invertir en Banamex porque es una señal de confianza en el país y porque vio la oportunidad de tener un impacto positivo.

“Durante mi carrera, los proyectos y las empresas que lideré mantienen un eje común, que es la confianza en México”, dijo.

El 23 de febrero, Banamex anunció que vendió un 24% adicional de las acciones del banco, Los compradores incluyeron a siete inversionistas institucionales: General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

El futuro de Banamex

Tal y como lo había externado el año pasado, Fernando Chico Pardo dijo que la apuesta es relanzar el banco para ser líderes en el canal digital.

“Hemos creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización con asesores externos que ya están colaborando muy de cerca con nuestro equipo”, dijo ante los consejeros regionales.

Banamex reconstruirá y fortalecerá los negocios que tras la separación de Citi quedaron fuera, particularmente la banca corporativa y de inversión.

“Quiero que Banamex atienda a sus clientes en todos los negocios que necesita, dijo.