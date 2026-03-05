Fernando Chico Pardo, dueño de Banamex: hay interés por invertir en México a pesar de ola de violencia

Publicidad

Economía

Hay interés por invertir en México pese a violencia, asegura Chico Pardo

El dueño mayoritario de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que pese a hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas sigue habiendo apetito por invertir en el país.
jue 05 marzo 2026 10:33 AM
El empresario dijo que ni los hechos de violencia merman la confianza de los inversionistas. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Pese a los hechos de violencia que se registraron el 22 de febrero pasado y que paralizaron al menos tres estados, los inversionistas siguen manifestando su interés por invertir en México, aseguró este jueves el empresario Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Banamex.

El empresario reiteró su confianza en el país durante La Plenaria 34 que organizó el banco en la Ciudad de México. Destacó que el domingo, en el que se hizo la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera "El Mencho", inversionistas privados estaban firmando la compra del 24% de acciones del banco.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y ninguno dudó”, contó Chico Pardo.

El 22 de febrero, el gobierno de México capturó al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en coordinación con las autoridades de Estados Unidos. La captura derivó en la muerte Oseguera y en un aumento de sucesos de violencia en estados como Jalisco, Nayarit y Colima.

Bancos, Banamex incluido, tuvieron que cerrar las sucursales el lunes en algunos estados ante la escalada de violencia. Pese a ello, el empresario confía e invierte en México gracias al liderazgo que tiene el país.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respalden a México y crean en sus perspectivas, adicionalmente a la confianza que muestran a nuestra institución”, destacó Chico Pardo frente a empresarios mexicanos de distintas regiones.

Chico Pardo dijo que decidió invertir en Banamex porque es una señal de confianza en el país y porque vio la oportunidad de tener un impacto positivo.

“Durante mi carrera, los proyectos y las empresas que lideré mantienen un eje común, que es la confianza en México”, dijo.

El 23 de febrero, Banamex anunció que vendió un 24% adicional de las acciones del banco, Los compradores incluyeron a siete inversionistas institucionales: General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

El futuro de Banamex

Tal y como lo había externado el año pasado, Fernando Chico Pardo dijo que la apuesta es relanzar el banco para ser líderes en el canal digital.

“Hemos creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización con asesores externos que ya están colaborando muy de cerca con nuestro equipo”, dijo ante los consejeros regionales.

Banamex reconstruirá y fortalecerá los negocios que tras la separación de Citi quedaron fuera, particularmente la banca corporativa y de inversión.

“Quiero que Banamex atienda a sus clientes en todos los negocios que necesita, dijo.

Manuel Romo pide confianza en el país

En la Plenaria 34, el director general de Banamex, Manuel Romo, pidió a los consejeros regionales confiar en el país y sus perspectivas de crecimiento, a pesar de un entorno macroeconómico de incertidumbre.

"Si juntos no actuamos con decisión, corremos el riesgo de perder un momento único para transformar nuestra competitividad, nuestra capacidad de atraer inversión y nuestro papel en la región", dijo en su discurso.

El banquero dijo que el sector privado tiene la responsabilidad de ejercer liderazgo y fomentar el desarrollo, aun en un entorno en el que el mundo "sufre un ataque a la institucionalidad".

"Es un punto de quiebre donde el antiguo orden internacional ha quedado atrás", dijo.

Frente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Romo dijo que para que haya más inversión se tiene que fortalecer el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica así como seguridad física que permitan tomar decisiones de largo plazo.

"La banca tiene un rol decisivo en acompañar los proyectos estratégicos que pueden consolidar esta oportunidad y en Banamex estamos listos para hacerlo", aseguró.

