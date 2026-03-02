Publicidad

Mercados

México registra 400 mdd en tokenización, pero la institucionalización avanza lento

La tokenización avanza en sectores como el inmobiliario y fintech, pero su consolidación exige regulación clara, mercados secundarios y mayor adopción institucional.
lun 02 marzo 2026 05:55 AM
México registra 400 mdd en tokenización, pero enfrenta un problema: la institucionalización avanza lento
Un token representa digitalmente una fracción de un activo del mundo real en una red blockchain, lo que permite registrar, transferir y liquidar valor de forma programable; según el Foro Económico Mundial, esta tecnología puede integrar emisión, negociación y liquidación en una misma infraestructura digital.
 (lucky sun/Getty Images)

Un token representa una parte de un activo que existe en el mundo real. Es una manera de transmitir valor, de usuario a usuario, sin la necesidad de los intermediarios tradicionales, señala Miguel Caballero, CEO de Tutellus, una firma especializada en blockchain y tokenización.

En México, la empresa Tutellus ha tokenizado unos 30 proyectos y calcula que los activos tokenizados rondan los 400 millones de dólares, aunque su consolidación como mercado estructural dependerá de que la política pública y la regulación se modernicen.

Esta cantidad, aunque importante para marcar un punto de arranque, es incipiente, según Caballero. Lo que es cierto es que en México destacan algunos sectores en el aprovechamiento de las ventajas de la tokenización. Las estimaciones de Tutellus señalan que el 25% de los activos tokenizados en el país son del sector inmobiliario, otro 25% se mueve en el sector fintech y el resto se divide entre “negocios reales” que incluyen proyectos de logística.

Recientemente, en el Investor Day organizado por la empresa en la Ciudad de México, donde 10 iniciativas seleccionadas entre más de 50 proyectos incubados dentro del programa de formación especializado en tokenización presentaron modelos enfocados en capital descentralizado, innovación urbana on-chain, proptech, movilidad aérea y financiamiento de activos reales.

Las proyecciones de firmas como Boston Consulting Group (BCG) y McKinsey apuntan a que el mercado de activos tokenizados a nivel global podría alcanzar entre 2 y 16 billones de dólares para 2030.

Entre las ventajas de la tokenización, a diferencia de otros vehículos tradicionales para inversionistas, son que que permite fragmentar un activo hasta volverlo accesible a casi cualquier tipo de inversionista, conservando la certeza de propiedad gracias a contratos iniciales, infraestructura blockchain y con potencial de liquidez más ágil, siempre que se desarrollen mercados secundarios formales.

El reto de los mercados secundarios

No obstante, Caballero reconoce que actualmente las transacciones realizadas en el sector inmobiliario, por ejemplo, son P2P (es decir, previo acuerdo entre pares), sin que existan todavía mercados secundarios en forma donde puedan participar inversionistas en modelos similares a los de los mercados de valores. Pero señala que esa es la dirección natural, aunque con la diferencia de que la infraestructura será distinta, a través de canales digitales y descentralizados.

Una ventaja adicional, señalada por Caballero, es que la custodia de los activos también es descentralizada y se atañe a los propios usuarios. Y que, en este sentido, al usar vías de cadenas en bloque y tokens rastreables, las nuevas tecnologías tienen el potencial de coadyuvar a los esfuerzos en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

En un reciente documento, el Foro Económico Mundial señaló que 2026 es un momento definitorio para los activos digitales, con avances regulatorios y un puente entre finanzas tradicionales y descentralizadas; Larry Fink (BlackRock) estima que la tokenización ampliará el universo de activos invertibles al llevar fondos, bonos, bienes raíces y créditos de carbono “on‑chain”.

Incertidumbre regulatoria, el mayor obstáculo

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) subraya que la tokenización forma parte de una transformación digital que democratiza el acceso al capital; recomienda adaptar la regulación mexicana a estándares internacionales, crear marcos simplificados para emitir valores virtuales (VNTs) y establecer sandboxes regulatorios e incentivos para proteger a los inversionistas.

Las encuestas identifican que la principal barrera para los inversionistas institucionales es la incertidumbre regulatoria. En una encuesta de EY el 49 % de los participantes señaló este aspecto como el mayor obstáculo.

De hecho, algunos datos como los de Investax señalan que actualmente los activos del mundo real tokenizados siguen concentrados en el mundo institucional, con fondos como los de JP Morgan o Franklin Templeton. Y cita que los activos tokenizados (RWA por sus siglas en inglés) alcanzaron un valor total de más de 24,000 millones de dólares en febrero de 2026, con un crecimiento del 266 % en 2025. El reto actual, señala Investax, es escalar la tokenización “hasta convertirla en una estructura de mercado”.

Los usos, por parte de actores institucionales globales, aprovechan que los instrumentos tokenizados pueden utilizarse como garantía, integrarse en las operaciones de tesorería o implementarse en diversas plataformas, de tal modo que los emisores están más dispuestos a incorporar activos en la cadena.

La Autoridad Monetaria de Singapur, de hecho, cita tres condiciones para que el escalamiento ocurra. En primer lugar, los tokens respaldados por activos deben estar estandarizados y las redes deben ser interoperables. En segundo lugar, debe existir un amplio fondo de activos de liquidación seguros y fiables. En tercer lugar, se necesitan redes de nivel institucional.

