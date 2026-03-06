La incertidumbre por el TMEC ya afecta los bonos mexicanos: mantiene elevada la prima de riesgo

Un análisis reciente de Oxford Economics sostiene que buena parte de la prima por plazo en México —la compensación adicional que exigen los inversionistas por mantener bonos de largo plazo— responde a la incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos.

El bono mexicano a 10 años rinde alrededor de 8.9% a marzo de 2026. Esto es significativamente más alto que los rendimientos de bonos soberanos de economías desarrolladas y comparable con otros emergentes, pero con menor riesgo crediticio. Este diferencial ha mantenido atractivo el carry trade, es decir, estrategias donde inversionistas financian posiciones en monedas de bajo rendimiento para invertir en activos mexicanos de mayor tasa.

El costo de una revisión fallida

De acuerdo con los autores del análisis, si la renegociación del T-MEC avanza favorablemente, los rendimientos podrían comprimirse y el peso mantenerse fuerte; en cambio, un fracaso en el acuerdo podría provocar una depreciación cambiaria, elevar las primas de riesgo y empujar a la economía hacia una recesión hacia finales de 2026.

"Nuestras estimaciones sugieren que el peso mexicano está sobrevaluado entre un 12% y un 24%, lo que se sustenta en la posición relativamente favorable de México con respecto a los aranceles globales de Estados Unidos, las expectativas de una renegociación exitosa del T-MEC y las altas tasas reales", señala el informe.

Y añade que el banco central mexicano podría continuar con un ciclo gradual de recortes de tasas conforme la inflación se mantenga bajo control, llevando la tasa de referencia hacia niveles cercanos a 6.25% en 2026. Sin embargo, el escenario base de la firma depende de que la renegociación del acuerdo comercial reduzca la incertidumbre sobre la relación económica bilateral, lo que ayudaría a estabilizar el tipo de cambio y los rendimientos de los bonos.

La prima responde a marco externo

Para Ramsé Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, la prima por plazo en México aún refleja un componente de riesgo político-económico, aunque parte del incremento observado se explica por factores globales.

“El propio Banxico, en su más reciente Informe Trimestral, señala que el aumento de la prima por plazo responde principalmente a un entorno de mayor incertidumbre de política económica global, más que a un deterioro abrupto de los fundamentos internos”, explicó.

El especialista destacó que, frente a otros mercados latinoamericanos como Brasil o Colombia, México conserva una ventaja clave para los inversionistas internacionales: el grado de inversión y una posición fiscal relativamente más sólida.

“Entre estos países, México es el único que mantiene grado de inversión, respaldado por un nivel de endeudamiento percibido como controlado”, señaló.

Durante los últimos 12 meses, los bonos gubernamentales mexicanos de largo plazo han registrado rendimientos cercanos a 20% en algunos agregados del mercado de deuda, impulsados por la política monetaria restrictiva de Banxico y por primas de riesgo aún elevadas. Para Gutiérrez, si los inversionistas se acostumbran al tono confrontativo del discurso político comercial, esas primas podrían reducirse gradualmente y favorecer el desempeño de la deuda local.

Revisión del T-MEC provocará episodios de volatilidad

No obstante, el proceso de revisión del T-MEC seguirá siendo un factor determinante. Según el directivo de Franklin Templeton, el escenario más probable es que la integración económica entre México y Estados Unidos continúe, incluso si el tratado entra en una fase de revisiones periódicas antes de su aprobación formal. Este escenario podría mantener elevadas las primas por plazo y generar episodios de volatilidad que abran oportunidades de inversión.

En el frente cambiario, el peso mexicano también podría reflejar esa tensión entre fundamentos y riesgos geopolíticos. Aunque algunos modelos estiman que la moneda podría estar sobrevaluada, Gutiérrez considera que el balance de fuerzas aún favorece al peso, apoyado por estrategias de carry trade y por la debilidad global del dólar. No obstante, en esta última semana, la divisa mexicana ya se depreció más de 2% debido a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

Inversionistas institucionales respaldan a los bonos

Pese a ese entorno de incertidumbre internacional, el Banco de México considera que el mercado de deuda local ha mostrado resiliencia. Durante la presentación del último informe trimestral, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja señaló que México cuenta con una base de inversionistas amplia y diversificada que ha permitido absorber de manera ordenada la emisión de deuda pública en los últimos años.

“Los títulos gubernamentales que se han puesto en circulación han podido ser absorbidos de forma ordenada por las Siefores, fondos de inversión de deuda y la banca comercial”, afirmó. La funcionaria añadió que la participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda se ha estabilizado desde 2022 y que incluso se han observado entradas moderadas de capital en algunos periodos recientes, favorecidas por un diferencial de tasas que continúa siendo atractivo frente a otras economías emergentes.

De hecho, comparado con otros países de la región, México mantiene un riesgo país relativamente bajo. De acuerdo con el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) correspondiente a febrero de 2026, la prima de riesgo de la deuda soberana mexicana se ubicó en 226 puntos base, por debajo de economías como Colombia (294 puntos base), Ecuador (484) y Argentina (576). Esto coloca a México entre los emisores latinoamericanos con menor percepción de riesgo por parte de los inversionistas internacionales, sólo por encima de economías consideradas aún más seguras dentro de la región, como Chile o Uruguay.