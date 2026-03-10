Mercados abren cautelosos ante escalada en Irán; Bolsa mexicana avanza más de 1%

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que la jornada podría ser “el día más intenso” de ataques en territorio iraní, y señaló que el presidente Donald Trump será quien determine el rumbo del conflicto, lo que mantiene a los mercados atentos a posibles disrupciones en el suministro energético global.

La cautela de los inversionistas se produce en medio de una elevada volatilidad en el mercado petrolero, ya que la guerra en Medio Oriente amenaza con afectar el tránsito de crudo desde la región.

Donald Trump incluso advirtió que Estados Unidos podría escalar el conflicto si Irán intenta bloquear los envíos de petróleo desde la zona, lo que añade incertidumbre sobre el suministro global de energía y presiona las expectativas de inflación.

Bolsa mexicana sube con fuerza

En México, el mercado accionario mostraba un desempeño más positivo. El S&P/BMV IPC avanzaba 1.39% hasta las 67,818 unidades, en una sesión marcada por compras tras la volatilidad reciente en los mercados internacionales.

Entre las noticias corporativas locales, Volaris reportó que su tráfico total de pasajeros creció 4.1% anual en febrero, al transportar 2.3 millones de personas. El tráfico internacional destacó con un aumento de 14.7%, mientras que el nacional avanzó 0.4%.

El peso mexicano se aprecia ligeramente frente al dólar y opera en un rango de 17.51 a 17.70 unidades por billete verde en el mercado spot. La moneda avanza marginalmente junto con otras divisas emergentes, apoyada por un retroceso del índice dólar (DXY) y un mayor apetito por activos de riesgo.

Datos económicos mixtos en el mundo

En el frente macroeconómico, las cifras publicadas durante la madrugada mostraron señales mixtas en las principales economías.

En Estados Unidos, el reporte de empleo privado de ADP registró un aumento semanal de 15,500 puestos, por encima del dato previo de 12,800. En Europa, Alemania reportó un superávit comercial de 21,200 millones de euros en enero, superando tanto el registro previo como las expectativas del mercado.

En Asia, China reportó un superávit comercial de 213,610 millones de dólares en febrero, muy por encima del reporte anterior y de las previsiones de los analistas, lo que refleja un repunte significativo en su sector exportador.

En el frente empresarial, destacan varios anuncios relevantes. Amazon evalúa colocar entre 37,000 y 42,000 millones de dólares en bonos, mientras que Agilent Technologies acordó comprar Biocare Medical por 950 millones de dólares en efectivo.

Además, SpaceX analiza cotizar en el Nasdaq en lo que podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia, mientras Apple retrasó el lanzamiento de su pantalla inteligente para el hogar.