Mercados abren cautelosos ante escalada en Irán; Bolsa mexicana avanza más de 1%

La cautela prevalece en los mercados globales, mientras la guerra continúa en Medio Oriente, bajo la promesa del presidente Donald Trump de que terminará pronto.
mar 10 marzo 2026 09:36 AM
El peso mexicano gana terreno frente al dólar y se mueve entre 17.51 y 17.70 unidades, apoyado por un retroceso del índice dólar y una ligera mejora en el apetito por riesgo en los mercados globales. (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images)

Los mercados financieros iniciaron la jornada del martes con movimientos moderados mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero.

En Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York abrió prácticamente sin cambios. En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía 0.05%, el Nasdaq avanzaba 0.13% y el S&P 500 permanecía prácticamente estable (-0.01%), mientras los operadores evalúan el posible aumento de las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que la jornada podría ser “el día más intenso” de ataques en territorio iraní, y señaló que el presidente Donald Trump será quien determine el rumbo del conflicto, lo que mantiene a los mercados atentos a posibles disrupciones en el suministro energético global.

La cautela de los inversionistas se produce en medio de una elevada volatilidad en el mercado petrolero, ya que la guerra en Medio Oriente amenaza con afectar el tránsito de crudo desde la región.

Donald Trump incluso advirtió que Estados Unidos podría escalar el conflicto si Irán intenta bloquear los envíos de petróleo desde la zona, lo que añade incertidumbre sobre el suministro global de energía y presiona las expectativas de inflación.

Efectos de la guerra de iran en México y Mercados emergentes
Mercados

Guerra eleva volatilidad en emergentes; tasas altas sostienen atractivo de México

Bolsa mexicana sube con fuerza

En México, el mercado accionario mostraba un desempeño más positivo. El S&P/BMV IPC avanzaba 1.39% hasta las 67,818 unidades, en una sesión marcada por compras tras la volatilidad reciente en los mercados internacionales.
Entre las noticias corporativas locales, Volaris reportó que su tráfico total de pasajeros creció 4.1% anual en febrero, al transportar 2.3 millones de personas. El tráfico internacional destacó con un aumento de 14.7%, mientras que el nacional avanzó 0.4%.

El peso mexicano se aprecia ligeramente frente al dólar y opera en un rango de 17.51 a 17.70 unidades por billete verde en el mercado spot. La moneda avanza marginalmente junto con otras divisas emergentes, apoyada por un retroceso del índice dólar (DXY) y un mayor apetito por activos de riesgo.

Datos económicos mixtos en el mundo

En el frente macroeconómico, las cifras publicadas durante la madrugada mostraron señales mixtas en las principales economías.

En Estados Unidos, el reporte de empleo privado de ADP registró un aumento semanal de 15,500 puestos, por encima del dato previo de 12,800. En Europa, Alemania reportó un superávit comercial de 21,200 millones de euros en enero, superando tanto el registro previo como las expectativas del mercado.

En Asia, China reportó un superávit comercial de 213,610 millones de dólares en febrero, muy por encima del reporte anterior y de las previsiones de los analistas, lo que refleja un repunte significativo en su sector exportador.

En el frente empresarial, destacan varios anuncios relevantes. Amazon evalúa colocar entre 37,000 y 42,000 millones de dólares en bonos, mientras que Agilent Technologies acordó comprar Biocare Medical por 950 millones de dólares en efectivo.

Además, SpaceX analiza cotizar en el Nasdaq en lo que podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia, mientras Apple retrasó el lanzamiento de su pantalla inteligente para el hogar.

Un petrolero de crudo es guiado a un atraque en la terminal de petróleo en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong de China, el 7 de marzo de 2026.
Internacional

La guerra en Medio Oriente amenaza el suministro de petróleo de China

