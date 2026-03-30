La BMV subió pese al desánimo en Wall Street y una guerra contra Irán que se prolonga

En contraste, en Europa, los grandes índices bursátiles avanzaron luego de las pérdidas de la semana pasada (Londres, +1.43%, Francfort, +1.18%, Milan, +1.02% y París, +0.92%).

"Creo que una parte de los inversores encuentran que hay forma de hacer negocios. Algunos valores han perdido cerca de un 20% a un 25%. Van a la caza de oportunidades", según Eric Bleines, director de Gestión de Renta Variable de SwissLife.

"Wall Street ahora ve que no hay que tomar todo al pie de la letra", dice a la AFP Sam Stovall, de CFRA, luego de declaraciones de Donald Trump de que mantenía "conversaciones serias con un nuevo régimen, más razonable, para poner fin" a las "operaciones militares en Irán".

Pero, en esa misma publicación, Trump amenazó a Irán con destruir la isla de Jarg, un importante sitio petrolero iraní, si el estrecho de Ormuz, estratégico paso de hidrocarburos, continua cerrado.

"Los mercados siguen muy agitados, consecuencia de la incertidumbre geopolítica", explicó Christopher Dembik, de Pictet. "En el corto plazo, solo una buena noticia sobre el frente de la guerra en Irán podría cambiar el escenario", añade.

Peso cede y el dólar se fortalece

De acuerdo con Monex, el tipo de cambio cerró en 18.13 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 0.06%, dentro de un rango de operación entre 18.02 y 18.16 unidades. Para la sesión overnight, se espera que el USD/MXN oscile entre 18.01 y 18.19.

El movimiento estuvo acompañado por un fortalecimiento del índice dólar (DXY), que avanzó 0.38%, en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente.

Petróleo se mantiene elevado y presiona la inflación

Los precios del crudo cerraron al alza el lunes, todavía impulsados por el impacto de la guerra en Oriente Medio. Tras marcar 116.89 dólares al inicio de la sesión, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, solo avanzó un 0.19%, hasta 112.78 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 3.25% y se situó en 102.88 dólares.

Es la primera vez que el WTI cierra por encima de los 100 dólares desde el inicio de la guerra. Antes del conflicto las referencias de crudo oscilaban en torno a los 60 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación cerró en 100.59 dólares por barril este 30 de marzo, superando la marca de los 100 dólares por segunda jornada consecutiva.

Por otro lado, la disparada de precios de la energía sigue alimentando los temores de inflación. "Tanto en la zona euro como en Francia, la inflación debería volver a niveles que no se habían visto desde el verano de 2024. Desde el mes de marzo, prevemos un 2.6% en la zona euro (frente al 1.9% de febrero)", según una nota publicada el lunes por BNP Paribas.

La inflación reduce el valor real de las sumas de crédito pagadas a los acreedores. Por lo que estos últimos exigen tipos más altos para que su inversión siga rentable.

Los inversionistas también apuestan por una política monetaria más dura de los bancos centrales, con una posible revisión al alza de los tipos de interés para combatir esta inflación, lo que tiene un impacto directo en el costo de la deuda de los Estados.

Inflación en Europa vuelve a repuntar

En el frente económico, destacó el dato preliminar de inflación en Alemania, que se ubicó en 2.7% anual en marzo, desde 1.9% previo, impulsada por un incremento de 7.2% en los precios de la energía, el primero desde diciembre de 2023.

Este repunte refuerza la narrativa de presiones inflacionarias globales en un contexto donde el choque energético vuelve a ganar protagonismo.

Con información de AFP