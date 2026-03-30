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La isla de Jark, el territorio estratégico de Irán que Estados Unidos amenaza

Donald Trump amenaza con atacar la isla de Jark, vital para las exportaciones petroleras iraníes, como parte de su estrategia para lograr un acuerdo que finalice el conflicto.
lun 30 marzo 2026 03:53 PM
isla de jark iran
Una fotografía tomada el 12 de marzo de 2017 muestra a un trabajador iraní caminando por la plataforma de la instalación petrolera en la isla de Khark, en la costa del Golfo. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con atacar la isla de Jark , una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

El precio del petróleo aumentó más de 50% desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

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En el mismo mensaje en su red Truth Social en el que decía que "destruiría por completo" la isla de Jark, también aseguró que Estados Unidos se encuentra en "conversaciones serias" con un nuevo gobierno iraní, que calificó de "más razonable" que el anterior, pero sin dar detalles.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, afirmó la semana pasada que Estados Unidos se prepara para invadir una isla estratégica en el Golfo, seguramente en referencia a Jark.

¿Dónde está la isla Jark?

La isla de Jark se encuentra en el norte del Golfo de Oriente Medio, a unos 25 km de la costa de Irán y a más de 480 km al noroeste del Estrecho de Ormuz.

“Su importancia comienza con la geografía. Gran parte de la costa de Irán es demasiado poco profunda para los petroleros más grandes del mundo, pero Jark está rodeada de aguas naturalmente profundas, lo que permite a los VLCC —los petroleros más grandes— atracar directamente y cargar cargas de hasta aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo”, señala un artículo de la firma de análisis Kpler.

Las instalaciones de carga de la isla Kpler tienen una capacidad teórica de siete millones de barriles al día.

¿Por qué es importante para Irán?

La terminal de Jark recibe petróleo crudo de los tres principales yacimientos marinos de Irán Aboozar, Forouzan y Dorood— que son transportados a través de una red de tuberías y ductos submarinos. En la isla, el crudo es procesado para ser exportado.

La isla Jark alberga la mayor terminal petrolera de Irán, que garantiza alrededor del 94% de sus exportaciones de crudo de Irán, de acuerdo con el banco estadounidense JP Morgan.

De acuerdo con Kpler, de los aproximadamente 587 millones de barriles de petróleo que el país exportó en 2024, alrededor de 553 millones de barriles pasaron solo a través de Jark.

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“Es el nodo más crítico en el comercio de crudo marítimo de Irán: cualquier interrupción sostenida allí amenazaría inmediatamente la mayor parte de la capacidad de exportación del país y enviaría ondas de choque a través de las cadenas de suministro regionales y globales”, indica KPler.

La terminal se mantiene activa a pesar del conflicto. Durante las dos primeras semanas de marzo, esta terminal manejó al menos ocho cargamentos de crudo por un total de casi 14 millones de barriles de petróleo, incluidas las cargas cargadas por el Serena y el Sinopa el 11 de marzo, solo dos días antes de una publicación de Trump en Truth Social donde amenazó a este territorio.

¿Estados Unidos puede controlar la isla?

De acuerdo con el experto Farzin Nadimi, Washington podría intentar apoderarse de ella. Pero sería "muy difícil" llevar a cabo una operación militar en esta isla completamente cubierta de infraestructuras petroleras, oleoductos y depósitos.

La Casa Blanca aseguró, por el contrario, que el ejército estadounidense puede "neutralizar Jark en cualquier momento si el presidente Trump lo ordena”.

Aunque, en teoría, una toma estadounidense otorgaría a la Casa Blanca influencia sobre Teherán, Neil Quilliam, del centro de estudios Chatham House, dijo a The Guardian que era muy probable que tal esfuerzo resultara contraproducente.

“Si Estados Unidos se apoderara de Irán, se desintegraría la industria petrolera iraní. Irán tendría producción, pero no podría exportar, mientras que Estados Unidos no podría producir. Eso provocaría una caída en picado de los mercados; sería un verdadero punto muerto”, afirmó el analista.

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¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un ataque contra Jark?

Es poco probable que las fuerzas estadounidenses o israelíes dañen intencionalmente a Jark, dijo Ellen Wald, miembro principal del Centro de Energía Global del Atlantic Council.

Argumentó que podría desencadenar una ola de represalias iraníes contra la infraestructura energética en toda la región, haciendo subir los precios del petróleo en todo el mundo.

Un mes después de la guerra, Irán todavía tiene la capacidad de lanzar un gran número de drones de bajo costo y altamente explosivos a sus vecinos árabes del Golfo, así como a buques marítimos.

Podría, potencialmente, ampliar esos objetivos para incluir infraestructuras vitales como plantas de desalinización que proporcionan agua potable a millones.

La destrucción de Jark y la respuesta iraní harían que los precios mundiales del petróleo se dispararan aún más. Este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada.

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Irán Petróleo Estados Unidos Guerra

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