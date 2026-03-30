En el mismo mensaje en su red Truth Social en el que decía que "destruiría por completo" la isla de Jark, también aseguró que Estados Unidos se encuentra en "conversaciones serias" con un nuevo gobierno iraní, que calificó de "más razonable" que el anterior, pero sin dar detalles.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, afirmó la semana pasada que Estados Unidos se prepara para invadir una isla estratégica en el Golfo, seguramente en referencia a Jark.

¿Dónde está la isla Jark?

La isla de Jark se encuentra en el norte del Golfo de Oriente Medio, a unos 25 km de la costa de Irán y a más de 480 km al noroeste del Estrecho de Ormuz.

“Su importancia comienza con la geografía. Gran parte de la costa de Irán es demasiado poco profunda para los petroleros más grandes del mundo, pero Jark está rodeada de aguas naturalmente profundas, lo que permite a los VLCC —los petroleros más grandes— atracar directamente y cargar cargas de hasta aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo”, señala un artículo de la firma de análisis Kpler.

Las instalaciones de carga de la isla Kpler tienen una capacidad teórica de siete millones de barriles al día.

¿Por qué es importante para Irán?

La terminal de Jark recibe petróleo crudo de los tres principales yacimientos marinos de Irán —Aboozar, Forouzan y Dorood— que son transportados a través de una red de tuberías y ductos submarinos. En la isla, el crudo es procesado para ser exportado.

La isla Jark alberga la mayor terminal petrolera de Irán, que garantiza alrededor del 94% de sus exportaciones de crudo de Irán, de acuerdo con el banco estadounidense JP Morgan.

De acuerdo con Kpler, de los aproximadamente 587 millones de barriles de petróleo que el país exportó en 2024, alrededor de 553 millones de barriles pasaron solo a través de Jark.