Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

El jefe de la ONU, António Guterres, expresó este martes su preocupación por la amenaza de Trump contra Irán.

"El secretario general está muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado ayer y de nuevo esta mañana, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Se acaba el plazo para Irán

El ultimátum vence a las 20:00, hora local de Washington (00:00 horas GMT del miércoles y 18:00 horas de la CDMX).

El presidente estadounidense tiene la última palabra en el pulso con Irán, dijo la Casa Blanca tras el mensaje de Trump.

"El régimen iraní tiene hasta las 20:00, hora del Este, para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado a la AFP, al ser consultada sobre si Trump sopesaba usar un arma nuclear y sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones.

"Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará", añadió.

Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: " un acuerdo que sea satisfactorio para mí ".

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.