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Internacional

Trump advierte que "una civilización entera morirá" en Irán si no reabre el Estrecho de Ormuz

El presidente de EU afirma que las fuerzas armadas de su país pueden bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".
mar 07 abril 2026 07:37 AM
Trump lanza ultimátum a Irán: "Una civilización entera morirá para no volver jamás"
Irán tiene hasta este martes 7 de abril para reabrir el estrecho de Ormuz. (ATTA KENARE/AFP)

El presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum .

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¿QUIÉN SABE?", agregó.

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Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

El jefe de la ONU, António Guterres, expresó este martes su preocupación por la amenaza de Trump contra Irán.

"El secretario general está muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado ayer y de nuevo esta mañana, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Se acaba el plazo para Irán

El ultimátum vence a las 20:00, hora local de Washington (00:00 horas GMT del miércoles y 18:00 horas de la CDMX).

El presidente estadounidense tiene la última palabra en el pulso con Irán, dijo la Casa Blanca tras el mensaje de Trump.

"El régimen iraní tiene hasta las 20:00, hora del Este, para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado a la AFP, al ser consultada sobre si Trump sopesaba usar un arma nuclear y sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones.

"Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará", añadió.

Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: " un acuerdo que sea satisfactorio para mí ".

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

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"Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?" explicó en su mensaje.

"Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin", aseguró.

"¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!" concluye su publicación.

Irán sufre una oleada de ataques a sus infraestructuras

Irán afirma haber sufrido en las últimas horas una oleada de ataques a sus infraestructuras como dos puentes, una autopista y vías férreas horas antes de que expire un ultimátum de Donald Trump.

Según la agencia Irna, que cita a Akbar Salehi, vicegobernador de la provincia de Isfahán (centro), "el agresor enemigo estadounidensesionista ha atacado el puente ferroviario de Yahya Abad en la ciudad de Kashan", al sur de Teherán.

"En este ataque, dos personas cayeron como mártires y tres resultaron heridas", informa el funcionario.

Antes fue alcanzado un puente cerca de la ciudad de Qom, también al sur de Teherán, según funcionarios regionales citados por los medios estatales.

Las autoridades iraníes aseguran haber cerrado una importante autopista que conecta la principal ciudad del norte, Tabriz, con la capital a raíz de un ataque.

Un canal de Telegram de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, afirma que el ataque alcanzó un puente elevado.

La agencia de noticias Mizan también informó de un ataque a las vías ferroviarias en Karaj, a las afueras de Teherán. En las imágenes se ve a socorristas de la Media Luna Roja transportando a un hombre herido en una camilla.

Todos los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados el martes después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta la noche.

Además, según la agencia de noticias ISNA, hubo un corte energético en varias zonas de las ciudades de Karaj y Fardis, en la periferia de Teherán, después de que bombardeos aéreos dejaran fuera de servicio las líneas de transmisión eléctrica y una subestación eléctrica.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní en varias zonas de Irán". No dio detalles de cuáles ni de dónde.

Con información de AFP

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Donald Trump Irán Guerra civil Golpes de estado

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