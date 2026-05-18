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Finanzas Personales

Promociones bancarias del Hot Sale 2026: qué bancos tienen MSI, descuentos y más

Los servicios financieros ya adelantaron sus promociones para el Hot Sale 2026, que incluye desde 15% de bonificaciones y meses sin intereses al pagar con las tarjetas.
lun 18 mayo 2026 01:10 PM
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El Hot Sale es un evento anual para la industria del ecommerce en donde las empresas ofrecen descuentos. (Miljan Zivkovic)

La temporada de ofertas del Hot Sale 2026 está cada vez más cerca, por lo que los bancos ya adelantaron sus promociones que van desde bonificaciones, meses sin intereses y descuentos adicionales. Este año, además de instituciones clásicas como BBVA, HSBC y Banorte, otros servicios financieros como Aplazo también están apostando para llevarse las transacciones de los compradores.

Estas son las promociones actualizadas, a pocos días de que empiece el gran evento anual de la industria del eCommerce de México.

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Fechas del Hot Sale

Para la 13° edición de la campaña de ventas online, será del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio de 2026. La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) donde empresas de distintos sectores participarán con diversas ofertas y promociones.

Según la AMVO, 8 de cada 10 potenciales consumidores tienen pensado adquirir algo durante la campaña y 7 de cada 10 son consumidores recurrentes.

Hot Sale
Empresas

¿Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué empresas participan en la mayor jornada de descuentos online?

Promociones bancarias

BBVA

15% de bonificación de las compras en línea pagadas a 6 a 24 meses sin intereses (MSI), se aplican restricciones.

HSBC

Hasta 20% de bonificación en compras online a partir de 6 MSI en comercios participantes.

Mecánica: La promoción aplica para compras acumuladas de 13,500 pesos realizadas a partir de 6 MSI en comercios participantes. Sin embargo, el porcentaje varía por tipo de cliente:

- 20% de bonificación para clientes Premier o HSBC One, y
- 10% de bonificación clientes No Premier o HSBC One.

Restricción: El tope de devolución será por un máximo de 7,000 pesos por cliente.

Mercado Pago

Hasta 24 MSI en compras realizadas con la Tarjeta de Crédito (TDC).

Aplazo

15% de descuento para nuevos usuarios de Aplazo que utilicen el servicio como método de pago en compras de 2 o más quincenas, con el código de promoción HS2026. Se aplicará del 25 de mayo desde las 00:00 horas al 2 de junio a las 23:59 horas.

Mecánica: El descuento aplica para cualquier comercio que acepte Aplazo como método de pago, sin necesidad de un mínimo de compra. La promoción no es acumulable con otras.

Además, tendrá los siguientes cupones para los demás de sus usuarios en tiendas participantes.

Atraer más clientes para el Hot Sale 2026 es 20% más caro y limita a las tiendas para ofrecer descuentos
Tecnología

Suben 20% los costos para atraer clientes rumbo al Hot Sale

Cupones disponibles

  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 2,200 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código PLAZOTAFHOT en la tienda física de TAF. Limitado a 200 cupones.
  • Descuento de 400 pesos con un mínimo de compra de 2,400 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código APLAZOTAFHS en la tienda en línea de TAF. Limitado a 100 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,900 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código APLAZOTAFKHOT en la tienda física de TAF KIDS. Limitado a 100 cupones.
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  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 2,000 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código HS26ATL en las tiendas de Atléticos. Limitado a 200 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 1,800 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código SEPHHS en la tienda en línea de Sephora. Limitado a 300 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,800 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código AROHS26 en la tienda en línea de AROME. Limitado a 150 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,800 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código VANHS26 en la tienda en línea de Vans. Limitado a 150 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,600 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código LEVHS26 en la tienda en línea de Levi’s. Limitado a 46 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 2,500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código TIMHS26 en la tienda en línea de Timberland. Limitado a 60 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 2,200 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código TNFHS26 en la tienda en línea de The North Face. Limitado a 60 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,900 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código AMORAHS en la tienda en línea de Amora Market. Limitado a 150 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 1,900 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código UFRAHS en la tienda en las tiendas de Universo de Fragancias. Limitado a 150 cupones.
  • Descuento del 15% sin mínimo de compras quincenales de 2 o más, con el código CCP20 en la tienda en las tiendas de CUIDADO CON EL PERRO.
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  • Descuento del 20% sin mínimo de compras quincenales de 2 o más, con el código AEAPLAZHOT en la tienda en la tienda en línea de American Eagle.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 1,500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código NEHS en la tienda en línea de New Era. Limitado a 350 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,000 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código JOYAHS en sucursales de La Joya. Limitado a 80 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 1,500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código DPHS en la tienda en línea de Dportenis. Limitado a 250 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 1,500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código DPSTHS en la tienda en línea de Dpstreet. Limitado a 250 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código NAZHS en la tienda física de Grupo Nazar. Limitado a 171 cupones.
  • Descuento de 200 pesos con un mínimo de compra de 500 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código IMPHS en la tienda en línea de Impus. Limitado a 50 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,700 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código REEBOKHS en la tienda en línea de Reebok. Limitado a 70 cupones.
  • Descuento de 150 pesos con un mínimo de compra de 1,700 pesos en compras quincenales de 2 o más, con el código STEVEHS en la tienda en línea de Steve Madden. Limitado a 200 cupones.
  • Cashback de 15% en la siguiente compra, sin un mínimo de gasto en tiendas físicas de Calvin Klein, y en compras quincenales de 2 o más.
  • Cashback de 25% en la siguiente compra, sin un mínimo de gasto, para usuarios recurrentes en plazo en tiendas de GNC (físicas y en línea), y en compras quincenales de 2 o más.
  • Cashback de 25% en la siguiente compra, sin un mínimo de gasto, para usuarios recurrentes e Aplazo en tiendas de Puma (físicas y en línea), y en compras quincenales de 2 o más.
  • Cashback de 15% en la siguiente compra, sin un mínimo de gasto en tiendas físicas de Nike y en compras quincenales de 2 o más.
  • Descuento del 10% sin mínimo de compras quincenales de 2 o más, con el código STHP en la tienda en las tiendas de Stylo (en línea y física).
  • Descuento del 15% sin mínimo de compras, para usuarios nuevos, en compras quincenales de 2 o más, con el código ESTRELLAHS en la tienda en las tiendas de STRELLA BLANCA ONLINE, ESTRELLA BLANCA TAQUILLAS, ESTRELLA BLANCA CALL CENTER.
  • Descuento del 20% para compras mínimas de 2,000 pesos para nuevos usuarios de Aplazo, en compras quincenales de 2 o más, con el APLAZOAEROHT en la tienda en línea de Aeroméxico.
  • Descuento de 300 pesos para compras mínimas de 2,000 pesos para usuarios de Aplazo, en compras quincenales de 2 o más, con el código STEVEOFHS en la tienda física de Steve Madden.
  • Cashback de 5% en la siguiente compra, para usuarios seleccionados de Aplazo que utilicen la plataforma como método de pago y liquiden su última compra en compras quincenales de 2 o más periodos.
  • Descuento de 200 pesos para compras mínimas de 1,200 pesos para usuarios seleccionados de Aplazo, en compras quincenales de 2 o más, con el código APLAZOHOT26 en todos los comercios que aceptan Aplazo.
  • Descuento de 800 pesos para compras mínimas de 5,500 pesos para usuarios seleccionados de Aplazo, en compras mensuales de 3 o más mensualidades, con el código SUPERHOT26 en todos los comercios que aceptan Aplazo.
  • Descuento de 200 pesos para compras mínimas de 1,200 pesos para usuarios seleccionados de Aplazo, en compras quincenales de 2 o más periodos, con el código ACTIVATEHS en todos los comercios que aceptan Aplazo.
  • Descuento de 200 pesos para compras mínimas de 1,200 pesos para usuarios seleccionados de Aplazo, en compras quincenales de 2 o más periodos, con el código MEGAHOT26 en todos los comercios que aceptan Aplazo.

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