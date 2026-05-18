Promociones bancarias del Hot Sale 2026: qué bancos tienen MSI, descuentos y más

Fechas del Hot Sale

Para la 13° edición de la campaña de ventas online, será del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio de 2026. La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) donde empresas de distintos sectores participarán con diversas ofertas y promociones.

Según la AMVO, 8 de cada 10 potenciales consumidores tienen pensado adquirir algo durante la campaña y 7 de cada 10 son consumidores recurrentes.

Promociones bancarias

BBVA

15% de bonificación de las compras en línea pagadas a 6 a 24 meses sin intereses (MSI), se aplican restricciones.

HSBC

Hasta 20% de bonificación en compras online a partir de 6 MSI en comercios participantes.

Mecánica: La promoción aplica para compras acumuladas de 13,500 pesos realizadas a partir de 6 MSI en comercios participantes. Sin embargo, el porcentaje varía por tipo de cliente:

- 20% de bonificación para clientes Premier o HSBC One, y

- 10% de bonificación clientes No Premier o HSBC One.

Restricción: El tope de devolución será por un máximo de 7,000 pesos por cliente.

Mercado Pago

Hasta 24 MSI en compras realizadas con la Tarjeta de Crédito (TDC).

Aplazo

15% de descuento para nuevos usuarios de Aplazo que utilicen el servicio como método de pago en compras de 2 o más quincenas, con el código de promoción HS2026. Se aplicará del 25 de mayo desde las 00:00 horas al 2 de junio a las 23:59 horas.

Mecánica: El descuento aplica para cualquier comercio que acepte Aplazo como método de pago, sin necesidad de un mínimo de compra. La promoción no es acumulable con otras.

Además, tendrá los siguientes cupones para los demás de sus usuarios en tiendas participantes.

Cupones disponibles