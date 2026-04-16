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BMV cae mientras Wall Street marca récords en medio de tensión geopolítica

El petróleo se dispara ante la incertidumbre en Medio Oriente, el Brent sube 4.7% a 99.39 dólares y el WTI avanza 3.72% a 94.69 dólares, impulsados por tensiones y riesgos de suministro.
jue 16 abril 2026 04:18 PM
Bolsa mexicana de valores cae
El alza del petróleo refleja la tensión en Oriente Medio: el Brent ronda los 99 dólares y el WTI los 94, ante riesgos en el suministro global.
 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión de este jueves con pérdidas, en contraste con el desempeño positivo de los mercados en Estados Unidos, en una jornada marcada por la volatilidad en los precios del petróleo y señales mixtas sobre el conflicto en Medio Oriente.

El índice S&P/BMV IPC retrocedió 0.78%, para ubicarse en 69,095.02 puntos, presionado por una toma de utilidades local, mientras que el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar, con una ligera apreciación de 0.02%, moviéndose en un rango entre 17.21 y 17.29 unidades por billete verde.

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En las próximas horas, el tipo de cambio podría fluctuar entre 17.20 y 17.33 pesos por dólar, en un entorno donde los inversionistas siguen atentos a los desarrollos geopolíticos y su impacto en los mercados energéticos.

En contraste, Wall Street extendió su rally, impulsado por expectativas de un posible avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves, impulsada por unas declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto en Oriente Medio que se consideraron alentadoras.

Por segunda sesión consecutiva, el Nasdaq y el S&P 500 volvieron a batir su récord de cotización, gracias a sendas subidas de un 0.36%, hasta los 24,102.70 puntos, y de un 0.26 %, hasta los 7.041,28 puntos. El Dow Jones trepó un 0.24%.

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"Los inversores empujan el movimiento para ver hasta dónde pueden llegar", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El mercado se beneficia de lo que se ha interpretado como "señales constructivas" para un eventual fin del conflicto en Medio Oriente, agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar su uranio enriquecido, una condición clave para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. La República islámica no ha confirmado esa información.

"El futuro de la paz en Oriente Medio sigue siendo incierto (...) y la prudencia subsiste", advirtió José Torres, de Interactive Brokers. Puso como ejemplo de ello el nuevo aumento de los precios del petróleo el jueves.

El repunte en los precios del crudo añadió presión e incertidumbre a los mercados, ante el riesgo de disrupciones en el suministro global.

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Tras mantenerse más bien estables al comienzo de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, terminó subiendo un 4.70 % hasta alcanzar los 99.39 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, avanzó un 3.72 % hasta llegar a los 94.69 dólares.

"Observamos cierta volatilidad ligada a las declaraciones tanto de Washington como de Teherán", explica a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

El secretario de Defensa estadounidense dijo el jueves que Estados Unidos bombardeará de nuevo a Irán si Teherán "toma la decisión equivocada", jurando mantener "todo el tiempo que haga falta" el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

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Donald Trump declaró después que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, y añadió que hay "muchas probabilidades" de alcanzar un acuerdo de paz. Irán ha amenazado con bloquear el mar Rojo, al tiempo que reiteraba su voluntad de negociar.

"No sabemos cómo va a terminar esto, ni cuándo", comenta Stephen Schork, que considera que esta incertidumbre mantiene los precios del crudo en niveles elevados.

Las negociaciones siguen en curso, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras tanto, Teherán sigue bloqueando el Estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente una quinta parte del crudo mundial.

"Si la guerra volviera a intensificarse y el Estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante varios meses, los precios deberían volver a subir con fuerza", advierte Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Con información de AFP

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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