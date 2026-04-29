Petróleo supera los 100 dólares, la Fed enfría expectativas y mercados cierran con cautela

Entre las emisoras con mejor desempeño destacaron Walmart de México (4.00%), GCC (2.66%), Grupo Bimbo (1.70%) y Cemex (1.33%). En contraste, las mayores pérdidas fueron para Megacable (-4.53%), Kimberly-Clark de México (-3.71%), Quálitas (-3.14%), Peñoles (-2.97%) y Grupo Financiero Inbursa (-2.56%).

Acciones de Meta caen más de 6% tras cierre

El mercado también operó con cautela ante la publicación de resultados de gigantes tecnológicos como Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta Platforms, que reportaron después del cierre y superaron expectativas.

Este miércoles, de hecho, Meta reportó resultados sólidos en el primer trimestre, con un crecimiento de 33.1% en ingresos y de 20.4% en utilidad por acción, superando ampliamente las expectativas del mercado gracias al impulso publicitario de sus plataformas (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) y el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, la compañía elevó su guía de gasto de capital para 2026 hasta un rango de 125,000 a 145,000 millones de dólares, lo que generó cautela entre inversionistas por los mayores riesgos de ejecución, en un contexto donde su división Reality Labs sigue registrando pérdidas significativas; tras el reporte, la acción caía alrededor de 6.7% en operaciones posteriores al cierre.

En días previos, el sector tecnológico había resentido un ajuste tras reportes de que OpenAI no alcanzaría sus objetivos de crecimiento, lo que reavivó dudas sobre la sostenibilidad del boom de inversión en inteligencia artificial.

Por su parte, Microsoft superó las expectativas, con crecimientos de 18.3% en ingresos y 23.4% en utilidades, impulsada por el fuerte avance de su negocio en la nube y la inteligencia artificial, especialmente Azure; no obstante, pese al sólido desempeño y perspectivas positivas, la acción caía alrededor de 2.1% en operaciones posteriores al cierre.

Dólar se fortalece y presiona al peso

En el mercado cambiario, el peso mexicano se debilitó en línea con el fortalecimiento global del dólar. De acuerdo con Monex, la divisa cerró en 17.55 unidades por dólar, con una depreciación de 0.89%, dentro de un rango de operación entre 17.34 y 17.57.

El avance del índice dólar (DXY), que subió 0.33%, respondió tanto a la incertidumbre geopolítica como a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Como anticipaba el consenso, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de referencia. Sin embargo, el mensaje del banco central dejó señales de división interna.