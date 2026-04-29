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Petróleo supera los 100 dólares, la Fed enfría expectativas y mercados cierran con cautela

El alza del petróleo por la tensión en Medio Oriente y la cautela de la Fed fortalecieron al dólar, mientras los resultados de las tecnológicas generaron reacciones mixtas.
mié 29 abril 2026 03:58 PM
bolsa de valores precio del petroleo
El petróleo superó los 100 dólares (WTI en 106.88 y Brent en 118.03), mientras el peso se depreció 0.89% a 17.55 por dólar tras la decisión de la Fed; en Wall Street, el Dow Jones cayó 0.57%, el S&P 500 0.04% y el Nasdaq avanzó 0.04%, en una jornada marcada también por resultados de tecnológicas.
 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos este miércoles, en una sesión marcada por la cautela de los inversionistas ante la incertidumbre geopolítica y el rumbo de la política monetaria, mientras los precios del petróleo volvieron a escalar a niveles críticos por el conflicto en Oriente Medio.

El índice industrial Dow Jones retrocedió 0.57%, mientras que el tecnológico Nasdaq avanzó marginalmente 0.04% y el S&P 500 cedió 0.04%, en un mercado que mostró dificultades para consolidar una tendencia clara.

En México, el S&P/BMV IPC cayó 0.26% a 67,097 puntos, en línea con el sesgo bajista global, aunque se mantiene por encima del umbral de 67,000 unidades.

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Entre las emisoras con mejor desempeño destacaron Walmart de México (4.00%), GCC (2.66%), Grupo Bimbo (1.70%) y Cemex (1.33%). En contraste, las mayores pérdidas fueron para Megacable (-4.53%), Kimberly-Clark de México (-3.71%), Quálitas (-3.14%), Peñoles (-2.97%) y Grupo Financiero Inbursa (-2.56%).

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Acciones de Meta caen más de 6% tras cierre

El mercado también operó con cautela ante la publicación de resultados de gigantes tecnológicos como Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta Platforms, que reportaron después del cierre y superaron expectativas.

Este miércoles, de hecho, Meta reportó resultados sólidos en el primer trimestre, con un crecimiento de 33.1% en ingresos y de 20.4% en utilidad por acción, superando ampliamente las expectativas del mercado gracias al impulso publicitario de sus plataformas (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) y el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, la compañía elevó su guía de gasto de capital para 2026 hasta un rango de 125,000 a 145,000 millones de dólares, lo que generó cautela entre inversionistas por los mayores riesgos de ejecución, en un contexto donde su división Reality Labs sigue registrando pérdidas significativas; tras el reporte, la acción caía alrededor de 6.7% en operaciones posteriores al cierre.

En días previos, el sector tecnológico había resentido un ajuste tras reportes de que OpenAI no alcanzaría sus objetivos de crecimiento, lo que reavivó dudas sobre la sostenibilidad del boom de inversión en inteligencia artificial.

Por su parte, Microsoft superó las expectativas, con crecimientos de 18.3% en ingresos y 23.4% en utilidades, impulsada por el fuerte avance de su negocio en la nube y la inteligencia artificial, especialmente Azure; no obstante, pese al sólido desempeño y perspectivas positivas, la acción caía alrededor de 2.1% en operaciones posteriores al cierre.

Dólar se fortalece y presiona al peso

En el mercado cambiario, el peso mexicano se debilitó en línea con el fortalecimiento global del dólar. De acuerdo con Monex, la divisa cerró en 17.55 unidades por dólar, con una depreciación de 0.89%, dentro de un rango de operación entre 17.34 y 17.57.

El avance del índice dólar (DXY), que subió 0.33%, respondió tanto a la incertidumbre geopolítica como a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Como anticipaba el consenso, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de referencia. Sin embargo, el mensaje del banco central dejó señales de división interna.

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“Nadie se sorprendió de que la Fed mantuviera sus tipos sin cambios”, señaló Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management. No obstante, destacó que tres miembros del comité se opusieron a un tono más dovish en el comunicado, lo que evidenció tensiones sobre el rumbo futuro de la política monetaria.

El conflicto en Oriente Medio ha complicado el panorama inflacionario. La Fed reconoció que la guerra eleva la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, especialmente por su impacto en los precios de la energía, lo que podría retrasar los recortes de tasas previstos para 2026.

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El petróleo continúa al alza

En contraste, el mercado energético vivió una jornada de alta volatilidad. El precio del crudo se disparó ante la posibilidad de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro global.

El barril de WTI subió 6.96% a 106.88 dólares, mientras que el Brent avanzó 6.09% a 118.03 dólares, llegando a tocar máximos de 119.76 dólares, su nivel más alto desde mediados de 2022.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del flujo mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en los precios. Analistas advierten que el mercado comienza a descontar un escenario sin una solución rápida al conflicto.

Con información de AFP.

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