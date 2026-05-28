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BMV lanzará escuela digital y programa para atraer más emisoras

Jorge Alegría, director de la BMV, afirma que el mercado bursátil mexicano necesita atraer más inversionistas y empresas en medio de la volatilidad global.
jue 28 mayo 2026 05:55 AM
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La Bolsa Mexicana de Valores abrirá la nueva Escuela Digital con cursos sobre inversiones y ahorros para todos
En exclusiva para Expansión, Jorge Alegría, director general de la BMV, adelanta el lanzamiento de la nueva Escuela Digital de la Bolsa y del Programa de Acompañamiento a Tesoreros, iniciativas con las que el grupo busca fortalecer el conocimiento financiero. (Diego Álvarez)

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) llegará al Foro de Emisoras 2026, que se celebra del 27 al 29 de mayo en Cancún, Quintana Roo, con una apuesta centrada en ampliar la participación de inversionistas y empresas en el mercado bursátil mexicano mediante nuevos programas de educación financiera, capacitación corporativa y herramientas digitales.

En exclusiva para Expansión, Jorge Alegría, director general de la BMV, adelanta el lanzamiento de la nueva Escuela Digital de la Bolsa y del Programa de Acompañamiento a Tesoreros, iniciativas con las que el grupo busca fortalecer el conocimiento financiero y acercar a más compañías al financiamiento bursátil en medio de un entorno internacional marcado por la volatilidad y la cautela de los mercados.

Los anuncios se realizarán en el marco del Foro de Emisoras 2026, encuentro que reunirá a empresas listadas, inversionistas, autoridades y especialistas financieros para discutir el panorama económico y bursátil del país. La edición de este año estará marcada por temas como sostenibilidad, inteligencia artificial, digitalización, activos digitales y el impacto de las tensiones geopolíticas sobre las decisiones de inversión y financiamiento.

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Uno de los proyectos centrales será la nueva Escuela Digital de Grupo BMV, una plataforma de capacitación financiera en línea que permitirá acceder a cursos sobre ahorro, inversión, mercados y patrimonio desde cualquier dispositivo y en cualquier horario. El primer programa, “Aprendiendo a invertir”, iniciará el 1 de junio y tendrá un formato completamente digital.

La plataforma busca acercar educación financiera a estudiantes, emprendedores y pequeños inversionistas mediante contenidos sobre acciones, ETFs, CETES y construcción de portafolios. La bolsa considera que el acceso a educación financiera sigue siendo uno de los principales pendientes para ampliar la participación bursátil en México.

“Algo de lo que más hace falta en México es educación financiera. La gente tiene interés por entender cómo invertir, cómo funcionan las acciones y cuáles son los riesgos. La democratización de los servicios financieros también pasa por el conocimiento y por aprovechar la tecnología para acercar estos contenidos a más personas”, señala Alegría.

La segunda iniciativa que presentará la BMV será el Programa de Acompañamiento a Tesoreros, enfocado en tesoreros y directores financieros de empresas emisoras o compañías interesadas en incorporarse al mercado bursátil. El programa incluirá sesiones sobre liquidez, deuda, derivados, fondeo, riesgos y gobernanza corporativa.

De acuerdo con el directivo, este nuevo esquema busca que las empresas comprendan mejor las alternativas de financiamiento disponibles en el mercado bursátil y pierdan el temor a emitir deuda o acciones. La iniciativa también busca fortalecer las capacidades técnicas y promover mejores prácticas financieras entre las compañías mexicanas.

El escenario internacional del mercado

El Foro de Emisoras 2026 se desarrollará en un contexto global de elevada volatilidad financiera. Los mercados internacionales continúan afectados por las tensiones geopolíticas, las altas tasas de interés y la incertidumbre económica internacional, factores que han moderado el apetito por activos de riesgo y retrasado algunas colocaciones bursátiles previstas para este año.

“Estamos en un ambiente global de mercados con movimientos importantes y un tema geopolítico complicado que, por supuesto, siempre obliga a tener cautela. Los mercados de renta variable requieren paciencia y previsión, y hoy no somos la excepción. La situación internacional está marcando el comportamiento de los inversionistas y también la forma en que las empresas evalúan sus decisiones financieras”, afirmó Alegría.

En respuesta a este entorno, la BMV también reforzará su estrategia para atraer inversionistas minoristas. Una de las medidas implementadas fue eliminar costos de liquidación para operaciones bursátiles menores a 5,000 pesos en ciertos segmentos retail, con el objetivo de facilitar el acceso de pequeños inversionistas al mercado mexicano.

La institución financiera prevé presentar durante el Foro de Emisoras las cifras sobre el crecimiento de operaciones pequeñas tras la implementación de estos incentivos. Para la BMV, según Alegría, ampliar la base de inversionistas es clave para incrementar la profundidad y liquidez del mercado accionario mexicano.

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Otro de los ejes del encuentro será la transformación tecnológica del grupo bursátil. La BMV trabaja en nuevas herramientas de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos que permitirán mejorar servicios para inversionistas, casas de bolsa y administradores de fondos. Parte de esta modernización se desarrolla en alianza con Nasdaq.

La estrategia contempla desarrollar plataformas con mayores capacidades de análisis financiero, administración de información y operación de nuevos productos bursátiles. También permitirá avanzar en procesos de liquidación multimoneda y automatización de operaciones dentro del mercado mexicano.

“Necesitamos mayor conocimiento financiero para que la gente pierda el miedo a invertir, pero también empresas que entiendan que financiarse en bolsa es una opción viable. Las nuevas reglas permiten que más compañías puedan acercarse al mercado de una manera más sencilla y menos compleja”, sostuvo Alegría.

La BMV reconoce que uno de los principales retos sigue siendo incrementar el número de empresas listadas y acelerar la adopción de nuevos productos financieros. El directivo admitió que algunos desarrollos tecnológicos y servicios han tenido una adopción más lenta de lo previsto, aunque sostuvo que la institución mantiene una visión positiva sobre el crecimiento del mercado bursátil mexicano.

Alegría dijo que en medio de un escenario global complejo, la BMV busca posicionarse como un actor clave para conectar inversión, innovación y financiamiento corporativo. La estrategia de la institución para este año apunta a construir un mercado financiero más digital, accesible y competitivo para inversionistas y empresas mexicanas.

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Bolsa Mexicana de Valores Tendencias de mercado

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