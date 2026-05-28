BMV lanzará escuela digital y programa para atraer más emisoras

Uno de los proyectos centrales será la nueva Escuela Digital de Grupo BMV, una plataforma de capacitación financiera en línea que permitirá acceder a cursos sobre ahorro, inversión, mercados y patrimonio desde cualquier dispositivo y en cualquier horario. El primer programa, “Aprendiendo a invertir”, iniciará el 1 de junio y tendrá un formato completamente digital.

La plataforma busca acercar educación financiera a estudiantes, emprendedores y pequeños inversionistas mediante contenidos sobre acciones, ETFs, CETES y construcción de portafolios. La bolsa considera que el acceso a educación financiera sigue siendo uno de los principales pendientes para ampliar la participación bursátil en México.

“Algo de lo que más hace falta en México es educación financiera. La gente tiene interés por entender cómo invertir, cómo funcionan las acciones y cuáles son los riesgos. La democratización de los servicios financieros también pasa por el conocimiento y por aprovechar la tecnología para acercar estos contenidos a más personas”, señala Alegría.

La segunda iniciativa que presentará la BMV será el Programa de Acompañamiento a Tesoreros, enfocado en tesoreros y directores financieros de empresas emisoras o compañías interesadas en incorporarse al mercado bursátil. El programa incluirá sesiones sobre liquidez, deuda, derivados, fondeo, riesgos y gobernanza corporativa.

De acuerdo con el directivo, este nuevo esquema busca que las empresas comprendan mejor las alternativas de financiamiento disponibles en el mercado bursátil y pierdan el temor a emitir deuda o acciones. La iniciativa también busca fortalecer las capacidades técnicas y promover mejores prácticas financieras entre las compañías mexicanas.

El escenario internacional del mercado

El Foro de Emisoras 2026 se desarrollará en un contexto global de elevada volatilidad financiera. Los mercados internacionales continúan afectados por las tensiones geopolíticas, las altas tasas de interés y la incertidumbre económica internacional, factores que han moderado el apetito por activos de riesgo y retrasado algunas colocaciones bursátiles previstas para este año.

“Estamos en un ambiente global de mercados con movimientos importantes y un tema geopolítico complicado que, por supuesto, siempre obliga a tener cautela. Los mercados de renta variable requieren paciencia y previsión, y hoy no somos la excepción. La situación internacional está marcando el comportamiento de los inversionistas y también la forma en que las empresas evalúan sus decisiones financieras”, afirmó Alegría.

En respuesta a este entorno, la BMV también reforzará su estrategia para atraer inversionistas minoristas. Una de las medidas implementadas fue eliminar costos de liquidación para operaciones bursátiles menores a 5,000 pesos en ciertos segmentos retail, con el objetivo de facilitar el acceso de pequeños inversionistas al mercado mexicano.

La institución financiera prevé presentar durante el Foro de Emisoras las cifras sobre el crecimiento de operaciones pequeñas tras la implementación de estos incentivos. Para la BMV, según Alegría, ampliar la base de inversionistas es clave para incrementar la profundidad y liquidez del mercado accionario mexicano.