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Actinver relanza su ETF “inteligente” para invertir en bolsa desde 65 pesos

El instrumento fue rediseñado con una metodología que selecciona las acciones mexicanas con mejores fundamentos. Además, tiene menores comisiones y acceso desde 65 pesos.
mar 19 mayo 2026 02:00 PM
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Actinver relanzó el ETF SMARTRC, un instrumento que selecciona acciones mexicanas mediante una metodología multifactor y que busca acercar inversiones bursátiles más sofisticadas a pequeños inversionistas. (Cortesía)

Actinver, en alianza con Morningstar y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), relanzó este martes SMARTRC, un ETF inteligente enfocado en 25 acciones mexicanas que busca acercar herramientas de inversión más sofisticadas al inversionista local, en un momento donde el mercado mexicano aún tiene baja penetración bursátil y predominan los instrumentos de deuda de corto plazo.

De acuerdo con los expertos, el producto fue rediseñado bajo una metodología multifactor basada en valor, crecimiento y optimización de portafolios, con el objetivo de ofrecer una exposición “más eficiente” al mercado accionario mexicano mediante una selección de empresas con fundamentos financieros sólidos.

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“Este relanzamiento busca acercar estrategias de inversión más sofisticadas al inversionista mexicano y contribuir al desarrollo de una cultura financiera de largo plazo en el país”, señaló Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver, durante el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores.

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El directivo afirmó que el mercado mexicano necesita avanzar hacia una mayor sofisticación financiera, especialmente entre inversionistas jóvenes que ya no buscan únicamente ahorrar, sino generar rendimientos de largo plazo. Cabe mencionar que, durante la conferencia de prensa, los expertos señalaron que los nuevos inversionistas mexicanos tienen 35 años o menos, lo cual amplía la demanda de nuevos instrumentos.

“Hace una década el inversionista en México estaba muy asociado al ahorro y a fondos de deuda gubernamental de corto plazo. Ahora está demandando productos cada vez más sofisticados y soluciones más inteligentes”, dijo Hernández Rangel.

Actualmente, la industria mexicana de fondos de inversión supera los 5 billones de pesos en activos bajo administración, aunque todavía representa apenas cerca del 14% del PIB, muy por debajo de mercados desarrollados, donde esta proporción puede alcanzar entre 40 y 60%.

Para Actinver, productos como SMARTRC pueden ayudar a cerrar esa brecha, particularmente entre inversionistas jóvenes que comienzan a construir patrimonio y buscan alternativas distintas a los Cetes o instrumentos tradicionales de deuda.

“Si hoy un inversionista joven invierte de manera regular en el SmartTrack, en un horizonte de 10, 15 o 20 años estaría multiplicando ese dinero por varias veces”, aseguró David Galarza, CEO de Asset Management de Actinver.

Entre las adecuaciones, cabe mencionar que el ETF también redujo su comisión de administración de 0.65% a 0.25%, como parte de una estrategia para volver más accesible este tipo de vehículos de inversión. Cabe mencionar que este instrumento vale 65 pesos, por lo cual podrá ser fácilmente integrado a diferentes portafolios, tanto de inversionistas institucionales como de inversionistas retail.

¿Qué es un ETF smart beta y qué rendimiento busca ofrecer?

SMARTRC utiliza una metodología multifactor desarrollada junto con Morningstar para seleccionar y ponderar alrededor de 25 emisoras mexicanas con base en criterios de valor, crecimiento y fundamentos financieros, en lugar de replicar pasivamente la composición tradicional del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.

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A diferencia de un ETF tradicional ligado al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que replica las 36 emisoras del índice en la misma ponderación, SMARTRC mantiene una cartera más concentrada, de alrededor de 25 empresas, priorizando aquellas con mejores métricas de valuación, crecimiento y calidad financiera.

“Es la ponderación y la selección la que hace una mejor opción que el IPC”, explicó Marco Valdés, subdirector de Actinver Tracs.

¿Cuánto puede generar de rendimiento este ETF?

Por su parte, Alejandro Ritch, director regional LATAM de Morningstar, explicó que este tipo de índices multifactor buscan superar a los índices tradicionales mediante metodologías más sofisticadas. “Cuando tienes elementos y factores adicionales es cuando se vuelve mucho más eficiente. Este índice es multifactor y toma en cuenta muchos elementos independientemente del tamaño de la empresa”, comentó.

De acuerdo con Actinver, el ETF ha superado al IPC en desempeño histórico y el rediseño busca ampliar todavía más esa diferencia en el mediano y largo plazo. “El objetivo es superar al IPC por la eficiencia que tiene en la selección y ponderación de sus componentes”, agregó Valdés.

Durante la presentación, directivos de Actinver señalaron que el ETF registró un rendimiento cercano a 20% en lo que va de 2026 y un desempeño histórico acumulado de alrededor de 275%.

Además, destacaron que el principal índice bursátil mexicano avanzó alrededor de 30% en pesos durante 2025, e incluso cerca de 50% en dólares para inversionistas extranjeros, impulsado por el tipo de cambio.

Aunque subrayaron que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, consideraron que la Bolsa Mexicana todavía presenta valuaciones atractivas frente a otros mercados. “Las métricas de valuación fundamental indican que hay descuentos atractivos y el potencial en el largo plazo es gigantesco”, afirmó Galarza.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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