“Este relanzamiento busca acercar estrategias de inversión más sofisticadas al inversionista mexicano y contribuir al desarrollo de una cultura financiera de largo plazo en el país”, señaló Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver, durante el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores.

El directivo afirmó que el mercado mexicano necesita avanzar hacia una mayor sofisticación financiera, especialmente entre inversionistas jóvenes que ya no buscan únicamente ahorrar, sino generar rendimientos de largo plazo. Cabe mencionar que, durante la conferencia de prensa, los expertos señalaron que los nuevos inversionistas mexicanos tienen 35 años o menos, lo cual amplía la demanda de nuevos instrumentos.

“Hace una década el inversionista en México estaba muy asociado al ahorro y a fondos de deuda gubernamental de corto plazo. Ahora está demandando productos cada vez más sofisticados y soluciones más inteligentes”, dijo Hernández Rangel.

Actualmente, la industria mexicana de fondos de inversión supera los 5 billones de pesos en activos bajo administración, aunque todavía representa apenas cerca del 14% del PIB, muy por debajo de mercados desarrollados, donde esta proporción puede alcanzar entre 40 y 60%.

Para Actinver, productos como SMARTRC pueden ayudar a cerrar esa brecha, particularmente entre inversionistas jóvenes que comienzan a construir patrimonio y buscan alternativas distintas a los Cetes o instrumentos tradicionales de deuda.

“Si hoy un inversionista joven invierte de manera regular en el SmartTrack, en un horizonte de 10, 15 o 20 años estaría multiplicando ese dinero por varias veces”, aseguró David Galarza, CEO de Asset Management de Actinver.

Entre las adecuaciones, cabe mencionar que el ETF también redujo su comisión de administración de 0.65% a 0.25%, como parte de una estrategia para volver más accesible este tipo de vehículos de inversión. Cabe mencionar que este instrumento vale 65 pesos, por lo cual podrá ser fácilmente integrado a diferentes portafolios, tanto de inversionistas institucionales como de inversionistas retail.

¿Qué es un ETF smart beta y qué rendimiento busca ofrecer?

SMARTRC utiliza una metodología multifactor desarrollada junto con Morningstar para seleccionar y ponderar alrededor de 25 emisoras mexicanas con base en criterios de valor, crecimiento y fundamentos financieros, en lugar de replicar pasivamente la composición tradicional del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.