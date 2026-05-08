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BlackRock y S&P destacan a México como potencia global en ETF

Los ETFs representan alrededor de 36% de los activos de la Bolsa Mexicana de Valores, esta participación incluso supera al de Estados Unidos, donde la participación ronda 26%.
vie 08 mayo 2026 03:17 PM
ETF y mercado local
Durante el panel “Mirando hacia el futuro: conclusiones clave y el próximo capítulo de la inversión en México”, especialistas de S&P Dow Jones Indices y BlackRock coincidieron en que el mercado mexicano se convirtió en uno de los centros más dinámicos para la adopción de ETF. (Cortesía)

La industria de los fondos cotizados vive una nueva etapa de expansión en México y, para algunos de los principales jugadores globales, el país todavía está lejos de alcanzar su potencial. Durante el panel “Mirando hacia el futuro: conclusiones clave y el próximo capítulo de la inversión en México” en la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2026, especialistas de S&P Dow Jones Indices y BlackRock coincidieron en que el mercado mexicano se convirtió en uno de los centros más dinámicos para la adopción de ETF, impulsado por la digitalización, la búsqueda de diversificación y el interés por activos internacionales.

México es el tercer mercado de ETF más grande del mundo en términos de activos. Y en términos de trading, los ETF representan alrededor de 36% de los activos de la Bolsa Mexicana de Valores”, afirmó Nicolas Gomez, Managing Director y Head of iShares for the Americas Institutional Business & Latin America de BlackRock. El directivo sostuvo que el peso de estos instrumentos dentro del mercado bursátil mexicano incluso supera al de Estados Unidos, donde la participación ronda 26%.

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El crecimiento ocurre en un contexto de aceleración global del mercado de ETF. De acuerdo con datos de la industria, los activos mundiales en estos instrumentos superaron los 20 billones de dólares en 2026, mientras que Estados Unidos mantiene el liderazgo en administración de activos, encabezado por iShares de BlackRock. En México, el avance del sector ha sido particularmente relevante porque buena parte de las operaciones bursátiles ya pasan por estos vehículos de inversión, en especial aquellos ligados al S&P 500 y al Nasdaq.

Para los participantes del panel, uno de los motores detrás de esta expansión es el cambio demográfico. El crecimiento de la población bancarizada y el avance del ahorro formal abren espacio para que más personas migren hacia instrumentos de inversión diversificados. A ello se suma una transformación en la manera en que los inversionistas mexicanos buscan exposición internacional, particularmente en un entorno marcado por la volatilidad cambiaria, la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas que redefinen las cadenas globales de suministro.

“El inversionista mexicano todavía tiene un fuerte home bias (tendencia de los inversores a sobreponderar acciones de su propio país en sus carteras, ignorando la diversificación internacional). Los inversionistas en México mantienen 87% de sus portafolios en activos locales. Esta concentración se compara con otros mercados como Brasil y Estados Unidos, donde los inversionistas también privilegian sus economías domésticas, aunque con distintos niveles de exposición global”, explicó Gómez.

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La discusión giró entonces hacia el costo de oportunidad de mantener portafolios excesivamente concentrados en activos nacionales. Según el directivo de BlackRock, la desaceleración de las tasas reales y el atractivo de los mercados internacionales empujarán gradualmente una mayor diversificación. La depreciación histórica del peso frente al dólar, sumada al rendimiento esperado de las bolsas estadounidenses, modifica el cálculo de rentabilidad de largo plazo para inversionistas institucionales y patrimoniales.

“Si agregas un retorno de 8% en acciones internacionales y una depreciación de 5% del peso frente al dólar, obtienes 13%. Cuando lo comparas contra 6% local, el inversionista empieza a cuestionar por qué mantiene toda su exposición en México”, dijo Gomez. El ejecutivo añadió que los inversionistas más sofisticados, como los family offices, ya trasladaron prácticamente todo su portafolio financiero hacia mercados internacionales para reducir la concentración de riesgo.

En paralelo, las plataformas de inversión directa y los modelos automatizados comienzan a transformar el acceso al mercado. Los panelistas señalaron que los ETF se consolidaron como el vehículo preferido para construir portafolios globales en América Latina debido a su liquidez, costos reducidos y eficiencia operativa. En México, este fenómeno también se acelera por la entrada de nuevos inversionistas jóvenes que utilizan aplicaciones digitales y asesores independientes para operar directamente en mercados internacionales.

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Gómez comentó que las gestoras internacionales están exportando hacia la región décadas de experiencia en asignación global de activos y utilizando fondos indexados como base de esas estrategias híbridas entre gestión activa y pasiva.

La innovación tecnológica también apareció como uno de los ejes centrales del debate. Los participantes señalaron que el mercado de ETF avanza hacia productos ligados a activos digitales, derivados y estructuras tokenizadas. BlackRock destacó el crecimiento de sus vehículos vinculados a bitcoin y ethereum, impulsados por inversionistas que buscan operar criptomonedas dentro de estructuras reguladas y con custodios institucionales.

“Lanzamos nuestro ETF de bitcoin hace casi dos años y fue el lanzamiento más exitoso que hemos tenido. Muchos inversionistas que antes compraban criptomonedas directamente ahora prefieren hacerlo mediante ETF debido a la seguridad operativa, menores costos y facilidad para operar desde plataformas tradicionales”, afirmó Gomez.

La conversación también abordó el avance de la tokenización y la convergencia entre las finanzas tradicionales y los ecosistemas basados en blockchain. Para BlackRock, el desarrollo de activos tokenizados podría modificar la infraestructura financiera global, aunque todavía existen retos regulatorios y de liquidez. El directivo consideró que el mercado atraviesa una etapa de experimentación en la que las instituciones buscan adaptar instrumentos tradicionales a una operación permanente y digital.

Hacia el cierre del panel, los participantes coincidieron en que México se mantiene como uno de los mercados más relevantes para la industria global de ETF por el tamaño de su ahorro institucional y la velocidad con la que evolucionan los hábitos de inversión. “Es un momento muy interesante. Estoy muy emocionado por todo lo que viene”, resaltó Gómez.

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