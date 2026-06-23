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La ciberseguridad y el futbol

Si te hacen solicitudes de pago fuera de los canales tradicionales inmediatamente desconfía, en especial si es pago a cuentas personales o transferencias directas.
mar 23 junio 2026 06:01 AM
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escasez de especialistas en ciberseguridad
Cuidado con los sitios donde prometan conseguirte boletos del evento, ya sea por redes sociales o que te llegue un correo. Desconfía de todos esos sitios que te prometen cosas extraordinarias o imposibles, apunta Adolfo Ruiz Guzmán. (artoleshko/Getty Images/iStockphoto)

Ya con la fiesta mundialista encima, México, Estados Unidos y Canadá son anfitriones de una de las justas deportivas más esperadas, en donde varias selecciones se medirán para que, de entre todos ellos, uno se corone como campeón.

Yo soy más optimista, quiero pensar que el evento será un éxito, porque recordemos: si fracasa, representaría que todos fallamos como país; y México siempre se ha distinguido por ser un gran anfitrión.

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Fuera de ello, hay algunas cosas que no hemos considerado que pueden suceder al margen de esta celebración deportiva y tiene que ver con el tema de ciberseguridad, donde muchos pillos estarán aprovechando y, de hecho, ya lo hacen, el furor para atrapar víctimas.

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Algo que siempre reitero cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desestabilizan es calma, calma y después calma. Si no lo hacemos, es cuando estamos muy propensos a que hagamos tonterías o tomemos malas decisiones.

Aquí no vale ponernos en un peldaño de falsa superioridad o del “a mí no me pasa”; el 60% de los usuarios ha caído en algún tipo de delito o estafa. El otro 40% es cuestión de tiempo o que nos agarren desprevenidos, por eso la insistencia de la calma.

Con ello en mente, es fundamental evitar caer en la tentación de ingresar a las ligas que pueden llegarnos por mensajes SMS o WhatsApp, en especial cuando nos dicen cosas como: “están por cancelar tu reservación” o “debes confirmar la compra de tus boletos” o “se cancela el servicio” de algo. Esa prisa nos hace caer y nosotros mismos les entregamos los datos sensibles necesarios para hacer operaciones.

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He estado con personas a quienes en una comida en la que estamos nos cuentan que les llegan este tipo de comunicaciones y se apanican, se paralizan, comienzan a hacer tonterías. Aparece algo como están haciendo un cargo por equis cantidad y te ‘apanicas’, cuando te das cuenta es de un banco del que ni siquiera eras cliente… parece chiste, pero no lo es.

Cuidado con los sitios donde prometan conseguirte boletos del evento, ya sea por redes sociales o que te llegue un correo. Desconfía de todos esos sitios que te prometen cosas extraordinarias o imposibles.

La urgencia también es el factor de alto riesgo, en especial si te dicen “última llamada, solo por hoy” o cosas por el estilo, con ello juegan con los factores más primitivos del ser humano al pensar que me voy a perder de algo por no decidir ahora.

Un último consejo, si te hacen solicitudes de pago fuera de los canales tradicionales inmediatamente desconfía, en especial si es pago a cuentas personales o transferencias directas.

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Es importante recalcar una cosa, todas las instituciones financieras, al menos las de banca múltiple y estamos en la Asociación de Bancos de México, invertimos importantes sumas para reforzar nuestros controles, pero quedamos impotentes cuando los clientes entregan sus números de cuenta, nips o toquens a personas desconocidas.

Reitero, ningún Banco te pedirá esa información sensible que debes custodiar, es responsabilidad de cada cliente y usuario, puesto que solo la conoce cada uno.

Así con esto, podemos disfrutar tranquilamente de este encuentro deportivo de forma segura, consideremos que el famoso phishing, cuyos ejemplos mencioné, cada vez son más sofisticados y estamos expuestos todos.

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Nota del editor: Adolfo Ruiz Guzmán es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y del MBA por la Universidad Anáhuac México Campus Sur, cuenta con distintas certificaciones y especialidades, entre ellas, Asesor de Estrategias de Inversión por la AMIB, por el IORTV en España y Harvard Business School; además de ser piloto aviador por la Escuela AIRE. Actualmente se desempeña como Director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero B×+, conferencista nacional e internacional. Tiene una trayectoría de 13 años en comunicación del sector financiero e impulsor de la creación de la cultura financiera en nuestro país. Síguelo en X como @Adolfo_Ruiz_Guz Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión ciberseguridad Mundial de Futbol 2026

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