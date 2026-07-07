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Pese al dólar fuerte, las oportunidades para invertir florecen en los mercados de Asia, Brasil y México

La desaceleración del empleo en Estados Unidos alivió la presión sobre la Fed y favorece a los emergentes. México, Brasil y Asia enfrentan el segundo semestre con fortalezas, pero también riesgos propios.
mar 07 julio 2026 05:33 PM
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Una regla de oro de la inversión se rompe en 2026: el dólar fuerte ya no destruye los mercados emergentes
Los mercados emergentes llegan al segundo semestre con avances diferenciados: México ofrece estabilidad y carry, Brasil materias primas, y Corea del Sur y Taiwán lideran por el auge de la inteligencia artificial. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Los mercados emergentes llegan al segundo semestre de 2026 con una tesis que rompe con una vieja regla de inversión: la fortaleza del dólar ya no implica, por sí sola, un mal desempeño para estos activos. Los inversionistas están dejando de tratar a los emergentes como un bloque homogéneo y están premiando estabilidad macroeconómica en México, materias primas en Brasil y tecnología e inteligencia artificial en Asia.

En lo que va del año, el índice MSCI Emerging Markets acumula un avance de 20.32%, mientras que algunos mercados asiáticos han registrado repuntes mucho más agresivos. El KOSPI de Corea del Sur sube 81.68% y el índice ponderado de la bolsa de Taiwán avanza 57.02%. En América Latina, el Ibovespa de Brasil gana 6.66%, mientras que en México el S&P/BMV IPC sube 3.68%, el índice de FIBRAs avanza 9.78% y el peso se ha apreciado 2.73% frente al dólar.

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En su más reciente reporte, BlackRock Investment Institute advierte que la divisa estadounidense conserva su papel de activo refugio y que su reciente fortaleza ha estado relacionada con mayores diferenciales de tasas a favor de Estados Unidos y con flujos hacia activos estadounidenses. Sin embargo, la firma considera que una apreciación sostenida del dólar luce menos probable porque los niveles actuales ya reflejan buena parte de esos fundamentos. Su conclusión es que, en emergentes, la selectividad será clave.

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El índice dólar (DXY) acumula una ganancia cercana a 1.5% en lo que va de 2026, apoyado por tasas de interés estadounidenses todavía elevadas, episodios de aversión al riesgo y tensiones geopolíticas que han reforzado la demanda por activos refugio. Sin embargo, esa fortaleza ya no implica automáticamente un castigo para los mercados emergentes.

A diferencia de ciclos anteriores, hoy pesan más los fundamentos de cada país —como tasas reales, disciplina fiscal, reservas internacionales y profundidad de los mercados financieros—, mientras que un mercado laboral estadounidense más débil ha moderado las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.

El mercado está diferenciando cada vez más entre economías con fundamentos sólidos y aquellas que mantienen vulnerabilidades macroeconómicas... el dólar sigue siendo importante, pero ya no explica por sí solo el comportamiento de todos los mercados emergentes
Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex

México: estabilidad, carry y T-MEC

"México se encuentra dentro del grupo de mercados emergentes relativamente mejor posicionados para atraer flujos de inversión", afirma Ugarte, aunque no por una historia de crecimiento acelerado. Su atractivo está en la estabilidad macroeconómica, las tasas reales todavía elevadas, la profundidad del mercado financiero y la integración productiva con Estados Unidos.

Valmex considera que México forma parte del grupo de emergentes relativamente mejor ubicado para atraer inversionistas que privilegian estabilidad sobre crecimiento. Entre sus fortalezas menciona una política monetaria creíble, estabilidad cambiaria, posición externa sólida, remesas elevadas y la integración con Estados Unidos a través del T-MEC. Su escenario contempla un tipo de cambio cercano a 17.88 pesos por dólar al cierre de 2026, más como reflejo de estabilidad financiera que de una depreciación desordenada.

El riesgo está en el mismo lugar donde está la oportunidad: Norteamérica. UBS advierte que el T-MEC sigue completamente vigente, pero que la revisión anual abrió una fase de negociación que podría extenderse más allá de 2026. Para la firma, el mercado ha incorporado que una ruptura de la integración comercial es poco probable; por eso mantiene una visión moderadamente constructiva sobre el peso, apoyada en el acceso al mercado estadounidense y el atractivo carry de la moneda mexicana.

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En bolsa, el IPC ha tenido un desempeño más moderado que otros emergentes, pero positivo. La historia más interesante está en los activos inmobiliarios. Afore SURA señala que, al cierre del primer semestre, el diferencial entre FIBRAs e IPC prácticamente desapareció, las FIBRAs avanzaban alrededor de 4.8%, frente a 4.13% del IPC. Esto no implica deterioro del sector, sino que el índice general recibió apoyo de flujos globales hacia emergentes.

Para la segunda mitad del año, las FIBRAs industriales seguirán dependiendo de ocupación, crecimiento de rentas y dividendos. Pese a la no renovación automática del T-MEC, SURA estima que los fundamentales siguen sólidos, con rentas industriales creciendo cerca de 8% anual y dividendos esperados de 7% en 2026. El catalizador, sin embargo, será binario: si la revisión del T-MEC ofrece claridad, la demanda industrial podría reaccionar rápido; si la incertidumbre se prolonga, la inversión podría mantenerse en pausa.

La historia de las FIBRAs en 2026 ya no se cuenta con una sola cifra, sino con mayor dispersión por subsector; esa dispersión es donde está el trabajo real de análisis
Andrés Moreno, director ejecutivo de inversiones de Afore SURA

Por otro lado, Pepperstone observa que el peso se mantiene entre dos fuerzas opuestas, una economía estadounidense que aún evita una desaceleración abrupta, lo que ayuda a los activos mexicanos, y la incertidumbre comercial junto con un posible sesgo más expansivo de Banxico, que limitan una apreciación más sostenida. En lo que va del año, el peso mexicano ya se apreció 2.73% frente al dólar, pese al repunte del billete verde a nivel global.

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Brasil, materias primas y demanda estructural

Brasil llega al segundo semestre con un desempeño superior al de México en renta variable. El Ibovespa acumula una ganancia de 6.66% en 2026, apoyado por su exposición a materias primas, energía, agricultura y minerales estratégicos.

BlackRock ha señalado que América Latina puede beneficiarse de la demanda asociada a inteligencia artificial, infraestructura energética y minerales críticos. En ese mapa, Brasil destaca por su base exportadora más diversificada y su exposición a commodities.

Franklin Templeton también ubica a Brasil como un mercado con ventajas frente a México por su amplitud exportadora en petróleo, agricultura y minerales estratégicos. "La tesis estructural descansa sobre tres pilares: bancos centrales más creíbles, cadenas de suministro regionalizadas y los flujos asociados a la inteligencia artificial", explica Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones de Franklin Templeton México.

Pero la historia brasileña también tiene riesgos. StoneX advierte que el real podría enfrentar presión por la convergencia entre la política monetaria de la Fed y el Banco Central de Brasil: tasas estadounidenses estables o incluso más altas, combinadas con expectativas de recortes de la Selic, tienden a fortalecer el dólar frente a la moneda brasileña. Además, el ciclo electoral presidencial añade ruido político para los próximos meses.

Asia, el motor de la inteligencia artificial

El mayor rally emergente está en Asia. Corea del Sur y Taiwán se han convertido en los grandes ganadores del ciclo de inteligencia artificial por su papel en semiconductores, memorias avanzadas y cadenas de suministro tecnológico. El KOSPI sube 81.68% y el índice de Taiwán gana 57.02% en lo que va del año.

El problema es que ese liderazgo viene acompañado de valuaciones más exigentes. Monex advierte que los mercados de Asia-Pacífico han sufrido tomas de utilidades recientes en emisoras vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores, incluyendo Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y China. La presión se explica por dudas sobre la sostenibilidad del gasto de capital en infraestructura de IA, después de varios trimestres de rendimientos extraordinarios.

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Aun así, los fundamentales no se han roto, según Monex, Samsung estimó ingresos por 171 billones de wones y una utilidad operativa cercana a 89.4 billones de wones para el segundo trimestre, cifra que implicaría un crecimiento superior a 1,100% anual, apoyado en memorias DRAM y HBM utilizadas en inteligencia artificial y centros de datos.

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