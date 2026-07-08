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Trump da por terminada la tregua con Irán, Wall Street cae y el petróleo repunta

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía 0.31%, el índice Nasdaq un 0.44% y el S&P 500 un 0.36%.
mié 08 julio 2026 08:33 AM
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Sitio del campo petrolero, por la noche, las bombas de aceite están funcionando, la bomba de aceite y la hermosa puesta de sol reflejadas en el agua, la silueta de la unidad de bombeo de vigas por la noche.
Los precios del petróleo se dispararon más de 5% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la tregua con Irán había terminado tras los nuevos ataques en Medio Oriente. (FOTO: zhengzaishuru/Getty Images)

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el miércoles, preocupada por la nueva escalada en Medio Oriente tras intercambios de ataques entre Washington y Teherán, que están impulsando al alza los precios del petróleo y las tasas de la deuda estadounidense.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía 0.31%, el índice Nasdaq un 0.44% y el S&P 500 un 0.36%.

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Los precios del petróleo se dispararon más de 5% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la tregua con Irán había terminado tras los nuevos ataques en Medio Oriente.

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El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia internacional, aumentó un 5.3% hasta los 78.09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, ganó un 5.4% y alcanzó los 74.23 dólares por barril.

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán tras los ataques a buques en el Estrecho de Ormuz, desencadenando una serie de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.

El presidente Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo Irán esta noche, horas después de haber anunciado el fin del alto el fuego.

" Esta noche les vamos a dar duro " declaró antes de una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. "Violan el acuerdo cada día", aseguró Trump.

En el mercado mexicano, el S&P BMV/IPC, que agrupa a las 35 emisoras con mayor liquidez, pierde 1.05% a 65,975 puntos. El peso mexicano se aprecia 0.67% y cotiza en 17.62 pesos por dólar.

Con información de AFP

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