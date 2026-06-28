Irán advierte a los buques que no se desvíen de ruta demarcada en estrecho de Ormuz

El canciller iraní, Abás Araqchi, llegó este domingo a Bagdad, desde donde advirtió que "cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando" la república islámica de Irán "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones".

"Insto a todas las partes a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria", agregó.

"Ninguna otra institución ni ningún otro país" más allá de Irán es "responsable" de la gestión del estrecho, apuntó Araqchi.

El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán indica que Irán se compromete a garantizar el paso seguro de barcos por el estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico.

Además, menciona que Irán y Omán "colaborarán" para definir la futura administración del estrecho.

Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas presentada como una iniciativa coordinada con la Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima.

La única ruta autorizada por Irán es un corredor cerca de sus costas.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), adoptada en 1982, garantiza el derecho de "paso en tránsito" por los estrechos que sirven para la navegación internacional, como el de Ormuz.

Según este texto, no ratificado por Irán, "todos los buques y aeronaves" cuyo objetivo sea el tránsito "continuo y rápido" por el estrecho gozan de libertad de navegación "sin obstáculos".

Desde el jueves, dos buques han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido en este paso marítimo, incidentes que Estados Unidos atribuyó a Irán y a los que respondió con bombardeos. El presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a amenazar con aniquilar a la república islámica.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin.