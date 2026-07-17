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Siri salva a Apple y recupera el trono como la empresa más valiosa del mundo

La renovada imagen de Apple en la carrera de la IA impulsó al fabricante del iPhone y superó nuevamente a Nvidia como la empresa con mayor valor de mercado del mundo.
vie 17 julio 2026 10:33 AM
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apple desbanca a nvidia como la empresa mas valiosa del mundo
En abril de 2025, Nvidia superó a Apple como la empresa más valiosa del mundo, desde entonces, la compañía había mantenido el liderazgo del ranking. (Foto: tang90246/Getty Images)

Apple volvió a consolidarse como la empresa con mayor valor en el mercado mundial al superar a Nvidia. La compañía, todavía liderada por Tim Cook, alcanzó una capitalización bursátil cercana a los 4.88 billones de dólares, mientras que la empresa a cargo de Jensen Huang se situó en torno a los 4.86 billones de dólares. Le siguen Alphabet y Microsoft, con valores cercanos a 4.51 y 2.97 billones de dólares, respectivamente.

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En abril de 2025, Nvidia superó a Apple como la empresa más valiosa del mundo, desde entonces, la compañía había mantenido el liderazgo del ranking impulsada por la demanda de sus procesadores para centros de datos e inteligencia artificial.

Aunque Nvidia continúa siendo el principal proveedor de hardware para entrenar modelos de IA, Apple ha ganado terreno tras presentar una renovada estrategia de inteligencia artificial centrada en Siri y en una integración más profunda de funciones inteligentes dentro de su ecosistema de dispositivos y servicios, lo que reforzó la percepción de que la empresa podría monetizar la IA a gran escala entrenos entre más de 1,400 millones de usuarios en el mundo.

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Sin embargo, aunque Apple cuenta con una gran base de usuarios que podrían potenciar las capacidades de Siri, la empresa se enfrenta a que estos datos están bloqueados por sus propios sistemas operativos en favor de la privacidad, un estandarte que, adempas, la marca no ha dudado usar como carta de presentación.

El cambio también coincide con un periodo de volatilidad para las acciones de semiconductores. El índice Philadelphia Semiconductor acumuló una fuerte caída superior al 11% semanal debido a la toma de utilidades y a las crecientes dudas sobre el ritmo de crecimiento del sector, lo que presionó las acciones de Nvidia y otros fabricantes de chips.

Sin embargo, analistas citados por Reuters consideran que Nvidia mantiene una posición dominante en la infraestructura que sostiene el auge de la inteligencia artificial, mientras Apple busca demostrar que puede capitalizar esa tecnología mediante nuevos productos, servicios y experiencias para consumidores.

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