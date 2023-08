La agencia de marketing Bombay llega a Estados Unidos

La agencia de marketing Bombay, liderada por Javier Macías, Mike Ruiz y Gonzalo Martínez, anunció su entrada al mercado estadounidense en medio de su décimo aniversario.

Bombay decidió abrir una oficina en Miami Florida, luego de haber dejado huella en América Latina, con trabajos significativos como el Tributo, una campaña que trabajó para Nescafé de Nestlé y con la cual se llevó el Gran Effie (2019) y el Global Grand Effie (2020), siendo la primera independiente en ganar esta presea para la categoría Best of the best.

Además de sus oficinas en Argentina y Ciudad de México, Bombay está dando un paso gigante al sumergirse en el mercado estadounidense, aunque lograrlo no fue nada fácil. Gonzalo Martínez, director general de la agencia mexicana, compartió que su comienzo en Estados Unidos se diferencia completamente del inicio en México.