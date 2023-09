Blind Creator, la startup que busca profesionalizar el sector de los influencers

Blind Creator fue fundada en 2022 y se presenta como el primer Customer Relationship Management (CRM) de su tipo diseñado para el mercado hispanohablante. Su enfoque radica en simplificar y profesionalizar la gestión de influencer marketing, un sector que ha visto un rápido crecimiento pero que, en gran medida, ha operado de forma manual.

Heinz Sohm, CEO y cofundador de Blind Creator, compartió su visión sobre el proyecto al afirmar que quieren acercar herramientas que simplifiquen la operación tanto para los creadores de contenido como para las marcas, al mismo tiempo que brindan un mayor valor para todos los actores del ecosistema.

En entrevista, Sohm detalló que Blind Creator abarca todo el proceso, desde la planificación y los informes de impacto hasta la gestión de pagos, proporcionando visibilidad en tiempo real sobre el impacto de las campañas mediante datos auténticos de las audiencias de los creadores.

“Gestionar una campaña con influencers y realizar un reporte efectivo requiere de múltiples herramientas, esto lo aprendimos en proyectos y emprendimientos en los que participamos en el pasado, es a partir de entender las problemáticas de operar una campaña de influencer marketing, que creamos un CRM enfocado en la gestión efectiva”, añade Desireé Hernandez, COO y cofundadora de Blind Creator.

“Esto se traduce en mayores ingresos para los creadores, cronogramas claros, visibilidad del impacto real de las publicaciones, datos reales de las audiencias de los influencers y métodos de pago cómodos para los involucrados”.

Alineación con la Guía de Influencers de PROFECO

En un momento en que la regulación de los influencers en México aún se encuentra en desarrollo, Blind Creator se presenta como una plataforma que busca promover prácticas éticas y transparentes que coinciden con los objetivos establecidos en la Guía de Influencers de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Sohm asegura que reconocen la importancia de cumplir con las regulaciones específicas de cada país en lo que respecta a la publicidad y las colaboraciones entre influencers y marcas. “Dentro de nuestras recomendaciones, alertamos tanto a los influencers como a las marcas acerca de los requisitos particulares en diferentes regiones, incluyendo México y Colombia. Esto contribuye a garantizar que todas las partes involucradas cumplan con las normativas locales”.

En México, el artículo 32 de la Ley Federal del Consumidor establece las disposiciones y principios que debe seguir cualquier persona que ofrece productos y servicios en su comunicación. A su vez, la Guía de Publicidad para Influencers de la Profeco es un documento que se publicó el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, y que busca clarificar la relación comercial entre influencers y marcas.

Esta guía reitera que la información compartida por los influencers debe ser cierta, verificable, clara e indudable; que no contenga descripciones engañosas o abusivas y sugiere una serie de hashtags para utilizar en caso de que una publicación se trate de publicidad pagada o de libre opinión. No obstante, no hay como tal una ley que regule a los influencers.

Por ello, Blind Creator también alerta a los creadores de contenido y a las marcas sobre la importancia de informar de manera clara que las publicaciones patrocinadas se consideran publicidad. Esta práctica concuerda con la necesidad de brindarle al público una visión transparente de las colaboraciones entre influencers y empresas, tal como lo promueve la Guía de los influencers de la Profeco.

“Lo que buscamos es establecer estándares en la industria para garantizar la profesionalización de los creadores de contenido. Esto incluye la estandarización de tarifas justas, el cumplimiento de tiempos de entrega, la medición objetiva de los resultados y la conformidad con las normas aplicables. Estos estándares son esenciales para fomentar relaciones comerciales sólidas y transparentes en la comunidad de influencers”, concluye Sohm.