Y a todo esto, ¿qué piensan los consumidores mexicanos de Tesla?

Uno de los desafíos más notables para Tesla en el mercado mexicano es la relación calidad-precio. Esta métrica ha mostrado fluctuaciones significativas y generalmente baja puntuación desde marzo de 2022, sin una tendencia clara al alza. La falta de una relación competitiva entre calidad y precio podría estar afectando la decisión de compra de los consumidores mexicanos.

Rodrigo Díez, director general de la consultora de branding Padre Group en México, destaca un problema fundamental para Tesla en el país: la infraestructura. Díez señala que la falta de estaciones de carga y la limitada autonomía de los vehículos eléctricos hacen que Tesla sea menos práctico para viajes largos en México, donde las distancias pueden ser considerablemente largas.

“Esta limitación podría estar contribuyendo a la preferencia por vehículos híbridos que ofrecen una mayor autonomía y la opción de combinar gasolina y electricidad”, dice.

No obstante, Tesla ha logrado un alto nivel de reconocimiento en México, con un 54.5% de ventaja sobre la competencia en términos de conocimiento de la marca, en parte impulsada por el anuncio de construcción de una planta de la marca en Nuevo León. Aunque otros indicadores, como la satisfacción del cliente y la recomendación, muestran puntuaciones significativamente más bajas en comparación con la industria en general.

Díez comparte que Tesla en México parece ser una marca aspiracional que representa más que un automóvil: encarna ideales y una visión de la industria automotriz. A pesar de los desafíos de infraestructura y la relación calidad-precio, “Tesla ha marcado un horizonte nuevo y emocionante en la construcción de la industria automotriz en el país. La apertura de su fábrica en Nuevo León es un paso significativo que podría acercar a los mexicanos a la marca, aunque el impacto en las ventas aún no es claro”, señala.

¿Qué buscan los mexicanos en un auto?

Los consumidores mexicanos han mostrado un creciente interés y convicción de que el futuro de los automóviles reside en los vehículos eléctricos (EV). Pero a medida que estas compañías orientan sus esfuerzos hacia la producción de EV más asequibles, surge un dilema: ¿cómo convencer al público mexicano de comprar estos vehículos, que a menudo son más caros que sus contrapartes de combustión interna?

Según datos de YouGov Profiles de enero 2023, los mexicanos convencidos de que los EV son el futuro de la industria automotriz también están más dispuestos a comprar un automóvil en los próximos 12 meses en comparación con el público en general (52% vs. 48%). La diferencia se hace aún más evidente cuando se trata de adquirir un automóvil nuevo (25% vs. 22%).

Este entusiasmo por los EV viene acompañado de altas expectativas. Los consumidores interesados en comprar un automóvil, independientemente de su tipo, buscan principalmente modelos con características de seguridad sólidas, utilidad para toda la familia, motores potentes, atractivo diseño y eficiencia en el consumo de combustible. Lo interesante es que los fanáticos de los EV son aún más exigentes que el promedio en cada uno de estos aspectos.

Para ellos, el uso de combustible es la característica más importante de un automóvil (71% en comparación con el 64% del público general). También es más probable que deseen un automóvil con un motor potente (56% vs. 50%), con un diseño atractivo (23% vs. 20%), adecuado para viajar en familia (84% vs. 76%) y equipado con una amplia gama de características de seguridad (89% vs. 81%).

Estos datos revelan una paradoja intrigante: los consumidores más interesados en los EV no están dispuestos a sacrificar ninguna de las características que buscan en un automóvil. Esto sugiere que los fabricantes de automóviles deben centrarse en modelos más premium, lo que generalmente implica un costo más elevado. Sin embargo, los precios más altos de los EV han sido un obstáculo para su adopción generalizada en México.

A pesar de la disposición de los fanáticos de los EV a pagar más por productos de calidad, esta disposición ha disminuido con el tiempo, pasando del 66% en enero de 2021 al 61% en enero de 2023. Esto indica una tendencia hacia un gasto más cuidadoso entre los entusiastas mexicanos de los vehículos eléctricos.

Aunque los consumidores están convencidos de que los EV son el futuro, sus altas expectativas y la preocupación por el precio hacen que la adopción sea un proceso gradual. Para los fabricantes de automóviles en el país, como sería el caso de Tesla, la estrategia futura podría centrarse en satisfacer las demandas de estos consumidores, como la seguridad y la idoneidad para la vida familiar, mientras buscan formas de reducir los costos para hacer que los EV sean más accesibles.