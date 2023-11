Havas Play llega a México bajo el liderazgo de Carlos Fernández

Havas Play se incorpora estratégicamente a la oferta de Havas Village, que alberga tres agencias: Havas Hoy, centrada en creatividad; CSA, especializada en análisis de datos; y ahora Havas Play, dedicada a la publicidad no convencional.

“Nuestro diferenciador es la plena integración en este ecosistema, lo que nos capacita no sólo para diseñar estrategias efectivas, sino también para demostrar con resultados tangibles el valor que entregamos a nuestros clientes”, menciona Fernández.

Expansión (E): ¿Qué estrategias implementarás para diferenciar a Havas Play en el mercado y competir con otras agencias?

Carlos Fernández (CF): Ofrecer un servicio completo que abarca desde la estrategia hasta la producción de contenido, incluyendo áreas como branded entertainment, deportes, gaming, eSports, música, activaciones, patrocinios, eventos en vivo y experiencias interactivas. La ventaja competitiva radica en nuestra conexión con el estudio global de Havas, Meaningful Brands, que aporta más de 12 años de investigación para respaldar su fórmula estratégica y medición de resultados. Además, la clave de Havas Play es su enfoque centrado en el cliente, trabajando desde la comprensión de sus necesidades y proponiendo soluciones personalizadas en lugar de productos predefinidos.

E: ¿Qué tipo de clientes y de industrias son los que están buscando?

CF: Havas Play no se limita a industrias o categorías específicas; su enfoque es atender a cualquier cliente que tenga la necesidad de realizar activaciones o proyectos de publicidad no convencional. Aunque algunas industrias pueden tener una mayor demanda en términos de conectar con audiencias específicas o momentos particulares, Havas Play está dispuesto a apoyar a clientes en diversas categorías, incluyendo sectores como la farmacéutica, higiene personal y más, que puedan requerir activaciones para diferenciarse y destacar de manera no convencional.

E: ¿Cómo piensas abordar la medición y la evaluación del rendimiento en los proyectos?

CF: Havas Play reconoce la importancia de definir con claridad qué se va a hacer y cómo se medirá el éxito de un proyecto, lo cual representa un diferenciador crucial en la industria. La métrica en acciones especiales ha sido un desafío constante, y aunque no existe una solución universal, depende en gran medida de cómo se enfoque y se planteen los objetivos del proyecto para que se alineen con lo que el cliente considera valioso como resultado.

E: ¿Cómo fue la conformación del equipo y qué tipo de perfiles son los que necesitan para impulsar la creatividad, la colaboración y el crecimiento de esta nueva división de negocio?

CF: El equipo inicial estará compuesto por cuatro perfiles clave que serán los cimientos del desarrollo del negocio. Estos perfiles se centran en estrategia, producción, creatividad y diseño. A medida que Havas Play crezca y los proyectos se consoliden, se prevé la incorporación de más talento en diversas áreas para hacer frente a un aumento en el volumen de proyectos. El crecimiento del equipo se ajustará de acuerdo a las demandas y necesidades del negocio en constante evolución.

Estamos buscando formar un equipo versátil con una combinación de perfiles experimentados en producción y creatividad, así como perfiles estratégicos, de manejo de cuentas y proyectos de comunicación. Algunos roles requerirán experiencia en la producción y creatividad no convencional, mientras que otros podrían ser ocupados por personas con experiencia en estrategia y gestión de cuentas, incluso si provienen de agencias dentro del grupo Havas.

E: ¿Cuál es tu enfoque en cuanto a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en la publicidad?

CF: La innovación es una piedra angular en proyectos como este, abarcando no solo la creatividad y la generación de ideas, sino también la adopción de nuevas herramientas y tecnologías emergentes. La relación con proveedores que están en la vanguardia de estas innovaciones es esencial. Se busca no solo ser los primeros en probar algo, sino en aprender rápidamente de lo que funciona y de lo que no.

La innovación no debe ser castigada, y es importante estar dispuesto a corregir y aprender de los errores en el camino. La agilidad y la voluntad de experimentar son esenciales en este enfoque. La innovación debe ser una parte fundamental del pensamiento, buscando constantemente lo que aún no se ha explorado y trayendo nuevas tecnologías, herramientas y sistemas a la mesa.

La atención constante a las tendencias es crucial, ya que el mundo evoluciona rápidamente con tendencias que surgen y desaparecen. Estar atento a estas tendencias, identificar cuáles son relevantes y adaptarse a ellas de manera oportuna es esencial para mantenerse en la vanguardia de la innovación.

E: ¿Cuál es tu visión para el crecimiento y el desarrollo de Havas Play en México en los próximos años?

CF: Durante los últimos tres meses, hemos trabajado con equipos para desarrollar propuestas innovadoras y mantenido conversaciones con aproximadamente entre cinco y ocho marcas. A pesar de encontrarse en el periodo de lanzamiento de la marca Havas Play, ha habido un interés notable tanto dentro de las agencias como por parte de los equipos de las marcas para colaborar en proyectos emocionantes.

El objetivo es concretar proyectos en un plazo inminente, y la meta es tener acuerdos cerrados en los próximos días o semanas, aprovechando el tiempo que resta en el año. La ambición es lograr avances significativos antes de que finalice el año.

Yo asumo el reto de convertir a Havas Play en la agencia líder en la creación de contenidos y producciones no convencionales para sus clientes, reconociendo que este desafío es parte fundamental de la fórmula de éxito de la agencia. Sé que no será sencillo, pero estamos siendo muy optimistas porque vemos una gran área de oportunidad.