¿Quién es Sergio López, el presidente ejecutivo que sale de la AVE?

Al regresar a México, López tenía una visión clara: contribuir al desarrollo del país mediante la implementación de un plan nacional de desarrollo industrial. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la política y el sector sindical, que limitaron su capacidad para hacer carrera y poner en práctica sus ideas.

“A la publicidad llegué por accidente”, dice. El inicio de esta travesía se dio al establecer contactos con agencias que trabajaban con marcas de productos de higiene personal. A diferencia de muchos en el sector, López no abordó la publicidad desde un enfoque estrictamente mercadotécnico. Su análisis se extendió al contexto económico, social y al desarrollo del negocio.

En paralelo, realizaba estudios literarios, hasta que un amigo en Grupo Modelo le dijo sobre una oportunidad en la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP). La idea de dirigir proyectos para la industria publicitaria intrigó a López, y aceptó el desafío.

Recuerda que la entrevista para el puesto lo llevó a recorrer las oficinas de siete directores de agencia. Sin conocer las oficinas de la AMAP de antemano, la aceptación del rol de gerente de proyectos le generó dudas iniciales, pero esas dudas se transformaron en una carrera duradera.

A lo largo de su trayectoria en la AMAP, Sergio adquirió conocimientos teóricos y se sumergió en el mundo práctico de la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación. Estudió un programa de alta dirección en el IPADE, pero su formación la complementó rodeándose de publicistas, medios de comunicación, expertos en investigación de mercados, líderes de negocios y académicos.

En 1990 asumió la presidencia de la asociación. Su lección más valiosa fue que “aunque el camino puede no ser siempre el esperado, la apertura a nuevas oportunidades y la capacidad para adaptarse pueden llevar a una carrera rica en aprendizaje y contribución”, comentó.

Héctor Fernández, CEO de la agencia VMLY&R México compartió que Sergio López es uno de los grandes impulsores de la industria publicitaria en los últimos años. Su gestión al frente de la AVE, y antes la AMAP, ha logrado crear un frente unido ante los retos que ha enfrentado el desarrollo de las industrias creativas y de medios en el país.

“Trabajar con Sergio es un placer, no solo por su probada capacidad sino por su gran calidad humana. Es un referente de nuestra industria. Gracias a su estilo de liderazgo generoso e incluyente ha logrado conformar equipos de alto desempeño y logros probados”, dijo.

Su huella en la industria publicitaria

López ha dejado una huella en la industria de la publicidad. Entre sus logros más relevantes está la creación del primer código de ética publicitario en México, un hito respaldado por el entonces presidente, Miguel de Madrid. También lideró el Encuentro Internacional de Publicidad AMAP durante 15 años, consolidándolo como el evento más relevante de la industria.

Asimismo fundó el Instituto Verificador de Medios, la Sociedad Interamericana para la Libertad de Expresión Comercial, creó el primer programa de maestría en Publicidad en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Su contribución incluyó la transición de la AMAP a la AVE, abogando por la evolución del sector. Además, respaldó la creación de la Asociación Mexicana Judicial en Internet, que hoy conocemos como la Asociación de Internet MX.

A pesar de sus logros, López considera que su visión de lograr una integración completa en la industria no se materializó completamente. Su paso de la AMAP a la AVE estuvo marcado por la aspiración de crear un ecosistema integral que generara más valor para las marcas, las personas y la economía. Aunque ese reto persiste, López confía en que el consejo directivo de la AVE y Rosa María Gardea, quien asumirá la presidencia ejecutiva, continuarán el trabajo para cambiar la industria.

“Me voy con la sensación de que no alcancé completamente esa integración, pero estoy muy satisfecho porque se está buscando a personas que lo lograrán. Viene un nuevo equipo, con un consejo directivo decidido a transformar esta industria y mejorar el valor de la publicidad. Creo que esto representa un desafío significativo para mí. A lo largo del camino he experimentado muchas frustraciones, pero nada me ha detenido”, expresó.

López es un líder para muchos. Luis Gaitán, presidente del consejo directivo de la AVE y CEO de Pure. Creative Chemistry, asegura que trabajar con Sergio es como tener una wikipedia de la industria a tu lado, que te da perspectiva, claridad y conocimiento profundo.

“Tiene un liderazgo tranquilo, muy pausado, reflexivo y siempre dispuesto con amabilidad y empatía, con ganas de construir y de sumar entendiendo muy bien cuáles pueden ser esas cuestiones y problemáticas que pueden de repente preocupar y afectar a la industria. Escucha a las diferentes voces para buscar la mejor solución”, opina.

"Con él te sientes escuchado y con guía para poder concretar algo por el bien común de la industria publicitaria. Su estilo de liderazgo es empático, humano, enfocado en entregar resultados con claridad y transparencia. Su capacidad de generar confianza es única”, coincide Julieta Loaiza, presidenta de IAB México.

Hoy, Sergio está convencido de que no desea convertirse en un empleado corporativo. Valora abrir una fundación para apoyar a niños con cáncer y discapacidades, pero su enfoque incluye no solo recaudar fondos, sino también una conexión cercana con niños que están enfrentando enfermedades terminales.

También ha notado que varias empresas han buscado su asesoría. Así que ve un camino en el cual su experiencia puede ser canalizada hacia la consultoría, ofreciendo orientación a compañías interesadas en contribuir de manera efectiva a proyectos de responsabilidad social.

“Esto podría respaldar financieramente la fundación, pero también permitirme tener un impacto más significativo en ambas áreas. Busco equilibrar mis objetivos personales y profesionales para contribuir de la mejor manera posible a las causas que me importan. Ya veremos”, compartió.