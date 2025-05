La fidelidad tiene precio: 9 de cada 10 mexicanos cambian de marca si no hay beneficios

Llenar el tanque de gasolina se ha vuelto el ejemplo perfecto de lo que está pasando con los consumidores. Ya no importa de qué marca sea la estación, sino cuál está más cerca, cuál cobra menos y cuál te da litros completos. Esa lógica, impulsada por la conveniencia, se ha extendido a supermercados, farmacias, bancos, aerolíneas.

Hoy el consumidor latino ya no es monógamo con las marcas. De acuerdo con el estudio “Estrategias y programas de lealtad en Latinoamérica 2025” de EY, el 87% de las personas en la región cambia de marca si encuentra mejores beneficios. En México, esa cifra alcanza el 91%. La fidelidad que antes se construía con emociones y valores, ahora se juega en promociones, cupones, descuentos y recompensas.

“La percepción de valor se ha transformado. Si una marca no me da algo extra, no me convence. El cliente ya no está dispuesto a dar su lealtad por default. La decisión de compra se convierte en una ecuación de conveniencia y recompensa”, explica Juan Solana, socio de EY y líder del estudio.