Su primera decisión marca el rumbo de esa transformación. En lugar de seguir con la figura tradicional de una mesa directiva, propuso crear una mesa operativa con una manera distinta de trabajar y de involucrar a más personas en proyectos concretos.

“Propusimos cambiar la estructura porque el problema con las mesas directivas es que, al final, solo tres o cuatro personas logran sostener el compromiso durante todo un año. La operación se caía”, explica.

Su propuesta se inspira en el modelo de una agencia. “Así como en una agencia hay un área creativa, de producción o de cuentas, aquí vamos a formar pequeños equipos que respondan a un brief específico”, explica. Habrá un grupo para Young Lions, otro para Cannes, otro para el Círculo de Oro. “Ejecutan, entregan y listo. No tienen que estar amarrados doce meses. Se activan por objetivo y luego se desactivan”.

Con este nuevo modelo el creativo quiere hacer que el Círculo recupere su lugar como motor de la industria. “Cuando yo empecé, ganar un Círculo de Oro era el impulso de muchas carreras. Hoy se ha quedado callado lo que significa este premio. Quiero que vuelva a ser el más deseado para creativas y creativos”, recuerda.

Más que el rediseño interno, su mirada apunta lejos. “Me interesa la internacionalización del talento mexicano”, afirma. “Quiero que nuestro trabajo compita en el top cinco o top diez global. En VML logramos que México fuera la oficina más premiada de toda la red. Eso abre puertas, da orgullo y genera oportunidades reales para mexicanas y mexicanos”.

Otro de sus enfoques es cerrar la brecha generacional. La industria atraviesa una escasez de talento joven y, cuando nuevos perfiles se integran, muchas veces lo hacen sin una ruta clara de desarrollo. Madruga propone que estudiantes y recién egresados vivan la experiencia desde dentro, integrándose a equipos reales por un periodo corto. Su objetivo es que aprendan trabajando, no solo escuchando. Que conozcan el ritmo, los retos y también las oportunidades que esta profesión les puede ofrecer.

Su visión incluye un sistema de entrenamiento que funcione como puente entre las aulas y la industria. Convocatorias abiertas permitirían que jóvenes se integren a agencias, participen en proyectos reales y construyan portafolios que los acerquen a nuevas oportunidades. Desde su experiencia como docente, sabe que muchos estudiantes buscan modelos a seguir y orientación. Por eso quiere aprovechar ese interés como punto de partida para acompañarlos y exigirles compromiso.

También plantea usar los medios propios del Círculo como vitrina para quienes están buscando empleo. Publicar reels de creativos y creativas que buscan una oportunidad. Visibilizar sus perfiles, generar redes. “Así como compartimos campañas, ¿por qué no compartir talento? Esto también es creatividad”.

Aunque oficialmente la presidencia del Círculo dura un año, Madruga no descarta abrir la conversación para revisar los estatutos. “Un año es muy corto para construir algo a largo plazo. Las últimas gestiones han durado entre diez y veinte meses. Yo quiero proponer que lo pensemos en colectivo, junto con expresidentes y expresidentas. Que encontremos un plazo realista que permita generar impacto”.

No se obsesiona con reelegirse, pero sí con construir. “Mi intención es que el equipo operativo tenga continuidad. Si alguien conecta con esta forma de trabajar, puede continuar. Esto no es sobre quién aparece en la foto, sino sobre dejar algo mejor que lo que recibimos”.

Consciente de que el cargo no tiene remuneración, Madruga sabe que el equilibrio con su rol como chief creative officer en VML será un reto. “He estado para muchas personas cuando me han necesitado. Y sé que ellas estarán para mí ahora. No me interesa que todo lo firme el presidente. Si dos compañeras proponen un proyecto, lo desarrollan y lo presentan, que se reconozca a ellas. Así debe funcionar”.

Presidir el Círculo le llega en un buen momento. A nivel profesional, está en un punto estable y personalmente asegura sentirse listo. “No estoy aquí para que el Círculo me avale. Yo tenía que llegar en un buen momento para ponerme al servicio del Círculo. Así lo entiendo”.

Y aunque lo dice con calma, hay emoción contenida cuando habla de esa primera foto, la que guarda una amiga y que recuerda con nitidez. Él, sin tatuajes, sin saber todo lo que vendría después. Hoy, dos décadas más tarde, esa imagen tiene una nueva lectura.

“Ya tengo mi discurso de fin de año listo. Va a empezar con esa foto. Porque esa emoción, la de ese chavo que soñaba con pertenecer, es la misma que siento ahora. Si pudiera decirle algo a los chavos que quieren entrar a esta industria les diría: ‘Confía, confía en ti. Si yo pude, claro que tú también puedes. Solo tienes que saber lo que quieres. Esta carrera no es inmediata, se construye con tiempo’”.