Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

Panam redefine su mexicaneidad y apuesta por el K-pop para llegar a más jóvenes

Después de apostar por colaboraciones con marcas mexicanas y con el Metro de la CDMX, la marca decide abrir la puerta a Ari Tenorio con una estética asiática para acercarse al consumo juvenil en México.
mar 02 diciembre 2025 10:32 AM
Panam pone en juego su histórica mexicaneidad y mira al K-pop para mantenerse vigente
La colaboración con Ari Tenorio responde a que Panam quiere conectar con el público juvenil que gusta de la cultura pop y la moda japonesa. (Cortesía)

Durante más de seis décadas, Panam construyó su identidad a partir de un mismo pilar, la mexicaneidad. La marca de calzado urbano apostó por colaborar con empresas nacionales, personajes locales y fenómenos culturales que apelan a la nostalgia y al orgullo de lo hecho en México.

Marcas como Totis, La Costeña, Dr. Simi, Victoria y hasta el Metro de la Ciudad de México han pasado por sus cajas coleccionables y sus drops limitados, hasta ahora que la marca decidió trabajar con Ari Tenorio, una creadora de contenido nacida en Venezuela, que se volvió parte del ecosistema digital mexicano y que hoy conecta con una generación más joven.

Paola Reglín, CMO de Panam, refiere que, cuando surgió la idea de colaborar con ella, dentro del equipo se cuestionaron seriamente si la colaboración podía romper su discurso histórico de mexicanidad. Sin embargo, la evaluación estratégica mostró que sí era posible, sin caer en un tema reputacional.

Publicidad

“La colaboración tenía sentido porque Ari conecta de manera natural con la generación que Panam quiere conquistar. Aunque no nació en México, hoy forma parte del ecosistema cultural del país y su comunidad la percibe así”, mencionó Reglín.

Recomendamos:

Panam celebra Día de Muertos con Victoria mientras lucha por destacar frente a gigantes globales
Mercadotecnia

Panam y Victoria extienden su alianza con nueva colección por el Día de Muertos

El lanzamiento trabajado en conjunto con Tenorio incorpora una estética inspirada en la cultura K-pop y en elementos visuales que remiten a la ola asiática que domina las redes sociales, la moda y el entretenimiento.

La marca sabe que su consumidor tradicional es fiel, nostálgico y mayoritariamente mexicano, pero también reconoce que las audiencias jóvenes viven en un mundo que mezcla referentes globales con identidades locales.

“Tenorio representa justo esa mezcla”, apunta Reglín. Ari vive en redes como YouTube, TikTok e interactúa con comunidades que aman el K-pop. “Más que ver que pueda chocar el discurso de la marca, vemos que los principales activos que nos ayudan son estos creadores, y Ari ya está naturalizada prácticamente como mexicana”, añade.

La colaboración incluye 2,000 pares unisex, disponibles en tallas que van del 22 al 26 y próximamente hasta el 29, con un precio de 1,150 pesos. La colección también revela la intención que tiene la marca de conectar con una diversidad de jóvenes, sin importar el género. “Para nosotros el unisex vive en el ADN desde el día uno, con el modelo campeón 084”, afirma la ejecutiva.

El fenómeno del K-pop

Que Panam haya volteado hacia Asia no es una casualidad. El K-pop y los productos culturales coreanos atraviesan un auge mundial. Statista reporta que en 2023 la industria alcanzó ventas globales estimadas en 1.24 billones de wones surcoreanos (17,360 millones de pesos mexicanos), la primera vez que supera el billón en ingresos fuera de Corea.

Las presentaciones en vivo aportaron cerca del 48% del total, con alrededor de 589,000 millones de wones (8.2 mil millones de pesos), mientras que todos los demás segmentos crecieron frente al año anterior.

Ese mismo año, las ventas de álbumes físicos alcanzaron un máximo histórico, impulsadas por grupos como Blackpink, Seventeen y Stray Kids, que ubicaron al K-pop como una fuerza cultural y económica que influye en moda, comportamiento digital y hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes.

Por otro lado, el auge global del K-drama ha alcanzado a Latinoamérica, incluido México, donde cada vez más jóvenes integran estos contenidos como parte de su cultura digital, moda, consumo y decisiones de marcas que buscan conectar con esa generación.

“Es muy curioso. En estas generaciones es toda la onda del K-pop y los K-dramas. O sea, hasta nosotros que somos de otra generación volteamos a ver y decimos, qué rollo”, reflexiona Reglín entre risas. “En otra época esto habría parecido un choque con el discurso de la mexicaneidad, hoy se vuelve una oportunidad de negocio”.

Panam percibe que la identidad mexicana ya no se define solo desde lo folclórico, lo tradicional o lo local. La marca apuesta por una mexicaneidad que convive con influencias globales y con una generación que mezcla K-pop, urbano, redes sociales y streetwear, es decir, un estilo de moda urbana que nace de la cultura juvenil y mezcla influencias del skate, el hip hop, el deporte, la cultura pop y la moda japonesa.

“Cuando una colaboración logra hablarle a las tribus urbanas correctas, el drop se vuelve un fenómeno. Ocurrió con Dr. Simi, ocurrió con Totis y podría ocurrir con esta nueva edición si la estética K-pop conecta con el público que buscamos”, señala la CMO.

Publicidad

Tags

Tenis Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad