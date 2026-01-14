Publicidad

Daniela Valentine llega a Grey México para integrar creatividad e inteligencia artificial

Con una trayectoria enfocada en innovación, cultura digital y uso estratégico de data, Daniela Valentine llega a Grey México para liderar la integración de inteligencia artificial y creatividad en el negocio creativo.
mié 14 enero 2026 12:08 PM
Daniela Valentine es la nueva Head of Innovation en Grey México. (Cortesía)

Grey México anunció la incorporación de Daniela Valentine como nueva Head of Innovation, un movimiento con el que la agencia busca fortalecer su transformación estratégica y redefinir la forma en que la innovación se integra al negocio creativo. El nombramiento se da al inicio de 2026, en un contexto en el que la industria publicitaria acelera la adopción de inteligencia artificial, data y nuevos modelos operativos.

Desde esta posición, Valentine estará a cargo de articular la innovación como un eje transversal del trabajo de la agencia, con un enfoque que conecta creatividad, tecnología y cultura. La apuesta de Grey México es que la inteligencia artificial y la creatividad funcionen como un sistema central que permita operar en tiempo real entre marcas, audiencias y datos, con el objetivo de anticipar tendencias y no solo reaccionar a ellas.

“La verdadera innovación no está en mirar hacia atrás con la data, sino en usarla como un mapa del futuro. En Grey vamos a pasar de reaccionar al cambio a orquestarlo”, afirmó Daniela Valentine, Head of Innovation, Grey México.

Bajo esta lógica, la agencia ha desarrollado un Open Lab y un modelo radial de operación que incluye el uso de audiencias sintéticas para probar ideas y estimar su impacto cultural antes de destinar presupuestos relevantes.

El modelo busca convertir la data en una herramienta prospectiva y no únicamente analítica, con lo que Grey México pretende posicionarse como un actor pionero en la orquestación del cambio dentro de la industria. La innovación, de acuerdo con la estrategia presentada, se plantea como una palanca para generar liderazgo cultural y valor de negocio en cada proyecto.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será el cambio cultural interno. La agencia busca dejar atrás la idea de la innovación como un área aislada y convertirla en una práctica compartida por todos los equipos. Para ello, se implementará la figura de los “Innovation Connectors”, encargados de acompañar a los equipos en proyectos ágiles, impulsar aprendizajes rápidos y generar resultados tempranos.

“Nuestro objetivo es que la innovación deje de ser responsabilidad de unos pocos y se convierta en una mentalidad compartida y una curiosidad constante de todos”, señaló Daniela Valentine, Head of Innovation, Grey México. En paralelo, la agencia busca desmontar la percepción de que innovar implica necesariamente altos costos, mediante un modelo de trabajo que ajusta el nivel de innovación a las necesidades de cada proyecto.

Con su Way of Work y la herramienta IAOPEN, Grey México plantea desde sprints tácticos hasta transformaciones estratégicas de mayor alcance. “Lo verdaderamente caro es no innovar. Nuestro modelo convierte la innovación en inversión inteligente, más valor, más ideas y más impacto por la misma inversión”, mencionó Valentine.

La presidenta de Grey México, Ma. Fernanda Gutiérrez, destacó que este nombramiento forma parte de una ruta más amplia de transformación que coloca a la innovación y a la inteligencia artificial en el centro del proceso creativo de la agencia. “Grey inicia 2026 con una transformación estratégica que, desde el comienzo de mi gestión, pone la innovación y el uso de AI en el centro de nuestro proceso end to end”, afirmó.

Gutiérrez subrayó que la incorporación de Valentine será clave para integrar tecnología, inteligencia artificial e innovación al servicio del producto creativo, fortaleciendo cada etapa del proceso y del resultado. Con ello, la agencia busca consolidar una visión de ideas “famosamente efectivas”, creadas por personas y potenciadas con inteligencia artificial, como un valor agregado para el negocio de sus clientes.

